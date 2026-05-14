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Explicação: Por que o gol do hat-trick de Lionel Messi pelo Inter Miami foi anulado na emocionante vitória da MLS sobre o Cincinnati
Desempenho da embreagem em Ohio
O craque argentino foi a força motriz de um espetáculo com oito gols na noite de quarta-feira, abrindo o placar e, em seguida, levando sua equipe a virar o jogo após estar perdendo por 2 a 1. Em uma partida que acabou com a vitória do Miami por 5 a 3, Messi também deu assistência para Mateo Silvetti antes de aparentemente selar seu hat-trick com um gol aos 89 minutos, após uma confusão na defesa. Essa vitória com muitos gols foi vital para os Herons, levando-os ao segundo lugar na classificação da Conferência Leste, com 25 pontos em 13 partidas.
Decisão oficial esclarece o registro
Após o apito final, a MLS tomou a iniciativa de esclarecer o registro oficial da partida em seu site, retirando o hat-trick de Messi. A liga determinou que o gol aos 89 minutos foi, na verdade, um gol contra do goleiro do Cincinnati, Roman Celentano, e não um gol marcado por Messi. Os árbitros observaram que a bola havia ricocheteado na trave e não havia cruzado a linha inicialmente, até que Celentano a tocou acidentalmente, fazendo com que ela acabasse entrando em sua própria rede.
Estatísticas impressionantes
Essa decisão mantém o total oficial de hat-tricks de Messi na carreira em 60, deixando-o seis atrás de seu rival de longa data, Cristiano Ronaldo, que atualmente lidera o ranking histórico com 66. No entanto, as estatísticas do experiente atacante continuam impressionantes, com sua campanha na MLS de 2026 somando agora 11 gols e quatro assistências em apenas 12 partidas. Enquanto a Argentina se prepara para defender o título da Copa do Mundo neste verão, o total geral da carreira de Messi chega a incríveis 909 gols e 411 assistências em 1.153 partidas oficiais.
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A disputa pelo título se acirra
A ascensão do Miami ao segundo lugar na Conferência Leste mantém a pressão sobre o líder da liga, o Nashville, que atualmente detém uma vantagem mínima de dois pontos e um jogo a menos. Os Herons têm demonstrado uma resiliência notável durante sua sequência atual, mas precisam manter essa alta frequência de gols para superar a consistência defensiva superior do Nashville. Com a pausa internacional de meio de temporada se aproximando, Messi buscará manter essa forma prolífica antes de se juntar à seleção argentina para sua tão esperada programação de verão.