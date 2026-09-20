Os comentaristas, em sua maioria, concordaram com o veredito da arbitragem, vendo o chute no fim como uma pequena indiscrição, e não como uma agressão maldosa. Falando no BBC Match of the Day, o ex-atacante da Premier League Alan Shearer apoiou a condução da situação pela Inglaterra.

"Isso foi frustração do Declan Rice. Yalcouye dá uma leve empurrada nele ali e eu realmente acho que o árbitro acertou. Ele deu cartão amarelo para ele", explicou Shearer. "Não acho que tenha sido agressivo demais, ele não partiu para cima dele, portanto acho que o árbitro acertou, mas isso meio que resumiu o dia do Arsenal."

No entanto, o lance quente destaca um tema recorrente nas atuações recentes de Rice. Durante a suada vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea, o meio-campista provocou um confronto acalorado cara a cara com Morgan Rogers depois de cometer uma falta tática para interromper um contra-ataque no fim do jogo.



