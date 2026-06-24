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Explicação: Por que Jude Bellingham NÃO recebeu cartão vermelho por cobrir a boca ao conversar com Jordan Ayew durante o empate da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo
A nova regra da FIFA sobre o uso de máscara
A polêmica em torno de Bellingham tem origem em uma regra recentemente introduzida para a Copa do Mundo de 2026, que determina que um jogador pode ser expulso caso esconda deliberadamente a boca ao falar com um adversário. Essa medida foi defendida pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, após um incidente envolvendo Gianluca Prestianni, do Benfica, que recebeu uma suspensão de seis partidas por conduta homofóbica no início deste ano.
A regra foi criada para garantir a responsabilidade e o respeito em campo. Infantino observou: “Trata-se de respeito. Trata-se do exemplo que devemos dar. Se você não tem nada a esconder, não cobre a boca ao falar com alguém. As regras foram deixadas bem claras para todos.”
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Por que Bellingham escapou da punição
Embora as imagens tenham mostrado Bellingham cobrindo a boca durante uma conversa com Ayew, o contexto é tudo aos olhos dos árbitros. Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da FIFA, esclareceu antes do torneio que o ato em si não é proibido, apenas o ato de fazê-lo durante um confronto acalorado. “Os jogadores podem continuar a cobrir a boca com o braço e a camisa, pois podem conversar com amigos”, explicou Collina. “Portanto, se a conversa for amigável, eles podem continuar a fazê-lo sem qualquer problema.”
No caso do meio-campista do Real Madrid e de Ayew, não havia animosidade perceptível entre os dois jogadores. Foi visto como uma discussão tática comum ou uma conversa amigável. Ao contrário da recente expulsão de Miguel Almirón, que fez o gesto durante uma confusão acalorada, as ações de Bellingham não atingiram o nível de confronto necessário para que o VAR interviesse.
O precedente do caso Almiron e a coerência jurídica
O mundo do futebol ficou em alerta quando o paraguaio Almiron se tornou o primeiro jogador expulso por essa infração contra a Turquia. Naquele momento, ocorria uma confusão geral, e a decisão de Almiron de cobrir a boca enquanto falava com Mert Muldur foi interpretada como uma tentativa de ocultar linguagem abusiva durante um momento de tensão. Ele recebeu uma suspensão de um jogo pela infração.
Ainda há preocupações significativas quanto à consistência dessa regra. Os críticos argumentam que ela poderia ser usada como arma por jogadores que tentassem fazer com que adversários fossem expulsos, iniciando uma conversa e, em seguida, chamando a atenção dos árbitros para a boca coberta. Atualmente, a regra é uma medida opcional para as competições, e resta saber se ligas nacionais como a Premier League optarão por adotá-la, dado o potencial de controvérsia.
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Tensões na linha lateral e a fúria de Queiroz
O incidente com a máscara não foi a única vez em que Bellingham se viu no centro das atenções. O meio-campista se envolveu em uma discussão acalorada com o técnico de Gana, Carlos Queiroz, no intervalo. Queiroz afirmou posteriormente que o jovem usou “uma palavra que não está no livro da vida” após ser questionado sobre uma entrada dura em Jerome Opoku.
Queiroz também se manifestou abertamente após o apito final, sugerindo que os árbitros do VAR “saíram para tomar um café” em vez de concederem um pênalti ao seu time no final da partida. Em declarações à imprensa, o ex-assistente técnico do Manchester United afirmou: “Não tenho certeza se o VAR ainda está funcionando na Copa do Mundo... Eles têm muita sorte. Mais uma vez, o VAR saiu para tomar um café. É natural, eu também gostaria de tomar meu café de vez em quando, mas foi um pênalti claro, cartão vermelho.”