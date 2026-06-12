No entanto, o negócio não foi fechado, e Gordon saiu da sua zona de conforto profissional. Questionado sobre se estava surpreso pelo fato de os times da primeira divisão da Inglaterra não terem oferecido maior resistência ao acordo milionário do Barcelona, a lenda do Newcastle, Waddle — falando em parceria com o NewBettingSites.uk — disse ao GOAL: “Acho que ele foi associado ao Arsenal, provavelmente para a lateral esquerda, porque eles realmente não tinham ninguém definido para essa posição. Então, seja o Martinelli ou quem quer que seja, eles não têm realmente alguém para essa posição e pensaram: ‘Vou ficar com essa camisa, essa camisa é minha’. O Saka provavelmente ocupa a direita.

“O Arsenal provavelmente estava buscando uma opção mais barata, dizendo: ‘não vamos pagar 80, 70 ou 60 milhões’. Acho que eles estavam pensando em um valor bem menor do que isso.

“Essa transferência surgiu do nada, seja porque ficaram impressionados quando ele jogou as duas partidas contra o Barcelona, seja porque viram algo nele que lhes interessou. [Lamine] Yamal de um lado e Anthony Gordon do outro parecem bastante promissores. Mas o tempo dirá.

“Ele se saiu bem no Newcastle. Na minha opinião, ele realmente fez seus melhores jogos como camisa nove. Sua velocidade e seus movimentos se encaixavam no estilo de jogo do Newcastle — eles jogam no ataque. O Barcelona é bastante semelhante, embora, obviamente, o fator calor influencie em muitos dos jogos deles. Mas me pergunto se eles analisaram e pensaram: ‘podemos escalá-lo como camisa nove’, já que [Robert] Lewandowski obviamente foi dispensado. Eles realmente não tiveram muitas opções.

“Eles têm sido associados a [Julian] Alvarez, do Atlético de Madrid, que é um bom jogador. Mas talvez estejam pensando: ‘se contratarmos o Gordon, ele poderia ser um nove ou um onze’. Portanto, poderia ser um bom negócio para o Barça.”