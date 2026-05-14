Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Explicação: Por que o gol do hat-trick de Lionel Messi pelo Inter Miami foi anulado na emocionante vitória da MLS sobre o Cincinnati

L. Messi
Inter Miami CF
FC Cincinnati x Inter Miami CF
FC Cincinnati
Major League Soccer

Lionel Messi inspirou o Inter Miami a uma vitória dramática após uma reviravolta contra o FC Cincinnati, mas os árbitros da Major League Soccer negaram-lhe, de forma controversa, o 61º hat-trick da carreira. Apesar de ter aparentemente marcado três gols durante a partida, uma decisão técnica relativa a um desvio no final da jogada fez com que a liga atribuísse o terceiro gol decisivo como um gol contra.

  • Desempenho da embreagem em Ohio

    O craque argentino foi a força motriz de um espetáculo com oito gols na noite de quarta-feira, abrindo o placar e, em seguida, levando sua equipe a virar o jogo após estar perdendo por 2 a 1. Em uma partida que acabou com a vitória do Miami por 5 a 3, Messi também deu assistência para Mateo Silvetti antes de aparentemente selar seu hat-trick com um gol aos 89 minutos, após uma confusão na defesa. Essa vitória com muitos gols foi vital para os Herons, levando-os ao segundo lugar na classificação da Conferência Leste, com 25 pontos em 13 partidas.

    • Publicidade

  • Decisão oficial esclarece o registro

    Após o apito final, a MLS tomou a iniciativa de esclarecer o registro oficial da partida em seu site, retirando o hat-trick de Messi. A liga determinou que o gol aos 89 minutos foi, na verdade, um gol contra do goleiro do Cincinnati, Roman Celentano, e não um gol marcado por Messi. Os árbitros observaram que a bola havia ricocheteado na trave e não havia cruzado a linha inicialmente, até que Celentano a tocou acidentalmente, fazendo com que ela acabasse entrando em sua própria rede.


  • Estatísticas impressionantes

    Essa decisão mantém o total oficial de hat-tricks de Messi na carreira em 60, deixando-o seis atrás de seu rival de longa data, Cristiano Ronaldo, que atualmente lidera o ranking histórico com 66. No entanto, as estatísticas do experiente atacante continuam impressionantes, com sua campanha na MLS de 2026 somando agora 11 gols e quatro assistências em apenas 12 partidas. Enquanto a Argentina se prepara para defender o título da Copa do Mundo neste verão, o total geral da carreira de Messi chega a incríveis 909 gols e 411 assistências em 1.153 partidas oficiais.

  • FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport

    A disputa pelo título se acirra

    A ascensão do Miami ao segundo lugar na Conferência Leste mantém a pressão sobre o líder da liga, o Nashville, que atualmente detém uma vantagem mínima de dois pontos e um jogo a menos. Os Herons têm demonstrado uma resiliência notável durante sua sequência atual, mas precisam manter essa alta frequência de gols para superar a consistência defensiva superior do Nashville. Com a pausa internacional de meio de temporada se aproximando, Messi buscará manter essa forma prolífica antes de se juntar à seleção argentina para sua tão esperada programação de verão.

Major League Soccer
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI
FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
CIN
Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Portland Timbers crest
Portland Timbers
POT