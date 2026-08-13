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Explicado: por que o Fulham perdeu por desistência a disputa de pênaltis do Troféu Costa del Sol contra o Málaga
Fulham perde disputa de pênaltis na pré-temporada
O Fulham surpreendentemente se recusou a participar da disputa de pênaltis decisiva contra o Málaga no Troféu Costa del Sol depois que seu amistoso de pré-temporada terminou empatado por 2 a 2 no Estádio La Rosaleda na noite de quarta-feira. A decisão repentina do Fulham foi motivada pela ausência de uma cláusula sobre disputa de pênaltis no contrato da partida e por um cronograma de voo de retorno à Inglaterra excepcionalmente apertado. Essa recusa forçou os organizadores a entregar diretamente aos anfitriões a 36ª edição do troféu, sem que uma única cobrança fosse batida.
- ZUMA Press Wire
Planos de viagem geram confusão
A confusão começou quando o empate tardio do Málaga saiu em cobrança de pênalti nos minutos finais do segundo tempo, com Eneko Jauregi convertendo após uma infração por mão na bola. De acordo com a confirmação de dirigentes do Málaga, o time inglês insistiu que uma disputa de pênaltis não fazia parte do acordo inicial para o amistoso. Além disso, prolongar a partida ameaçava atrapalhar a apertada programação de viagem dos visitantes, já que eles precisavam seguir direto para o aeroporto para o voo de volta a Londres.
Arbeloa é demitido em meio ao caos
Os ânimos se exaltaram à beira do campo quando o novo técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, recebeu cartão vermelho do árbitro por protestar veementemente contra uma decisão da arbitragem. Após o apito final, os jogadores do Fulham passaram vários minutos em conversas com a equipe de arbitragem antes de, por fim, seguirem para o vestiário sob vaias dos 17.179 torcedores da casa. A decisão criou a rara cena de o Malaga erguer o troféu sem precisar decidir a partida nos pênaltis.
- ZUMA Press Wire
A estreia do Chelsea testa a preparação
Este compromisso de pré-temporada na Espanha serve como material crucial de avaliação para Arbeloa refinar a estrutura tática de sua equipe antes da campanha competitiva. O Fulham está programado para disputar seu último amistoso de pré-temporada contra a equipe alemã Stuttgart antes de voltar totalmente o foco para a ação doméstica. O verdadeiro teste da preparação tática e mental do Fulham chegará quando a equipe abrir sua campanha na Premier League contra o rival do oeste de Londres Chelsea no fim de agosto.
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