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Explicação: Por que o astro do Barcelona, Lamine Yamal, mudou a foto de perfil do Instagram para uma imagem de LeBron James
Yamal busca inspiração em LeBron
Yamal fez uma declaração ousada nas redes sociais antes do decisivo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. O jovem substituiu sua foto nas redes sociais por uma imagem de James segurando o Troféu Larry O'Brien, após o Cleveland Cavaliers se tornar o primeiro time da NBA a reverter uma desvantagem de 3 a 1 na série. Ao se identificar com esse momento específico, o ala está enviando uma mensagem clara de que a disputa está longe de terminar, apesar do placar atual, inspirando-se imensamente em uma das maiores reviravoltas da história do esporte moderno.
“Ele é um dos modelos que podem me inspirar para o jogo de amanhã”, disse Yamal na segunda-feira, quando questionado sobre a mudança. “Espero jogar tão bem quanto ele. Temos muitos veteranos, jogadores jovens… Não sou o único.”
- Getty Images Sport
A busca pela glória europeia
Para um clube de tal prestígio, a Liga dos Campeões continua sendo o maior indicador de sucesso. Uma eliminação nas quartas de final seria vista como um fracasso significativo para uma equipe que busca restabelecer seu domínio no continente. A pressão recai tanto sobre os jogadores mais experientes quanto sobre as jovens promessas, para que apresentem um desempenho à altura da garra demonstrada pelos Cavaliers há quase 10 anos. Yamal surgiu como um raro raio de esperança em uma temporada de altos e baixos, e sua confiança contagiante parece estar unindo a torcida enquanto o time se prepara para a viagem ao Metropolitano.
O Barça busca a virada na Liga dos Campeões contra o Atlético
O Blaugrana encontra-se numa situação delicada após uma primeira partida decepcionante em casa. O Atlético de Madrid conquistou uma vitória contundente por 2 a 0 na semana passada, deixando o Barcelona com uma enorme barreira a superar quando viajar para a capital espanhola. Os jogadores de Diego Simeone são notoriamente difíceis de serem vencidos, especialmente quando defendem uma vantagem. No entanto, Yamal ainda não está pronto para desistir. Além de atualizar seu perfil, o jovem atacante tem se manifestado abertamente sobre seu compromisso com a causa, dirigindo-se diretamente aos torcedores do Spotify Camp Nou nas redes sociais com a seguinte mensagem: “Isso ainda não acabou, culers.”
- AFP
O que vai acontecer a seguir em Madri
A segunda partida terá início na noite de terça-feira, em Madri. O Barcelona precisará de muito mais do que simples gestos nas redes sociais para superar o rígido bloco defensivo de Simeone. No entanto, canalizar esse espírito de azarão pode proporcionar a motivação necessária aos jogadores.