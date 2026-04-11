Explicação: Por que Michael Oliver marcou um pênalti polêmico a favor do Arsenal contra o Bournemouth após uma mão de Ryan Christie, conforme atualização da Premier League

A conta do Match Centre da Premier League divulgou posteriormente um comunicado no X esclarecendo por que a decisão foi mantida após a análise do vídeo. De acordo com a explicação da liga, a posição do braço de Christie teve um papel fundamental na decisão. Como o braço foi considerado estar em uma posição não natural, os árbitros determinaram que o contato com a bola atingiu o limite exigido para ser considerado uma falta por mão.

“A marcação de pênalti por mão do árbitro foi verificada e confirmada pelo VAR – tendo-se considerado que o braço de Christie estava levantado e afastado do corpo”, dizia o comunicado.