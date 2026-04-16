Explicação: Por que o ônibus do Real Madrid deixou Vinícius Júnior para trás após a dura derrota para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões

Embora não tenham sido divulgadas declarações diretas sobre o adiamento, o caráter rigoroso das normas antidoping da FIFA explica por que os jogadores não podem contornar esses controles. Os atletas considerados culpados pelo uso de substâncias para melhorar o desempenho enfrentam suspensões que variam de vários meses até o banimento vitalício. Se o consumo for considerado intencional com o objetivo de trapacear, os jogadores geralmente enfrentam uma suspensão de quatro anos, enquanto os casos não intencionais ainda podem resultar em uma suspensão de dois anos de todas as atividades futebolísticas.