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Explicação: Por que os jogadores do Egito assistiram a um pênalti de Kylian Mbappé em um laptop poucos minutos antes da disputa de pênaltis contra a Austrália na Copa do Mundo
Vídeos do estudo sobre os faraós
A comissão técnica egípcia organizou uma reunião de emergência imediatamente antes da disputa de pênaltis para revelar os hábitos de Ryan na cobrança de pênaltis. Os jogadores analisaram um vídeo no laptop do empate de 2 a 2 do Real Madrid com o Levante, em 17 de janeiro, concentrando-se em um pênalti aos 58 minutos. Embora o goleiro australiano tenha tentado desestabilizar Mbappé com movimentos dramáticos e oscilantes na linha do gol, o atacante francês permaneceu totalmente imperturbável, enganando Ryan antes de imitar seus gestos de dança na comemoração.
- AFP
A equipe analisa as tendências dos goleiros
A preparação meticulosa destacou o trabalho cada vez mais detalhado com dados, que se tornou comum no futebol de elite. Em vez de deixar uma disputa de pênaltis ao puro acaso, a comissão técnica do Egito quis que seus cobradores estudassem o posicionamento de Ryan, seus hábitos de oscilação e seus tempos de reação sob pressão. Essa breve orientação proporcionou aos jogadores clareza mental imediata, permitindo que bloqueassem o barulho da torcida e se concentrassem inteiramente em reproduzir a execução decisiva demonstrada pelos melhores atacantes do mundo.
Plano de substituição de última hora sai pela culatra
A análise estratégica por vídeo revelou-se extremamente crucial depois que a Austrália optou por uma substituição tática de goleiro no final da partida, tirando Patrick Beach aos 119 minutos. Como a seleção egípcia havia decifrado as tendências técnicas de Ryan no laptop, o experiente goleiro não conseguiu defender nenhum pênalti. De acordo com a Reuters, o especialista em psicologia de pênaltis Geir Jordet explicou que a execução rápida e decisiva de Mbappé logo após o apito do árbitro prova que a confiança e a determinação superam qualquer rotina perfeita isoladamente.
- AFP
Uma difícil tarefa na fase eliminatória se aproxima
O Egito precisa agora transformar a precisão adquirida com o uso de laptops em uma partida épica nas oitavas de final contra a Argentina, atual campeã, que avançou por uma pequena margem após um jogo caótico e emocionante com cinco gols contra Cabo Verde. Para conseguir mais uma virada histórica, será necessária uma disciplina defensiva impecável, combinada com a confiança na genialidade do capitão — verdadeiro talismã da equipe — nas jogadas de transição, a fim de derrotar os grandes favoritos do torneio.
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