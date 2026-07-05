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Lamine Yamal EGO headband Spain 2026 World CupGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Explicação: Por que Lamine Yamal está usando uma faixa na cabeça com a palavra “EGO” na Copa do Mundo de 2026, enquanto o jovem prodígio da Espanha e do Barcelona gera debate sobre se trata de uma tendência de moda ou de uma mensagem oculta

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
Espanha x Áustria

A faixa de cabeça “EGO”, de Lamine Yamal, tornou-se um dos principais assuntos da Copa do Mundo de 2026 após a vitória da Espanha sobre a Áustria. O acessório gerou um amplo debate, com muitos se perguntando se se tratava de uma declaração de moda ou de uma mensagem dirigida aos críticos que questionavam a confiança do astro do Barcelona.

  • A faixa de cabelo que gerou polêmica

    Yamal tem sido um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, ajudando a Espanha a chegar às oitavas de final com uma série de atuações decisivas. No entanto, sua ascensão também trouxe um maior escrutínio, com alguns usuários das redes sociais acusando o jovem jogador do Barcelona de arrogância devido à sua personalidade confiante.

    Durante a confortável vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Áustria, Yamal chamou ainda mais atenção ao usar uma faixa na cabeça com as palavras “Ego Yamal”. O acessório ficou claramente visível durante toda a partida e rapidamente se tornou um grande assunto, gerando especulações sobre se ele trazia uma mensagem oculta ou se era simplesmente uma escolha de moda.

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  • Spain v Austria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O significado por trás disso

    De acordo com a emissora de rádio espanhola COPE, a escolha do traje não foi nada aleatória. A reportagem afirmou que o slogan foi uma resposta direta às críticas que Yamal tem recebido no TikTok, onde alguns usuários o apelidaram, de forma irônica, de “Ego Lamine”, alegando que o jogador da seleção espanhola desenvolveu um ego inflado. Esse apelido já circulava em várias seções de comentários há semanas, com a intenção de ser um insulto à atitude arrogante que o adolescente demonstrava em campo.

  • Yamal adota o apelido

    Em vez de ignorar as críticas, Yamal optou por aceitá-las de braços abertos. O COPE, citando pessoas próximas ao jogador, informou que, longe de ignorar as críticas, o astro do Barcelona decidiu encarar o apelido com bom humor e assumi-lo, exibindo-o com orgulho durante uma partida decisiva pela seleção nacional. O gesto rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com muitos torcedores elogiando o adolescente por ter assumido o apelido em vez de se esquivar dele.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um grande desafio contra Portugal

    O próximo desafio da Espanha é um confronto de peso nas oitavas de final contra Portugal. Com uma vaga nas quartas de final em jogo, os holofotes voltarão a se voltar para Yamal, que busca dar continuidade à sua impressionante fase na Copa do Mundo.

    Depois de chamar a atenção tanto por suas atuações quanto por sua faixa de cabelo com a inscrição “Ego Yamal”, o adolescente agora tem mais uma oportunidade de ganhar as manchetes dentro de campo contra um dos favoritos do torneio.

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