Explicação: Por que o jogo do Liverpool contra o Brighton pela Premier League foi adiado

O adiamento foi confirmado pelo Brighton no X pouco menos de 40 minutos antes do início da partida, originalmente marcado para as 12h30. “O início da partida foi adiado em 15 minutos devido a um acidente de trânsito na A27”, informou o clube, com o novo horário de início marcado para as 12h45.

Os jogadores e a comissão técnica do Liverpool já haviam chegado ao estádio antes da partida, portanto, o atraso foi uma medida puramente preventiva para garantir que os torcedores estivessem em seus lugares antes do início da partida. A A27 é a principal via de acesso ao estádio e uma rota fundamental para os torcedores que viajam de ambas as direções.