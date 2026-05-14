Explicação: Por que o gol do hat-trick de Lionel Messi pelo Inter Miami foi anulado na emocionante vitória da MLS sobre o Cincinnati

O craque argentino foi a força motriz de um espetáculo com oito gols na noite de quarta-feira, abrindo o placar e, em seguida, levando sua equipe a virar o jogo após estar perdendo por 2 a 1. Em uma partida que acabou com a vitória do Miami por 5 a 3, Messi também deu assistência para Mateo Silvetti antes de aparentemente selar seu hat-trick com um gol aos 89 minutos, após uma confusão na defesa. Essa vitória com muitos gols foi vital para os Herons, levando-os ao segundo lugar na classificação da Conferência Leste, com 25 pontos em 13 partidas.