Apesar de ser o artífice da transformação do clube, Arteta não apareceu durante as comemorações iniciais no centro de treinamento. Enquanto estrelas como Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber foram vistos festejando até tarde da noite, o espanhol já havia deixado claro que passaria aquele momento histórico longe das câmeras.

O técnico do Arsenal revelou que havia escolhido especificamente assistir ao jogo contra o City no conforto de sua própria casa. Explicando sua decisão no início da semana, Arteta disse: “Não sei por quanto tempo vou assistir. Estarei lá na frente da TV. Mas não sei quanto tempo vou conseguir assistir, acho que essa é a realidade.”

Quando questionado anteriormente se ficaria tentado a se juntar aos jogadores e à comissão técnica caso o título fosse confirmado, Arteta disse: “Não planejo fazer isso. Pretendo assistir com minha família e, mais uma vez, não sei por quanto tempo.”