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Explicação: Por que o ônibus do Real Madrid deixou Vinícius Júnior para trás após a dura derrota para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões
Selecionados para testes aleatórios
O 15 vezes campeão europeu passou por uma noite desastrosa na Alemanha, sofrendo uma derrota por 4 a 3 que resultou na eliminação por 6 a 4 no placar agregado. Enquanto o restante do elenco embarcava no ônibus logo após o apito final, Vinicius foi selecionado para um teste antidoping aleatório após ter disputado a partida inteira. Como o procedimento demorou mais do que o esperado, a equipe de logística do clube decidiu que o ônibus principal deveria seguir para o aeroporto, deixando o craque para viajar posteriormente de carro.
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Sancões rigorosas da FIFA em casos de doping
Embora não tenham sido divulgadas declarações diretas sobre o adiamento, o caráter rigoroso das normas antidoping da FIFA explica por que os jogadores não podem contornar esses controles. Os atletas considerados culpados pelo uso de substâncias para melhorar o desempenho enfrentam suspensões que variam de vários meses até o banimento vitalício. Se o consumo for considerado intencional com o objetivo de trapacear, os jogadores geralmente enfrentam uma suspensão de quatro anos, enquanto os casos não intencionais ainda podem resultar em uma suspensão de dois anos de todas as atividades futebolísticas.
Amplo leque de violações
O quadro regulatório que rege esses testes pós-jogo vai além da simples detecção de substâncias proibidas no organismo do atleta. As suspensões também podem ser motivadas pelo descumprimento das instruções de um oficial antidoping, pela recusa em submeter-se ao controle ou pela não prestação de informações precisas sobre o paradeiro. A FIFA também combate o tráfico de substâncias ou o incentivo a terceiros para violar as regras, sendo que tais condutas fraudulentas ou interferências administrativas costumam resultar nas mais severas suspensões vitalícias.
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Vinicius lidera a campanha nacional
O brasileiro precisa agora voltar a concentrar seus esforços na La Liga, já que o Real Madrid se prepara para receber o Deportivo Alavés na próxima terça-feira. Com sete partidas pela frente e uma diferença de nove pontos a ser recuperada em relação ao líder Barcelona, a influência do ponta continua sendo fundamental para manter vivas as ambições do clube no campeonato nacional. Após a frustração em Munique, sua capacidade de inspirar uma rápida recuperação em campo será essencial para que o Real Madrid evite terminar a temporada sem conquistar nenhum título.