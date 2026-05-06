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Explicação: Por que o PSG escapou de um pênalti por mão na semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, graças a uma regra pouco conhecida
Caos na Allianz Arena
A tensão de uma semifinal da Liga dos Campeões atingiu o auge em Munique, quando a equipe de Vincent Kompany foi prejudicada por duas decisões arbitrais polêmicas em um intervalo de apenas alguns minutos. Já enfrentando uma batalha difícil após uma emocionante derrota por 5 a 4 na primeira partida em Paris, a tarefa do Bayern tornou-se ainda mais difícil quando Ousmane Dembélé marcou logo aos 141 segundos, ampliando a vantagem do PSG no placar agregado.
No entanto, o verdadeiro drama começou por volta dos 30 minutos, quando Nuno Mendes pareceu tocar a bola com a mão para interromper um ataque promissor do Bayern. Apesar de já ter recebido um cartão amarelo, o zagueiro português escapou de um segundo cartão e da consequente expulsão depois que o árbitro, em vez disso, marcou uma falta a favor dos visitantes. Entende-se que o árbitro assistente sinalizou uma falta de mão anterior contra Konrad Laimer, do Bayern, embora os replays tenham sugerido que essa decisão estava longe de ser certa.
A polêmica envolvendo João Neves no handebol
A frustração dentro do estádio aumentou momentos depois, durante outra sequência caótica na área do PSG. Na tentativa de afastar a bola, Vitinha chutou diretamente em seu companheiro João Neves, com a bola atingindo claramente o braço estendido do meio-campista. Embora o contato parecesse acidental, o braço de Neves estava em posição elevada, o que gerou protestos furiosos dos jogadores e da comissão técnica do Bayern.
Apesar da gravidade da situação e do contato claro, o VAR decidiu não intervir após uma breve análise. A decisão deixou Kane e seus companheiros indignados, especialmente devido à recente série de pênaltis por mão controversos marcados em competições da UEFA na semana passada. Ironicamente, o PSG havia se beneficiado de uma decisão semelhante na partida de ida, quando a bola desviou na virilha de Alphonso Davies e bateu em sua mão, resultando em um pênalti.
As regras por trás da decisão de "não aplicar penalidade"
A penalidade não foi marcada porque a jogada teve início com um desvio controlado de Vitinha, que posteriormente atingiu o braço de Neves enquanto este tentava, instintivamente, proteger-se. Apesar de o braço estar em posição aberta, esse tipo de contato não é considerado uma infração punível. Essa decisão está em conformidade com as Regras Oficiais do Jogo, que estabelecem que “não há falta de mão se um jogador for atingido na mão ou no braço por uma bola jogada por um companheiro de equipe — desde que a bola não vá diretamente para o gol adversário nem resulte em uma oportunidade imediata de gol”.
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Shearer critica arbitragem "incompetente"
A falta de consistência na aplicação da regra do toque de mão tem suscitado críticas generalizadas tanto de comentaristas quanto de ex-jogadores. O lendário atacante inglês Alan Shearer não mediu palavras ao avaliar a situação, recorrendo às redes sociais para desabafar sua frustração com o estado atual da regra e sua interpretação pelos árbitros.
Shearer postou no X: “A regra do toque de mão está tão fodida que é uma loucura. Eles simplesmente estragaram tudo. Se enrolaram em seus próprios nós. #semnoção.” Seus comentários refletiram o sentimento em campo, onde Kane foi visto discutindo com os árbitros ao apito do intervalo, chegando a demonstrar o movimento do braço de Neves para o árbitro enquanto se dirigiam para o túnel.