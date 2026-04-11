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Explicação: Por que Michael Oliver marcou um pênalti polêmico a favor do Arsenal contra o Bournemouth após uma mão de Ryan Christie, conforme atualização da Premier League
Falta de mão contestada gera grande debate
O Arsenal se viu sob pressão logo no início da partida no Emirates Stadium, depois que o Bournemouth abriu o placar com Junior Kroupi aos 17 minutos, surpreendendo a torcida da casa e forçando a equipe de Mikel Arteta a reagir rapidamente. O momento decisivo ocorreu no meio do primeiro tempo, quando o árbitro Oliver marcou um pênalti a favor do Arsenal. O árbitro considerou que o meio-campista do Bournemouth, Christie, havia tocado a bola com a mão dentro da área, o que provocou protestos imediatos dos jogadores e da comissão técnica visitantes. O VAR analisou a jogada, mas acabou confirmando a decisão de Oliver.
A Premier League explica a confirmação do VAR
A conta do Match Centre da Premier League divulgou posteriormente um comunicado no X esclarecendo por que a decisão foi mantida após a análise do vídeo. De acordo com a explicação da liga, a posição do braço de Christie teve um papel fundamental na decisão. Como o braço foi considerado estar em uma posição não natural, os árbitros determinaram que o contato com a bola atingiu o limite exigido para ser considerado uma falta por mão.
“A marcação de pênalti por mão do árbitro foi verificada e confirmada pelo VAR – tendo-se considerado que o braço de Christie estava levantado e afastado do corpo”, dizia o comunicado.
O Arsenal perde em casa
Viktor Gyokeres se preparou para cobrar o pênalti e converteu com tranquilidade, empatando o jogo em 1 a 1. No entanto, os Gunners desperdiçaram várias chances no segundo tempo e foram punidos por Alex Scott aos 74 minutos, que marcou após passe de Evanilson, devolvendo a vantagem aos visitantes. O Arsenal não conseguiu empatar no tempo restante e sofreu uma derrota por 2 a 1 diante de sua torcida.
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E agora?
Esta vitória leva o Bournemouth para a metade superior da tabela e reforça suas esperanças de disputar competições europeias, com um recorde do clube de 12 jogos sem derrota na Premier League. Enquanto isso, as esperanças do Arsenal de conquistar o título estão ameaçadas, já que o time continua na liderança da tabela da Premier League, mas agora soma 70 pontos em 32 partidas, apenas nove à frente do Manchester City, que disputou apenas 30 partidas e enfrenta os Gunners no próximo fim de semana.