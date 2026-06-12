Getty/GOAL
Traduzido por
Explicadas as razões pelas quais o Arsenal abriu caminho para o Barcelona na transferência de Anthony Gordon por € 80 milhões, enquanto ícone do Newcastle aposta que o astro inglês brilhará no Camp Nou
O Barcelona ainda não exerceu a opção de compra de Rashford no valor de 26 milhões de libras
Esse acordo surgiu de forma inesperada em muitos aspectos, com Marcus Rashford assumindo o papel de jogador inglês no exterior no Camp Nou na temporada 2025-26. O Barça tem a opção de transformar o contrato de empréstimo em transferência definitiva por 26 milhões de libras (35 milhões de dólares).
Em vez de desembolsar essa quantia por um atacante que marcou 14 gols pelo clube, os recursos foram investidos na velocidade e na habilidade do versátil Gordon — mais um jogador capaz de atuar pela esquerda ou como falso nove no meio.
- Getty Images
Gordon foi associado ao Liverpool, clube onde começou a carreira, e ao Arsenal
Um novo e empolgante desafio está sendo abraçado pelo jogador de 25 anos, formado na base do Everton. Em determinado momento, houve especulações de que ele poderia retornar às suas raízes em Merseyside ao se juntar ao Liverpool — o clube pelo qual torcia quando era criança.
O Arsenal, recém-coroado campeão da Premier League, também teria demonstrado interesse no jogador, que se encaixaria perfeitamente nos planos de Mikel Arteta caso jogadores como Gabriel Martinelli e Leandro Trossard fossem transferidos.
Por que Gordon acabou indo para o Camp Nou em vez do Emirates Stadium?
No entanto, o negócio não foi fechado, e Gordon saiu da sua zona de conforto profissional. Questionado sobre se estava surpreso pelo fato de os times da primeira divisão da Inglaterra não terem oferecido maior resistência ao acordo milionário do Barcelona, a lenda do Newcastle, Waddle — falando em parceria com o NewBettingSites.uk — disse ao GOAL: “Acho que ele foi associado ao Arsenal, provavelmente para a lateral esquerda, porque eles realmente não tinham ninguém definido para essa posição. Então, seja o Martinelli ou quem quer que seja, eles não têm realmente alguém para essa posição e pensaram: ‘Vou ficar com essa camisa, essa camisa é minha’. O Saka provavelmente ocupa a direita.
“O Arsenal provavelmente estava buscando uma opção mais barata, dizendo: ‘não vamos pagar 80, 70 ou 60 milhões’. Acho que eles estavam pensando em um valor bem menor do que isso.
“Essa transferência surgiu do nada, seja porque ficaram impressionados quando ele jogou as duas partidas contra o Barcelona, seja porque viram algo nele que lhes interessou. [Lamine] Yamal de um lado e Anthony Gordon do outro parecem bastante promissores. Mas o tempo dirá.
“Ele se saiu bem no Newcastle. Na minha opinião, ele realmente fez seus melhores jogos como camisa nove. Sua velocidade e seus movimentos se encaixavam no estilo de jogo do Newcastle — eles jogam no ataque. O Barcelona é bastante semelhante, embora, obviamente, o fator calor influencie em muitos dos jogos deles. Mas me pergunto se eles analisaram e pensaram: ‘podemos escalá-lo como camisa nove’, já que [Robert] Lewandowski obviamente foi dispensado. Eles realmente não tiveram muitas opções.
“Eles têm sido associados a [Julian] Alvarez, do Atlético de Madrid, que é um bom jogador. Mas talvez estejam pensando: ‘se contratarmos o Gordon, ele poderia ser um nove ou um onze’. Portanto, poderia ser um bom negócio para o Barça.”
- Getty
Gordon, estrela da Inglaterra, espera brilhar ao lado de Yamal e companhia
Qualquer avaliação sobre a relação custo-benefício será determinada pelo desempenho de Gordon ao lado de Yamal e companhia no Barcelona. Ele parece ter todas as qualidades necessárias para brilhar sob os holofotes mais intensos.
Se ele conseguir, times como Arsenal e Liverpool podem ficar se perguntando por que não se esforçaram mais para manter o jogador da seleção inglesa — que atualmente está a serviço da Copa do Mundo de 2026 — na divisão que o tornou famoso e provou que ele é capaz de competir entre os melhores do esporte.