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Explicação: Por que Pep Guardiola mostrou um vídeo de Bruno Fernandes aos jogadores do Manchester City para ilustrar um comportamento “inaceitável”
Estabelecendo o padrão no Etihad
De acordo com uma reportagem do The Athletic, Guardiola aproveitou o momento após a vitória por 3 a 0 no clássico de Manchester, no início desta temporada, para enviar uma mensagem clara. Durante uma reunião com o elenco, o técnico do City exibiu um vídeo em que Bruno gesticulava com raiva para um colega após um gol de Phil Foden. O técnico deixou bem claro que tais comportamentos não seriam aceitos. Foi um lembrete firme da cultura de harmonia esperada, na qual o clube tem evitado consistentemente que os jogadores se culpem mutuamente quando surgem adversidades. A política rígida de Guardiola garantiu que sua equipe permanecesse unida, evitando o atrito que o Manchester United tem enfrentado com frequência.
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Uma década brilhante chega ao fim
Os rigorosos padrões estabelecidos durante a análise pós-derby resumem perfeitamente a cultura que Guardiola incutiu ao longo de sua era histórica. O técnico encerrará oficialmente, ao final da temporada atual, um mandato excepcional de 10 anos, que se estendeu de 2016 a 2026. Sua era de ouro rendeu a impressionante marca de 20 troféus, revolucionando completamente a estrutura tática do clube. Esse palmarés sem precedentes inclui seis títulos da Premier League — com a conquista histórica de quatro campeonatos nacionais consecutivos. Além disso, ele conquistou o primeiro troféu da Liga dos Campeões do clube, além de três Copas da Inglaterra, cinco Copas Carabao, três Community Shields, uma Supercopa da UEFA e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Comentaristas e jogadores discordam sobre a atitude
Enquanto o Manchester City tem prosperado graças à harmonia coletiva, a tendência de Fernandes de demonstrar frustração tem frequentemente atraído críticas severas. Após uma derrota acachapante há alguns anos, a lenda do clube Gary Neville dirigiu forte frustração ao meio-campista, afirmando: “Vou começar pelo Bruno Fernandes. Estou farto de vê-lo gesticulando com os braços para os companheiros, estou farto de vê-lo não recuar. Ele reclama com todo mundo.” Apesar da reação negativa, o meia-atacante defendeu seu comportamento impetuoso durante uma entrevista à Sky Sports. Ele explicou: “Às vezes eu passo dos limites. Eu sei disso. Isso pode acontecer durante o jogo e é difícil controlar as emoções. Mas eu nunca tento ser desrespeitoso com ninguém.”
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O que vem por aí para os dois clubes de Manchester?
Olhando para o futuro, o Manchester City enfrenta a tarefa gigantesca de substituir seu técnico mais bem-sucedido na próxima temporada. Enquanto isso, o Manchester United e seu recém-nomeado técnico permanente, Michael Carrick, precisam encontrar uma maneira de canalizar de forma positiva o intenso espírito competitivo de seu craque, na esperança de aproveitar as 21 assistências que ele registrou na Premier League — um recorde — e desafiar mais uma vez seus rivais locais.