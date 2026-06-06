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Explicação: Por que TODOS os jogadores do elenco estão participando da cerimônia pré-jogo e do hino na Copa do Mundo, após uma mudança incomum da FIFA
Órgão regulador altera ritual pré-jogo
Historicamente, apenas os onze titulares se alinhavam em campo para ouvir seus respectivos hinos, de frente para os bancos de reserva. De acordo com o novo modelo apresentado para o torneio na América do Norte, todos os titulares e reservas se reunirão diretamente em torno do círculo central. Essa mudança estratégica constitui a pedra angular de uma iniciativa cerimonial totalmente nova, concebida para revolucionar completamente a forma como os jogos internacionais são vividos dentro do estádio.
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Infantino apresenta sua visão de união
A hierarquia da entidade defendeu a mudança como um passo em direção à modernização, que valoriza a participação coletiva em detrimento das funções individuais de partida.
Ao apresentar a filosofia visual no Instagram, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, postou: “À medida que a Copa do Mundo da FIFA cresce, continuamos a inovar na forma como o jogo é vivenciado. As cerimônias pré-jogo na Copa do Mundo da FIFA 2026 não serão diferentes.
Ter todos os jogadores e árbitros de frente uns para os outros no círculo central durante os hinos nacionais criará um momento de união, orgulho e emoção que pertence verdadeiramente às equipes e a todos no estádio.
Além disso, teremos uma cerimônia redesenhada em 360 graus que envolverá todos os torcedores no estádio, incluindo faixas com bandeiras dos países e elementos em campo orientados para criar uma experiência única e imersiva de todos os assentos, bem como novos elementos visuais – desde arcos de entrada dos jogadores até bandeiras de mão – prontos para aumentar a sensação de expectativa, com recursos aprimorados para partidas selecionadas.
“A Copa do Mundo da FIFA é sobre cada jogador e cada torcedor, e essa nova cerimônia pré-jogo reflete isso.”
Nova experiência imersiva no estádio
A coreografia renovada apresenta um conceito autodenominado de 360 graus, no qual bandeiras nacionais gigantes serão desdobradas simultaneamente em lados opostos do gramado. Apesar dessas extensas adições visuais, os procedimentos esportivos tradicionais permanecem intactos, o que significa que os jogadores titulares continuarão a cumprimentar-se com o aperto de mão habitual e os capitães das equipes realizarão o sorteio oficial da moeda imediatamente após o término da música. Os organizadores pretendem que essas escolhas estéticas em camadas transformem o campo em um palco inclusivo e compartilhado, tanto para os espectadores presentes quanto para o público televisivo.
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Partida de estreia apresenta inovações técnicas
As diretrizes cerimoniais atualizadas devem ser lançadas oficialmente na próxima quinta-feira, quando o México, um dos países anfitriões, enfrentará a África do Sul na partida de abertura do torneio, na Cidade do México. Os torcedores que assistirem aos jogos iniciais da fase de grupos encontrarão um ambiente altamente estruturado, embora a entidade organizadora planeje introduzir elementos ainda mais espetaculares à medida que a tensão aumentar. Os organizadores confirmaram que, mais adiante no torneio, a cerimônia pré-jogo incorporará elementos adicionais, como fumaça colorida ou efeitos pirotécnicos, que devem estrear durante as fases eliminatórias.