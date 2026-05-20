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West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Explicação: Por que Mikel Arteta não compareceu à festa de comemoração do título do Arsenal na Premier League, realizada no centro de treinamento de London Colney

M. Arteta
Arsenal
Premier League
Manchester City

O Arsenal finalmente pôs fim à espera de 22 anos pelo título da Premier League, impulsionado pela derrota do Manchester City para o Bournemouth em uma noite dramática. Enquanto o elenco e a comissão técnica se entregavam a comemorações efusivas em London Colney, Mikel Arteta, o mentor por trás do triunfo, foi uma ausência notável.

  • A noite em que o Arsenal se sagrou campeão

    O Arsenal foi oficialmente coroado campeão da Premier League após o empate de 1 a 1 do Manchester City com o Bournemouth, resultado que acabou matematicamente com as esperanças de Pep Guardiola de levar a disputa pelo título até a última rodada. Os Gunners se reuniram em sua base de treinamento em London Colney para acompanhar o desenrolar da partida no Vitality Stadium, explodindo em cenas de júbilo no momento em que soou o apito final.

    As comemorações se espalharam pelo norte de Londres, onde milhares de torcedores se reuniram do lado de fora do Emirates Stadium. A lenda do clube, Ian Wright, foi vista no meio da multidão, comemorando um título que a torcida do Arsenal ansiava desde a temporada 2003-04 dos “Invincibles”.

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta prefere a família à festa em Colney

    Apesar de ser o artífice da transformação do clube, Arteta não apareceu durante as comemorações iniciais no centro de treinamento. Enquanto estrelas como Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber foram vistos festejando até tarde da noite, o espanhol já havia deixado claro que passaria aquele momento histórico longe das câmeras.

    O técnico do Arsenal revelou que havia escolhido especificamente assistir ao jogo contra o City no conforto de sua própria casa. Explicando sua decisão no início da semana, Arteta disse: “Não sei por quanto tempo vou assistir. Estarei lá na frente da TV. Mas não sei quanto tempo vou conseguir assistir, acho que essa é a realidade.”

    Quando questionado anteriormente se ficaria tentado a se juntar aos jogadores e à comissão técnica caso o título fosse confirmado, Arteta disse: “Não planejo fazer isso. Pretendo assistir com minha família e, mais uma vez, não sei por quanto tempo.”

  • Um marco histórico para o espanhol

    Mesmo sem estar fisicamente presente na comemoração, a lenda de Arteta no Emirates Stadium está agora firmemente consolidada. Ao conquistar o título, ele se tornou o primeiro ex-jogador do Arsenal a levar o clube ao título da primeira divisão como técnico. O espanhol, com 44 anos e 54 dias, é o técnico mais jovem dos Gunners a conquistar o campeonato, superando por pouco George Graham, que era 124 dias mais velho quando levou o time ao título na lendária temporada de 1988-89. Apenas o ex-técnico do Chelsea, José Mourinho, conquistou a Premier League em idade mais jovem do que ele: 42 anos e 94 dias na temporada 2004-05.

  • Arsenal FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mais títulos à vista

    Os novos campeões finalmente erguerão o troféu da Premier League neste domingo, quando viajarem para Selhurst Park para enfrentar o Crystal Palace. O que antes se temia que fosse um clássico londrino de alta tensão transformou-se agora em uma parada da vitória, antes que as comemorações oficiais comecem de fato por toda a capital.

    No entanto, o trabalho ainda não terminou para Arteta e sua equipe. Embora o título da Premier League esteja garantido, os Gunners têm uma dobradinha histórica em vista. O time logo voltará sua atenção para Budapeste, onde está programado para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões em 30 de maio, buscando somar a glória europeia ao sucesso nacional.

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