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Explicação: Por que Lamine Yamal está usando uma faixa na cabeça com a palavra “EGO” na Copa do Mundo de 2026, enquanto o jovem prodígio da Espanha e do Barcelona gera debate sobre se trata de uma tendência de moda ou de uma mensagem oculta
A faixa de cabelo que gerou polêmica
Yamal tem sido um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, ajudando a Espanha a chegar às oitavas de final com uma série de atuações decisivas. No entanto, sua ascensão também trouxe um maior escrutínio, com alguns usuários das redes sociais acusando o jovem jogador do Barcelona de arrogância devido à sua personalidade confiante.
Durante a confortável vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Áustria, Yamal chamou ainda mais atenção ao usar uma faixa na cabeça com as palavras “Ego Yamal”. O acessório ficou claramente visível durante toda a partida e rapidamente se tornou um grande assunto, gerando especulações sobre se ele trazia uma mensagem oculta ou se era simplesmente uma escolha de moda.
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O significado por trás disso
De acordo com a emissora de rádio espanhola COPE, a escolha do traje não foi nada aleatória. A reportagem afirmou que o slogan foi uma resposta direta às críticas que Yamal tem recebido no TikTok, onde alguns usuários o apelidaram, de forma irônica, de “Ego Lamine”, alegando que o jogador da seleção espanhola desenvolveu um ego inflado. Esse apelido já circulava em várias seções de comentários há semanas, com a intenção de ser um insulto à atitude arrogante que o adolescente demonstrava em campo.
Yamal adota o apelido
Em vez de ignorar as críticas, Yamal optou por aceitá-las de braços abertos. O COPE, citando pessoas próximas ao jogador, informou que, longe de ignorar as críticas, o astro do Barcelona decidiu encarar o apelido com bom humor e assumi-lo, exibindo-o com orgulho durante uma partida decisiva pela seleção nacional. O gesto rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com muitos torcedores elogiando o adolescente por ter assumido o apelido em vez de se esquivar dele.
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Um grande desafio contra Portugal
O próximo desafio da Espanha é um confronto de peso nas oitavas de final contra Portugal. Com uma vaga nas quartas de final em jogo, os holofotes voltarão a se voltar para Yamal, que busca dar continuidade à sua impressionante fase na Copa do Mundo.
Depois de chamar a atenção tanto por suas atuações quanto por sua faixa de cabelo com a inscrição “Ego Yamal”, o adolescente agora tem mais uma oportunidade de ganhar as manchetes dentro de campo contra um dos favoritos do torneio.
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