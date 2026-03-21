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Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

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Explicação: Por que o jogo do Liverpool contra o Brighton pela Premier League foi adiado

A viagem do Liverpool para enfrentar o Brighton pela Premier League foi adiada em 15 minutos após um acidente de trânsito na A27 ter causado grandes transtornos para os torcedores que se dirigiam ao American Express Stadium neste sábado, confirmou o clube. Os Reds esperam aproveitar a perda de pontos do Manchester United na noite de sexta-feira contra o Bournemouth, mas terão que esperar um pouco mais para o início da partida.

  • Jogo adiado para dar mais tempo aos torcedores

    O adiamento foi confirmado pelo Brighton no X pouco menos de 40 minutos antes do início da partida, originalmente marcado para as 12h30. “O início da partida foi adiado em 15 minutos devido a um acidente de trânsito na A27”, informou o clube, com o novo horário de início marcado para as 12h45.

    Os jogadores e a comissão técnica do Liverpool já haviam chegado ao estádio antes da partida, portanto, o atraso foi uma medida puramente preventiva para garantir que os torcedores estivessem em seus lugares antes do início da partida. A A27 é a principal via de acesso ao estádio e uma rota fundamental para os torcedores que viajam de ambas as direções.

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