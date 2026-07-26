Explicação: Por que Lionel Messi não será suspenso por não participar do Jogo das Estrelas da MLS de 2026 - com o maior jogador argentino de todos os tempos ficando de fora das partidas do Inter Miami

Messi e De Paul estavam entre as ausências de destaque na lista de convocados para o All-Star da MLS, confirmada no sábado. Embora a liga normalmente aplique penalidades rigorosas aos jogadores que faltam ao jogo amistoso no meio da temporada, as circunstâncias em torno da edição de 2026 são únicas. Como ambos os jogadores tiveram participação de destaque na Copa do Mundo de 2026, chegando à final com a Argentina, eles se enquadram em proteções específicas ao bem-estar dos jogadores estabelecidas pelo sindicato global dos jogadores, a FIFPro.

Para reforçar ainda mais essa proteção, a Major League Soccer e a Associação de Jogadores da MLS chegaram a um acordo específico antes do início da atual temporada. Em um comunicado oficial, a liga esclareceu a situação: “Antes do início da temporada de 2026, a Major League Soccer e a Associação de Jogadores da MLS concordaram que, após a eliminação de um jogador da Copa do Mundo, os clubes manteriam conversas individuais com cada jogador para determinar o período adequado de descanso e o cronograma de retorno aos treinos e às competições. De acordo com esse acordo, Rodrigo De Paul e Lionel Messi estarão dispensados de participar do Jogo das Estrelas da MLS de 2026.”