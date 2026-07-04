Explicação: Por que os jogadores do Egito assistiram a um pênalti de Kylian Mbappé em um laptop poucos minutos antes da disputa de pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo

A preparação meticulosa destacou o trabalho cada vez mais detalhado com dados, que se tornou comum no futebol de elite. Em vez de deixar uma disputa de pênaltis ao puro acaso, a comissão técnica do Egito quis que seus cobradores estudassem o posicionamento de Ryan, seus hábitos de oscilação e seus tempos de reação sob pressão. Essa breve orientação proporcionou aos jogadores clareza mental imediata, permitindo que bloqueassem o barulho da torcida e se concentrassem inteiramente em reproduzir a execução decisiva demonstrada pelos melhores atacantes do mundo.