Getty Images Sport
Traduzido por
Explicado: por que Marcus Rashford está fora do amistoso de pré-temporada do Manchester United contra o Atlético de Madrid
Retornos dos descansos obrigatórios
Rashford foi forçado a desfalcar o jogo do United contra o Atletico em Estocolmo neste sábado, enquanto cumpre uma pausa obrigatória após a Copa do Mundo. Pelos regulamentos, os jogadores recebem um período compulsório de três semanas de descanso após sua partida final na América do Norte com a Inglaterra. O atacante de 28 anos agora se prepara para retomar os treinamentos e recuperar a condição física antes da nova temporada.
- Getty/Goal
Futuro de Rashford sob os holofotes
O futuro do atacante em Old Trafford voltou a ficar em destaque após o fim de seu empréstimo ao Barcelona, que não resultou em um acordo permanente. Apesar de ter ajudado o gigante espanhol a conquistar o título da La Liga, o clube catalão optou por contratar Anthony Gordon junto ao Newcastle United.
A situação ficou ainda mais complicada depois que uma cláusula de rescisão de £40 milhões reservada exclusivamente a clubes da Premier League expirou sem que qualquer proposta formal fosse feita. Dirigentes do Manchester United seguem dispostos a negociar o jogador para reduzir seu salário de £325 mil por semana, embora nenhum interessado tenha atingido a avaliação do clube.
Enquanto isso, a relação do jogador com a comissão técnica melhorou após a saída de Ruben Amorim, que o havia afastado do grupo principal. A nomeação de Michael Carrick como treinador agora lhe deu a oportunidade de demonstrar seu valor.
Peso na folha salarial e impasse
Qualquer saída em potencial de Rashford exigirá concessões significativas tanto em relação à taxa de transferência quanto às expectativas salariais pessoais do jogador para deixar Old Trafford. A decisão do Barcelona de não tornar a ida dele permanente, somada ao interesse doméstico discreto, deixa opções limitadas à disposição da diretoria do clube. Resolver esse impasse será crucial para manter a estabilidade financeira e a harmonia no vestiário do United.
- Getty Images Sport
Integração na turnê pela Irlanda
Rashford está programado para se juntar em breve aos companheiros de equipe para o próximo período de treinos do clube na Irlanda. Ele pode voltar a jogar no amistoso de alto nível contra o Leeds United no Croke Park , em Dublin, em 12 de agosto. O confronto servirá como um teste essencial para sua condição física e seu status no elenco sob o comando de Carrick antes do início oficial da temporada.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.