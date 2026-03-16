Explicação: Por que o vencedor do Oscar Michael B. Jordan recebeu uma mensagem de parabéns de Bournemouth após conquistar o prêmio de melhor ator

Emocionado, Jordan subiu ao palco para receber sua estatueta, iniciando seu discurso com uma mensagem simples de fé: “Deus é bom”. Ele aproveitou a ocasião para agradecer à sua família, dirigindo-se especificamente à sua mãe, que estava na plateia. Enquanto isso, os canais oficiais do Bournemouth foram rápidos em reafirmar seu status como parte do círculo íntimo do clube. O envolvimento do ator com os Cherries faz parte de uma participação minoritária ao lado do Black Knight Football Club, do bilionário Bill Foley. Jordan foi recrutado especificamente para reforçar os esforços de marketing global do clube e ajudar na “internacionalização” da marca Bournemouth.