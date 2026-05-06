A tensão de uma semifinal da Liga dos Campeões atingiu o auge em Munique, quando a equipe de Vincent Kompany foi prejudicada por duas decisões arbitrais polêmicas em um intervalo de apenas alguns minutos. Já enfrentando uma batalha difícil após uma emocionante derrota por 5 a 4 na primeira partida em Paris, a tarefa do Bayern tornou-se ainda mais difícil quando Ousmane Dembélé marcou logo aos 141 segundos, ampliando a vantagem do PSG no placar agregado.

No entanto, o verdadeiro drama começou por volta dos 30 minutos, quando Nuno Mendes pareceu tocar a bola com a mão para interromper um ataque promissor do Bayern. Apesar de já ter recebido um cartão amarelo, o zagueiro português escapou de um segundo cartão e da consequente expulsão depois que o árbitro, em vez disso, marcou uma falta a favor dos visitantes. Entende-se que o árbitro assistente sinalizou uma falta de mão anterior contra Konrad Laimer, do Bayern, embora os replays tenham sugerido que essa decisão estava longe de ser certa.