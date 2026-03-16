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Explicação: Por que o vencedor do Oscar Michael B. Jordan recebeu uma mensagem de parabéns de Bournemouth após conquistar o prêmio de melhor ator
Uma noite histórica em Hollywood
Jordan conquistou seu primeiro Oscar na noite de domingo, vencendo na categoria de melhor ator por sua atuação dupla em “Sinners”. Enfrentando forte concorrência de nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, Jordan tornou-se apenas o sexto ator negro a ganhar o prêmio. Logo após a cerimônia, o Bournemouth usou as redes sociais para comemorar a conquista, descrevendo-a como um “dia de orgulho para a família Cherries”. Essa demonstração pública de carinho decorre dos laços comerciais significativos de Jordan com o clube, que começaram no final de 2022, quando ele se juntou a um grupo de aquisição de alto perfil.
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Gratidão no maior palco
Emocionado, Jordan subiu ao palco para receber sua estatueta, iniciando seu discurso com uma mensagem simples de fé: “Deus é bom”. Ele aproveitou a ocasião para agradecer à sua família, dirigindo-se especificamente à sua mãe, que estava na plateia. Enquanto isso, os canais oficiais do Bournemouth foram rápidos em reafirmar seu status como parte do círculo íntimo do clube. O envolvimento do ator com os Cherries faz parte de uma participação minoritária ao lado do Black Knight Football Club, do bilionário Bill Foley. Jordan foi recrutado especificamente para reforçar os esforços de marketing global do clube e ajudar na “internacionalização” da marca Bournemouth.
A parceria Foley-Jordan
Jordan e Nullah Sarker passaram a integrar o consórcio de Foley depois que Maxim Demin vendeu sua participação de 100%. Foley, o presidente ativo, ajuda a conectar o esporte de elite ao entretenimento global, enquanto sua filosofia de “sempre avançar, nunca recuar” para o clube dá ênfase ao desenvolvimento dos jogadores e à experiência dos torcedores.
- AFP
Aproveitando a fama mundial
Com Jordan agora oficialmente vencedor do Oscar, sua popularidade nunca esteve tão alta, o que pode oferecer ao Bournemouth uma oportunidade única de ampliar seu alcance comercial na América do Norte e além. Atualmente, o clube está focado em garantir sua permanência na Premier League a longo prazo e em modernizar suas instalações, projetos nos quais o grupo de proprietários continua fortemente empenhado. Em campo, os Cherries voltam a jogar no dia 20 de março, quando recebem o Manchester United, que busca uma vaga na Liga dos Campeões.
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