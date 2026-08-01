Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Explicado: por que Marcus Rashford está fora do amistoso de pré-temporada do Manchester United contra o Atlético de Madrid

M. Rashford
Manchester United
Premier League
Manchester United x Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
Amistosos de clubes

Marcus Rashford foi deixado fora do elenco de pré-temporada do Manchester United para enfrentar o Atlético de Madrid, em Estocolmo, enquanto cumpre um período obrigatório de descanso após a Copa do Mundo. O atacante está aproveitando sua pausa de três semanas depois do torneio, após representar a Inglaterra na América do Norte, o que o mantém fora dos preparativos iniciais para os amistosos.

  • Retornos dos descansos obrigatórios

    Rashford foi forçado a desfalcar o jogo do United contra o Atletico em Estocolmo neste sábado, enquanto cumpre uma pausa obrigatória após a Copa do Mundo. Pelos regulamentos, os jogadores recebem um período compulsório de três semanas de descanso após sua partida final na América do Norte com a Inglaterra. O atacante de 28 anos agora se prepara para retomar os treinamentos e recuperar a condição física antes da nova temporada.


    • Publicidade
  • Carrick RashfordGetty/Goal

    Futuro de Rashford sob os holofotes

    O futuro do atacante em Old Trafford voltou a ficar em destaque após o fim de seu empréstimo ao Barcelona, que não resultou em um acordo permanente. Apesar de ter ajudado o gigante espanhol a conquistar o título da La Liga, o clube catalão optou por contratar Anthony Gordon junto ao Newcastle United.

    A situação ficou ainda mais complicada depois que uma cláusula de rescisão de £40 milhões reservada exclusivamente a clubes da Premier League expirou sem que qualquer proposta formal fosse feita. Dirigentes do Manchester United seguem dispostos a negociar o jogador para reduzir seu salário de £325 mil por semana, embora nenhum interessado tenha atingido a avaliação do clube.

    Enquanto isso, a relação do jogador com a comissão técnica melhorou após a saída de Ruben Amorim, que o havia afastado do grupo principal. A nomeação de Michael Carrick como treinador agora lhe deu a oportunidade de demonstrar seu valor.

  • Peso na folha salarial e impasse

    Qualquer saída em potencial de Rashford exigirá concessões significativas tanto em relação à taxa de transferência quanto às expectativas salariais pessoais do jogador para deixar Old Trafford. A decisão do Barcelona de não tornar a ida dele permanente, somada ao interesse doméstico discreto, deixa opções limitadas à disposição da diretoria do clube. Resolver esse impasse será crucial para manter a estabilidade financeira e a harmonia no vestiário do United.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD8Getty Images Sport

    Integração na turnê pela Irlanda

    Rashford está programado para se juntar em breve aos companheiros de equipe para o próximo período de treinos do clube na Irlanda. Ele pode voltar a jogar no amistoso de alto nível contra o Leeds United no Croke Park , em Dublin, em 12 de agosto. O confronto servirá como um teste essencial para sua condição física e seu status no elenco sob o comando de Carrick antes do início oficial da temporada.

Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM