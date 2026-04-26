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Explicação: Por que Neymar ficou de fora do álbum da Copa do Mundo com 980 figurinhas - com o craque brasileiro sendo preterido pela Panini e por Carlo Ancelotti
Os critérios por trás da rejeição da Panini
A decisão de excluir Neymar da coleção de 980 figurinhas foi confirmada pela Panini durante um evento de lançamento neste sábado. Apesar de ter sido presença constante nas edições de 2014, 2018 e 2022, o craque do Santos não foi selecionado para as 18 vagas da seleção brasileira em 2026. Raul Vallecillo, CEO da Panini no Brasil, explicou à Globo que a seleção é feita por uma equipe especializada na Itália, utilizando uma abordagem estatística rigorosa.
Vallecillo detalhou o processo, afirmando: “Há um departamento que monitora constantemente as convocações e calcula a probabilidade de cada jogador estar na Copa do Mundo. É claro que há variações, lesões, surpresas, mas a seleção final se baseia nesses critérios. Trabalhamos com probabilidades baseadas nas convocações mais recentes. Isso determina se um jogador será incluído ou não. A chance de ele estar no álbum depende diretamente dessas convocações. Se um jogador não foi convocado ou não está atuando pela seleção nacional naquele momento, a probabilidade de inclusão diminui.”
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Os padrões físicos de Ancelotti e o aviso de Rai
Embora a Panini tome as decisões comerciais, a escolha final cabe ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que só anunciará a lista oficial de convocados no dia 18 de maio. Ancelotti teria estabelecido um padrão elevado de preparação física, colocando em dúvida a convocação de Neymar. Essa opinião foi compartilhada por Rai, campeão da Copa do Mundo de 1994, que afirmou que o atacante do Santos não está mais no nível físico exigido para disputar competições internacionais.
Rai explicou suas preocupações, dizendo: “Se ele vier, terá um impacto na equipe. Ancelotti está avaliando os jogadores para ver o que eles acham. Ele é um técnico perspicaz; saberá avaliar se Neymar é uma influência positiva para a equipe. Ele não está no seu melhor; teve muitos problemas físicos. Não consegue voltar à sua melhor forma; perdeu velocidade. É claro que ainda dá ótimos passes — ele é uma estrela —, mas acho que, neste momento, não está no nível que precisa estar.”
A longa viagem de volta de Montevidéu
A ausência de Neymar nas últimas convocações é o principal motivo para sua exclusão do álbum de figurinhas. Sua última partida pela Seleção ocorreu em outubro de 2023, uma noite que terminou em decepção quando ele sofreu uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior contra o Uruguai, em Montevidéu. Desde então, ele tem enfrentado dificuldades para recuperar a forma explosiva que o tornou o jogador mais caro do mundo, mesmo após retornar ao clube da sua infância, o Santos, em 2025.
A produção da seção do Brasil do álbum, na verdade, começou já em 2025, segundo Vallecillo. À medida que cada time se classificava, a arte era liberada para produção. Esse cronograma explica por que jogadores como o astro do Real Madrid Rodrygo e o jovem prodígio do Chelsea Estevão estão incluídos, apesar de suas recentes preocupações com lesões. No momento em que a probabilidade foi calculada, eles eram vistos como certezas para a lista final, ao contrário de Neymar, que estava em recuperação.
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Quem foi selecionado para o adesivo da Seleção?
Com Neymar assistindo de fora, a Panini voltou seu foco para uma nova geração de talentos e veteranos de confiança. A editora italiana definiu os nomes vários meses antes do prazo final de Ancelotti. Em vez disso, os torcedores encontrarão figurinhas de Alisson, Bento, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley nas seções defensivas.
As vagas no meio-campo e no ataque foram preenchidas por Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Vinícius Jr., Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e o jovem fenômeno Estevão, com a edição brasileira chegando às prateleiras em 30 de abril. Resta saber se Ancelotti trará uma surpresa em 18 de maio, mas, por enquanto, o álbum segue sem sua maior estrela de todos os tempos.