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Explicado: por que Mateus Fernandes, de £ 85 milhões, ficou fora do confronto do Tottenham com o Sydney FC em meio a rumores de lesão
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Preocupação com a nova contratação
Os torcedores do Tottenham ficaram, compreensivelmente, ansiosos quando a escalação foi divulgada para o amistoso de quarta-feira contra um time da A-League, e a contratação de £ 85 milhões, Fernandes, não apareceu em lugar nenhum. O meio-campista de 22 anos rapidamente se tornou o ponto central da reformulação de verão do Spurs sob o comando de Roberto De Zerbi, e sua ausência imediatamente despertou temores de que a maldição de lesões do clube tivesse atacado novamente. Essas preocupações aumentaram depois que surgiram imagens de uma sessão de treino recente na Austrália, que pareciam mostrar o ex-jogador do West Ham observando da lateral enquanto seus companheiros eram submetidos aos trabalhos.
No entanto, ao que parece, a decisão de deixar Fernandes fora foi uma medida de precaução, e não uma resposta a uma lesão grave, de acordo com The Standard. A natureza extenuante de uma turnê global de pré-temporada, combinada com as exigências táticas de alta intensidade de De Zerbi, levou a comissão técnica a adotar uma abordagem cautelosa com seus principais ativos.
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De Zerbi adota abordagem cautelosa
A exclusão de Fernandes faz parte de uma estratégia mais ampla de De Zerbi, que está determinado a evitar o pesadelo no departamento médico que atrapalhou o clube na temporada passada. O técnico italiano sabe que não pode se dar ao luxo de perder seus melhores jogadores antes mesmo de a ação competitiva começar.
Fernandes não foi a única estrela de destaque a ser preservada durante o confronto com o Sydney FC, já que De Zerbi optou por deixar de fora várias outras figuras experientes para controlar suas cargas de trabalho. Destiny Udogie, James Maddison e Jan Paul van Hecke também ficaram fora da lista para o jogo no Allianz Stadium, o que indica uma política sistemática de rodízio, e não problemas físicos isolados. Ao rodar seus principais jogadores, De Zerbi tenta construir os níveis de condicionamento físico de forma gradual, ao mesmo tempo em que dá oportunidades para jogadores mais jovens impressionarem.
O início impressionante de Fernandes no Tottenham
Fernandes causou impacto imediato após sua mudança do London Stadium, marcando sua estreia não oficial com um momento de pura qualidade. Ele marcou um voleio maravilhoso na vitória por 1 a 0 sobre o MK Dons na semana passada, antes de a equipe embarcar para a Oceania.
O embalo continuou durante a chegada do clube à Oceania, onde ele foi utilizado como substituto no segundo tempo para manter o ritmo de jogo. Depois, entrou aos 62 minutos contra o Auckland FC no domingo, quando o Tottenham completou uma confortável vitória por 2 a 0 diante de um público recorde no Eden Park graças aos gols de Dane Scarlett e Richarlison.
- AFP
Boas notícias sobre Tonali
Enquanto Fernandes assistia das arquibancadas, houve um reforço significativo para o Tottenham em relação à sua outra grande contratação do verão. Havia alguma preocupação de que a contratação recorde do clube, Sandro Tonali, que chegou do Newcastle por £100 milhões no mês passado, ficasse fora contra o Sydney FC depois de não ter sido incluído de forma alguma no elenco para enfrentar o Auckland. Felizmente para os torcedores do Tottenham, esses temores foram rapidamente descartados quando a lista do dia do jogo foi confirmada, com Tonali entre os reservas.
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