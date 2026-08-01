Explicado: por que Marcus Rashford está fora do amistoso de pré-temporada do Manchester United contra o Atlético de Madrid

O futuro do atacante em Old Trafford voltou a ficar em destaque após o fim de seu empréstimo ao Barcelona, que não resultou em um acordo permanente. Apesar de ter ajudado o gigante espanhol a conquistar o título da La Liga, o clube catalão optou por contratar Anthony Gordon junto ao Newcastle United.

A situação ficou ainda mais complicada depois que uma cláusula de rescisão de £40 milhões reservada exclusivamente a clubes da Premier League expirou sem que qualquer proposta formal fosse feita. Dirigentes do Manchester United seguem dispostos a negociar o jogador para reduzir seu salário de £325 mil por semana, embora nenhum interessado tenha atingido a avaliação do clube.

Enquanto isso, a relação do jogador com a comissão técnica melhorou após a saída de Ruben Amorim, que o havia afastado do grupo principal. A nomeação de Michael Carrick como treinador agora lhe deu a oportunidade de demonstrar seu valor.