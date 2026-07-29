Explicado: por que Mateus Fernandes, de £ 85 milhões, ficou fora do confronto do Tottenham com o Sydney FC em meio a rumores de lesão

Os torcedores do Tottenham ficaram, compreensivelmente, ansiosos quando a escalação foi divulgada para o amistoso de quarta-feira contra um time da A-League, e a contratação de £ 85 milhões, Fernandes, não apareceu em lugar nenhum. O meio-campista de 22 anos rapidamente se tornou o ponto central da reformulação de verão do Spurs sob o comando de Roberto De Zerbi, e sua ausência imediatamente despertou temores de que a maldição de lesões do clube tivesse atacado novamente. Essas preocupações aumentaram depois que surgiram imagens de uma sessão de treino recente na Austrália, que pareciam mostrar o ex-jogador do West Ham observando da lateral enquanto seus companheiros eram submetidos aos trabalhos.

No entanto, ao que parece, a decisão de deixar Fernandes fora foi uma medida de precaução, e não uma resposta a uma lesão grave, de acordo com The Standard. A natureza extenuante de uma turnê global de pré-temporada, combinada com as exigências táticas de alta intensidade de De Zerbi, levou a comissão técnica a adotar uma abordagem cautelosa com seus principais ativos.