Explicação: Por que o astro do Barcelona, Lamine Yamal, mudou a foto de perfil do Instagram para uma imagem de LeBron James

Yamal fez uma declaração ousada nas redes sociais antes do decisivo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O jovem substituiu sua foto nas redes sociais por uma imagem de James segurando o Troféu Larry O'Brien, após o Cleveland Cavaliers se tornar o primeiro time da NBA a reverter uma desvantagem de 3 a 1 na série. Ao se identificar com esse momento específico, o ala está enviando uma mensagem clara de que a disputa está longe de terminar, apesar do placar atual, inspirando-se imensamente em uma das maiores reviravoltas da história do esporte moderno.

“Ele é um dos modelos que podem me inspirar para o jogo de amanhã”, disse Yamal na segunda-feira, quando questionado sobre a mudança. “Espero jogar tão bem quanto ele. Temos muitos veteranos, jogadores jovens… Não sou o único.”