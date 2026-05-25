Explicação: Por que o anúncio do retorno de José Mourinho ao Real Madrid foi adiado

A principal razão para o atraso é o súbito surto de tensão política no Bernabéu, segundo o Diario AS. O Real Madrid se prepara para sua primeira eleição presidencial disputada desde 2006, com o presidente de longa data, Florentino Pérez, prestes a enfrentar o desafio de Enrique Riquelme. Essa disputa interna pelo poder desviou temporariamente o foco do banco de reservas, já que Pérez se concentra em garantir seu mandato antes de finalizar grandes mudanças na liderança.

Mourinho estaria acompanhando a eleição de perto e continua convencido de que Pérez sairá vitorioso. Há até a possibilidade de que o presidente use o contrato de dois anos oferecido ao técnico português como um pilar fundamental de sua estratégia de campanha. Por enquanto, o técnico do Benfica deve esperar o encerramento da votação antes de poder assinar oficialmente o contrato.



