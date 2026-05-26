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Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Explicação: Por que Pep Guardiola mostrou um vídeo de Bruno Fernandes aos jogadores do Manchester City para ilustrar um comportamento “inaceitável”

P. Guardiola
B. Fernandes
Manchester City
Manchester United
Premier League

Pep Guardiola exibiu explicitamente um vídeo de Bruno Fernandes reclamando com seus companheiros do Manchester City para demonstrar claramente um comportamento inaceitável em campo. Enquanto o técnico se prepara para deixar o clube após uma década histórica, essa exigência rigorosa de união explica a cultura de excelência que garantiu 20 títulos e conseguiu evitar atritos prejudiciais dentro da equipe.

  • Estabelecendo o padrão no Etihad

    De acordo com uma reportagem do The Athletic, Guardiola aproveitou o momento após a vitória por 3 a 0 no clássico de Manchester, no início desta temporada, para enviar uma mensagem clara. Durante uma reunião com o elenco, o técnico do City exibiu um vídeo em que Bruno gesticulava com raiva para um colega após um gol de Phil Foden. O técnico deixou bem claro que tais comportamentos não seriam aceitos. Foi um lembrete firme da cultura de harmonia esperada, na qual o clube tem evitado consistentemente que os jogadores se culpem mutuamente quando surgem adversidades. A política rígida de Guardiola garantiu que sua equipe permanecesse unida, evitando o atrito que o Manchester United tem enfrentado com frequência.

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  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma década brilhante chega ao fim

    Os rigorosos padrões estabelecidos durante a análise pós-derby resumem perfeitamente a cultura que Guardiola incutiu ao longo de sua era histórica. O técnico encerrará oficialmente, ao final da temporada atual, um mandato excepcional de 10 anos, que se estendeu de 2016 a 2026. Sua era de ouro rendeu a impressionante marca de 20 troféus, revolucionando completamente a estrutura tática do clube. Esse palmarés sem precedentes inclui seis títulos da Premier League — com a conquista histórica de quatro campeonatos nacionais consecutivos. Além disso, ele conquistou o primeiro troféu da Liga dos Campeões do clube, além de três Copas da Inglaterra, cinco Copas Carabao, três Community Shields, uma Supercopa da UEFA e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

  • Comentaristas e jogadores discordam sobre a atitude

    Enquanto o Manchester City tem prosperado graças à harmonia coletiva, a tendência de Fernandes de demonstrar frustração tem frequentemente atraído críticas severas. Após uma derrota acachapante há alguns anos, a lenda do clube Gary Neville dirigiu forte frustração ao meio-campista, afirmando: “Vou começar pelo Bruno Fernandes. Estou farto de vê-lo gesticulando com os braços para os companheiros, estou farto de vê-lo não recuar. Ele reclama com todo mundo.” Apesar da reação negativa, o meia-atacante defendeu seu comportamento impetuoso durante uma entrevista à Sky Sports. Ele explicou: “Às vezes eu passo dos limites. Eu sei disso. Isso pode acontecer durante o jogo e é difícil controlar as emoções. Mas eu nunca tento ser desrespeitoso com ninguém.”

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    O que vem por aí para os dois clubes de Manchester?

    Olhando para o futuro, o Manchester City enfrenta a tarefa gigantesca de substituir seu técnico mais bem-sucedido na próxima temporada. Enquanto isso, o Manchester United e seu recém-nomeado técnico permanente, Michael Carrick, precisam encontrar uma maneira de canalizar de forma positiva o intenso espírito competitivo de seu craque, na esperança de aproveitar as 21 assistências que ele registrou na Premier League — um recorde — e desafiar mais uma vez seus rivais locais.