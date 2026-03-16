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2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - ArrivalsGetty Images Entertainment
Adhe Makayasa

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Explicação: Por que o vencedor do Oscar Michael B. Jordan recebeu uma mensagem de parabéns de Bournemouth após conquistar o prêmio de melhor ator

O Bournemouth, time da Premier League, liderou as homenagens do mundo esportivo a Michael B. Jordan após sua histórica vitória na categoria de melhor ator na 98ª edição do Oscar. O astro de “Sinners”, que fez história ao se tornar a primeira pessoa a ganhar o prêmio por interpretar gêmeos, recebeu uma mensagem calorosa do clube da Costa Sul. A conexão entre o ícone de Hollywood e os Cherries continua sendo uma parte significativa da ambiciosa estratégia global do clube.

  • Uma noite histórica em Hollywood

    Jordan conquistou seu primeiro Oscar na noite de domingo, vencendo na categoria de melhor ator por sua atuação dupla em “Sinners”. Enfrentando forte concorrência de nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, Jordan tornou-se apenas o sexto ator negro a ganhar o prêmio. Logo após a cerimônia, o Bournemouth usou as redes sociais para comemorar a conquista, descrevendo-a como um “dia de orgulho para a família Cherries”. Essa demonstração pública de carinho decorre dos laços comerciais significativos de Jordan com o clube, que começaram no final de 2022, quando ele se juntou a um grupo de aquisição de alto perfil.

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  • 98th Oscars - Governors BallGetty Images Entertainment

    Gratidão no maior palco

    Emocionado, Jordan subiu ao palco para receber sua estatueta, iniciando seu discurso com uma mensagem simples de fé: “Deus é bom”. Ele aproveitou a ocasião para agradecer à sua família, dirigindo-se especificamente à sua mãe, que estava na plateia. Enquanto isso, os canais oficiais do Bournemouth foram rápidos em reafirmar seu status como parte do círculo íntimo do clube. O envolvimento do ator com os Cherries faz parte de uma participação minoritária ao lado do Black Knight Football Club, do bilionário Bill Foley. Jordan foi recrutado especificamente para reforçar os esforços de marketing global do clube e ajudar na “internacionalização” da marca Bournemouth.

  • A parceria Foley-Jordan

    Jordan e Nullah Sarker passaram a integrar o consórcio de Foley depois que Maxim Demin vendeu sua participação de 100%. Foley, o presidente ativo, ajuda a conectar o esporte de elite ao entretenimento global, enquanto sua filosofia de “sempre avançar, nunca recuar” para o clube dá ênfase ao desenvolvimento dos jogadores e à experiência dos torcedores. 

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    Aproveitando a fama mundial

    Com Jordan agora oficialmente vencedor do Oscar, sua popularidade nunca esteve tão alta, o que pode oferecer ao Bournemouth uma oportunidade única de ampliar seu alcance comercial na América do Norte e além. Atualmente, o clube está focado em garantir sua permanência na Premier League a longo prazo e em modernizar suas instalações, projetos nos quais o grupo de proprietários continua fortemente empenhado. Em campo, os Cherries voltam a jogar no dia 20 de março, quando recebem o Manchester United, que busca uma vaga na Liga dos Campeões.

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