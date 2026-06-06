A hierarquia da entidade defendeu a mudança como um passo em direção à modernização, que valoriza a participação coletiva em detrimento das funções individuais de partida.

Ao apresentar a filosofia visual no Instagram, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, postou: “À medida que a Copa do Mundo da FIFA cresce, continuamos a inovar na forma como o jogo é vivenciado. As cerimônias pré-jogo na Copa do Mundo da FIFA 2026 não serão diferentes.

Ter todos os jogadores e árbitros de frente uns para os outros no círculo central durante os hinos nacionais criará um momento de união, orgulho e emoção que pertence verdadeiramente às equipes e a todos no estádio.

Além disso, teremos uma cerimônia redesenhada em 360 graus que envolverá todos os torcedores no estádio, incluindo faixas com bandeiras dos países e elementos em campo orientados para criar uma experiência única e imersiva de todos os assentos, bem como novos elementos visuais – desde arcos de entrada dos jogadores até bandeiras de mão – prontos para aumentar a sensação de expectativa, com recursos aprimorados para partidas selecionadas.

“A Copa do Mundo da FIFA é sobre cada jogador e cada torcedor, e essa nova cerimônia pré-jogo reflete isso.”