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Explicação: Por que o anúncio do retorno de José Mourinho ao Real Madrid foi adiado
As eleições presidenciais interrompem as atividades no Bernabéu
A principal razão para o atraso é o súbito surto de tensão política no Bernabéu, segundo o Diario AS. O Real Madrid se prepara para sua primeira eleição presidencial disputada desde 2006, com o presidente de longa data, Florentino Pérez, prestes a enfrentar o desafio de Enrique Riquelme. Essa disputa interna pelo poder desviou temporariamente o foco do banco de reservas, já que Pérez se concentra em garantir seu mandato antes de finalizar grandes mudanças na liderança.
Mourinho estaria acompanhando a eleição de perto e continua convencido de que Pérez sairá vitorioso. Há até a possibilidade de que o presidente use o contrato de dois anos oferecido ao técnico português como um pilar fundamental de sua estratégia de campanha. Por enquanto, o técnico do Benfica deve esperar o encerramento da votação antes de poder assinar oficialmente o contrato.
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O golpe da cláusula de rescisão de 7 milhões de euros
O relatório sugere ainda que surgiu uma complicação financeira significativa em relação à saída de Mourinho do Benfica. Uma cláusula específica em seu contrato com o clube de Lisboa, que teria permitido ao Real Madrid garantir seus serviços por uma quantia fixa de 7 milhões de euros, expirou em 26 de maio. Como as eleições presidenciais atrasaram a formalização do acordo, o Real Madrid perdeu a janela para acionar essa saída a preço reduzido.
Esse desdobramento deu ao Benfica uma posição mais forte nas negociações. As relações entre os dois clubes azedaram recentemente após atritos relacionados à saga da transferência de Álvaro Carreras e à disputa envolvendo Gianluca Prestianni e Vinícius Júnior. O Real Madrid agora deve negociar diretamente com o clube português para encontrar uma solução, pondo fim às esperanças de uma transição rápida e barata na gestão, enquanto busca substituir Álvaro Arbeloa.
Planejando uma reformulação do elenco para o verão
Apesar dos atrasos burocráticos, Mourinho já começou a identificar os jogadores de que precisa para devolver ao clube a sua antiga glória. Notícias indicam que ele já solicitou a contratação do internacional dinamarquês Morten Hjulmand para liderar o seu novo meio-campo no Bernabéu. Espera-se que o capitão do Sporting CP custe cerca de 50 milhões de euros.
Além disso, Mourinho estaria buscando surpreender o mercado ao tentar contratar o ex-jogador do Manchester United Marcus Rashford, que passou a última temporada emprestado ao Barcelona. O experiente técnico também está empenhado em reestruturar sua comissão técnica, supostamente de olho em uma vaga para o ícone do clube Toni Kroos como assistente.
- AFP
A motivação de Mourinho para um segundo ato
A motivação de Mourinho é clara, já que ele encara esse retorno como uma questão pendente. Durante sua primeira passagem pelo Real, entre 2010 e 2013, ele ficou famoso por chegar a três semifinais consecutivas da Liga dos Campeões, mas nunca levantou o troféu. Agora, após uma temporada em que levou o Benfica a uma campanha invicta no campeonato, mas ficou de fora do título devido ao excesso de empates, dizem que ele está ansioso por conquistar títulos na capital espanhola.
Os termos do acordo pendente estão voltados para o sucesso, com um terceiro ano em seu contrato previsto para ser acionado automaticamente caso ele conquiste o título da La Liga. Tendo acumulado anteriormente um recorde de 100 pontos durante sua primeira passagem, Mourinho é visto como um técnico capaz de estabilizar um vestiário que não consegue conquistar um título importante há dois anos.