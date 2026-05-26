Explicação: Por que Pep Guardiola mostrou um vídeo de Bruno Fernandes aos jogadores do Manchester City para ilustrar um comportamento “inaceitável”

De acordo com uma reportagem do The Athletic, Guardiola aproveitou o momento após a vitória por 3 a 0 no clássico de Manchester, no início desta temporada, para enviar uma mensagem clara. Durante uma reunião com o elenco, o técnico do City exibiu um vídeo em que Bruno gesticulava com raiva para um colega após um gol de Phil Foden. O técnico deixou bem claro que tais comportamentos não seriam aceitos. Foi um lembrete firme da cultura de harmonia esperada, na qual o clube tem evitado consistentemente que os jogadores se culpem mutuamente quando surgem adversidades. A política rígida de Guardiola garantiu que sua equipe permanecesse unida, evitando o atrito que o Manchester United tem enfrentado com frequência.