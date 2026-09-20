Mark Pain
Traduzido por
Explicado: por que Declan Rice evitou cartão vermelho por CHUTAR Malick Yalcouye na derrota humilhante do Arsenal para o Brighton
Rice evita expulsão no fim no Amex
O Arsenal sofreu uma pesada derrota por 3 a 0 no litoral sul neste sábado, abrindo mão de seu início perfeito na campanha. Gols de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas e Chema Andres selaram uma vitória confortável do Brighton, além de permitirem que o Manchester City ultrapassasse os Gunners na liderança da Premier League.
Nos instantes finais da partida, a frustração do Arsenal transbordou. Rice partiu para cima de Yalcouye, levando o árbitro Darren England a mostrar cartão amarelo. Os jogadores do Brighton protestaram com veemência por uma expulsão, mas o árbitro de vídeo Timothy Wood teria revisado o lance e decidido não aumentar a punição aplicada em campo.
- Crystal Pix
O VAR explica a decisão polêmica
Após a partida, a Premier League explicou o processo de arbitragem que manteve Rice em campo. De acordo com a talkSPORT, o VAR determinou que as ações do meio-campista simplesmente não preenchiam os critérios para uma infração passível de cartão vermelho.
A revisão concluiu que o incidente não teve a gravidade necessária para ser classificado como conduta violenta. Em vez disso, os árbitros categorizaram o chute tardio como "no máximo, um ato de irritação", permitindo que o cartão amarelo inicial fosse mantido.
Esse veredito frustrou parte da torcida nas redes sociais. Muitos torcedores fizeram comparações diretas com um recente dérbi de Manchester, observando que Phil Foden foi expulso por uma entrada semelhante em Bruno Fernandes apenas uma semana antes.
Shearer defende decisão em meio a uma tendência crescente
Os comentaristas, em sua maioria, concordaram com o veredito da arbitragem, vendo o chute no fim como uma pequena indiscrição, e não como uma agressão maldosa. Falando no BBC Match of the Day, o ex-atacante da Premier League Alan Shearer apoiou a condução da situação pela Inglaterra.
"Isso foi frustração do Declan Rice. Yalcouye dá uma leve empurrada nele ali e eu realmente acho que o árbitro acertou. Ele deu cartão amarelo para ele", explicou Shearer. "Não acho que tenha sido agressivo demais, ele não partiu para cima dele, portanto acho que o árbitro acertou, mas isso meio que resumiu o dia do Arsenal."
No entanto, o lance quente destaca um tema recorrente nas atuações recentes de Rice. Durante a suada vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, o meio-campista provocou um confronto acalorado cara a cara com Morgan Rogers depois de cometer uma falta tática para interromper um contra-ataque no fim do jogo.
- Mark Pain
Arteta se prepara para sequência crucial
O Arsenal precisa se reorganizar durante a pausa para a data Fifa enquanto tenta retomar sua posição na liderança da Premier League. Evitar uma suspensão longa para Rice é um enorme alívio para Arteta, garantindo que seu meio-campista-chave siga apto para uma sequência doméstica crucial que está por vir.
Quando o futebol de clubes retornar, o Arsenal terá jogos consecutivos pela liga contra Leeds United, Nottingham Forest e Everton. O time precisará desesperadamente da presença dominante de Rice no meio-campo enquanto tenta se recuperar rapidamente de sua desastrosa viagem à costa sul.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.