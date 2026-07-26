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Explicação: Por que Lionel Messi não será suspenso por não participar do Jogo das Estrelas da MLS de 2026 - com o maior jogador argentino de todos os tempos ficando de fora das partidas do Inter Miami
A lacuna regulatória que protege Messi
Messi e De Paul estavam entre as ausências de destaque na lista de convocados para o All-Star da MLS, confirmada no sábado. Embora a liga normalmente aplique penalidades rigorosas aos jogadores que faltam ao jogo amistoso no meio da temporada, as circunstâncias em torno da edição de 2026 são únicas. Como ambos os jogadores tiveram participação de destaque na Copa do Mundo de 2026, chegando à final com a Argentina, eles se enquadram em proteções específicas ao bem-estar dos jogadores estabelecidas pelo sindicato global dos jogadores, a FIFPro.
Para reforçar ainda mais essa proteção, a Major League Soccer e a Associação de Jogadores da MLS chegaram a um acordo específico antes do início da atual temporada. Em um comunicado oficial, a liga esclareceu a situação: “Antes do início da temporada de 2026, a Major League Soccer e a Associação de Jogadores da MLS concordaram que, após a eliminação de um jogador da Copa do Mundo, os clubes manteriam conversas individuais com cada jogador para determinar o período adequado de descanso e o cronograma de retorno aos treinos e às competições. De acordo com esse acordo, Rodrigo De Paul e Lionel Messi estarão dispensados de participar do Jogo das Estrelas da MLS de 2026.”
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Por que o ano passado resultou em uma suspensão
A atual clemência contrasta fortemente com o drama que se desenrolou durante o Jogo All-Star de 2025, em Austin. Naquela ocasião, Messi e seu ex-companheiro de equipe do Inter Miami, Jordi Alba, desistiram de participar do evento poucas horas antes do apito inicial. Como não estavam oficialmente afastados por lesão no momento da desistência, os protocolos disciplinares padrão da liga foram acionados. De acordo com os regulamentos da MLS, qualquer jogador selecionado para o Jogo das Estrelas que não comparecer sem justificativa médica está sujeito a uma suspensão automática de uma partida para o próximo jogo oficial de seu clube.
A decisão gerou forte reação por parte da diretoria do Inter Miami. O proprietário-gerente Jorge Mas descreveu de forma memorável a regra de participação obrigatória da liga como “draconiana”, argumentando que os jogadores do clube já estavam sendo levados ao limite físico.
As consequências para a escalação do All-Star
A ausência de Messi é um duro golpe para os esforços de marketing da liga, especialmente considerando seu excelente desempenho individual. O lendário atacante conquistou recentemente a Chuteira de Prata e a Bola de Prata na Copa do Mundo de 2026, após marcar oito gols durante a campanha da Argentina até a final. Sua desistência, juntamente com a de De Paul, forçou a MLS a fazer ajustes de última hora na escalação que enfrentará o time de estrelas da Liga MX.
Apesar de perder sua maior atração, a seleção All-Star da MLS continua reforçada por talentos internacionais. Nove jogadores que atuaram na Copa do Mundo de 2026 permanecem no elenco, embora nenhum deles tenha chegado às fases finais como Messi e De Paul, o que significa que não se qualificam para o mesmo período de descanso obrigatório. Espera-se que esses jogadores participem tanto do Desafio de Habilidades Técnicas na terça-feira quanto da partida principal na noite de quarta-feira.
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Quando é que o Messi vai voltar ao Miami?
Embora Messi tenha evitado uma suspensão formal na liga, os torcedores do Inter Miami ainda terão que esperar várias semanas para ver seu capitão de volta à camisa rosa. O período de descanso de 21 dias significa que o argentino está, no momento, em uma fase de recuperação física e mental após a decepção da derrota na final da Copa do Mundo.
As projeções atuais sugerem que Messi e De Paul não estarão disponíveis para serem escalados pelo Inter Miami até o início de agosto. Esse período de ausência fará com que eles percam vários jogos importantes da MLS enquanto se “reorganizam” após suas atuações pela seleção.
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