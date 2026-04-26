Explicação: Por que Neymar ficou de fora do álbum da Copa do Mundo com 980 figurinhas - com o craque brasileiro sendo preterido pela Panini e por Carlo Ancelotti

A decisão de excluir Neymar da coleção de 980 figurinhas foi confirmada pela Panini durante um evento de lançamento neste sábado. Apesar de ter sido presença constante nas edições de 2014, 2018 e 2022, o craque do Santos não foi selecionado para as 18 vagas da seleção brasileira em 2026. Raul Vallecillo, CEO da Panini no Brasil, explicou à Globo que a seleção é feita por uma equipe especializada na Itália, utilizando uma abordagem estatística rigorosa.

Vallecillo detalhou o processo, afirmando: “Há um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula a probabilidade de cada jogador estar na Copa do Mundo. É claro que há variações, lesões, surpresas, mas a seleção final se baseia nesses critérios. Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso determina se um jogador será incluído ou não. A chance de ele estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não foi convocado ou não está atuando pela seleção nacional naquele momento, a probabilidade de inclusão diminui.”