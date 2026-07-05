Explicação: Por que Lamine Yamal está usando uma faixa na cabeça com a palavra “EGO” na Copa do Mundo de 2026, enquanto o jovem prodígio da Espanha e do Barcelona gera debate sobre se trata de uma tendência de moda ou de uma mensagem oculta

Yamal tem sido um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, ajudando a Espanha a chegar às oitavas de final com uma série de atuações decisivas. No entanto, sua ascensão também trouxe um maior escrutínio, com alguns usuários das redes sociais acusando o jovem jogador do Barcelona de arrogância devido à sua personalidade confiante.

Durante a confortável vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Áustria, Yamal chamou ainda mais atenção ao usar uma faixa na cabeça com as palavras “Ego Yamal”. O acessório ficou claramente visível durante toda a partida e rapidamente se tornou um grande assunto, gerando especulações sobre se ele trazia uma mensagem oculta ou se era simplesmente uma escolha de moda.