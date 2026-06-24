Explicação: Por que Jude Bellingham NÃO recebeu cartão vermelho por cobrir a boca ao conversar com Jordan Ayew durante o empate da Inglaterra com Gana na Copa do Mundo

A polêmica em torno de Bellingham tem origem em uma regra recentemente introduzida para a Copa do Mundo de 2026, que determina que um jogador pode ser expulso caso esconda deliberadamente a boca ao falar com um adversário. Essa medida foi defendida pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, após um incidente envolvendo Gianluca Prestianni, do Benfica, que recebeu uma suspensão de seis partidas por conduta homofóbica no início deste ano.

A regra foi criada para garantir a responsabilidade e o respeito em campo. Infantino observou: “Trata-se de respeito. Trata-se do exemplo que devemos dar. Se você não tem nada a esconder, não cobre a boca ao falar com alguém. As regras foram deixadas bem claras para todos.”