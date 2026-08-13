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Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Explicado: por que o Fulham perdeu por desistência a disputa de pênaltis do Troféu Costa del Sol contra o Málaga

Fulham
Malaga x Fulham
Malaga
Amistosos de clubes
Premier League

O Fulham abriu mão da disputa de pênaltis após o jogo contra o Malaga no Troféu Costa del Sol, depois de um empate por 2 a 2 no La Rosaleda. O clube da Premier League citou termos contratuais e arranjos urgentes de voo para decidir deixar o gramado sem cobrar um único pênalti, entregando o troféu à equipe espanhola diante de 17.179 torcedores.

  • Fulham perde disputa de pênaltis na pré-temporada

    O Fulham surpreendentemente se recusou a participar da disputa de pênaltis decisiva contra o Málaga no Troféu Costa del Sol depois que seu amistoso de pré-temporada terminou empatado por 2 a 2 no Estádio La Rosaleda na noite de quarta-feira. A decisão repentina do Fulham foi motivada pela ausência de uma cláusula sobre disputa de pênaltis no contrato da partida e por um cronograma de voo de retorno à Inglaterra excepcionalmente apertado. Essa recusa forçou os organizadores a entregar diretamente aos anfitriões a 36ª edição do troféu, sem que uma única cobrança fosse batida.

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  • imago-sport-1080933769.jpgZUMA Press Wire

    Planos de viagem geram confusão

    A confusão começou quando o empate tardio do Málaga saiu em cobrança de pênalti nos minutos finais do segundo tempo, com Eneko Jauregi convertendo após uma infração por mão na bola. De acordo com a confirmação de dirigentes do Málaga, o time inglês insistiu que uma disputa de pênaltis não fazia parte do acordo inicial para o amistoso. Além disso, prolongar a partida ameaçava atrapalhar a apertada programação de viagem dos visitantes, já que eles precisavam seguir direto para o aeroporto para o voo de volta a Londres.

  • Arbeloa é demitido em meio ao caos

    Os ânimos se exaltaram à beira do campo quando o novo técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, recebeu cartão vermelho do árbitro por protestar veementemente contra uma decisão da arbitragem. Após o apito final, os jogadores do Fulham passaram vários minutos em conversas com a equipe de arbitragem antes de, por fim, seguirem para o vestiário sob vaias dos 17.179 torcedores da casa. A decisão criou a rara cena de o Malaga erguer o troféu sem precisar decidir a partida nos pênaltis.


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  • imago-sport-1080930411.jpgZUMA Press Wire

    A estreia do Chelsea testa a preparação

    Este compromisso de pré-temporada na Espanha serve como material crucial de avaliação para Arbeloa refinar a estrutura tática de sua equipe antes da campanha competitiva. O Fulham está programado para disputar seu último amistoso de pré-temporada contra a equipe alemã Stuttgart antes de voltar totalmente o foco para a ação doméstica. O verdadeiro teste da preparação tática e mental do Fulham chegará quando a equipe abrir sua campanha na Premier League contra o rival do oeste de Londres Chelsea no fim de agosto.

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