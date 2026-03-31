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Explicação: Por que Harry Kane não está jogando pela Inglaterra no amistoso no Japão
Lesão sofrida durante o treino obriga o atacante a ficar de fora
Harry Kane não entrará em campo pela Inglaterra contra o Japão na noite desta terça-feira, após sofrer uma pequena lesão durante um treino. Apesar do contratempo, a Federação Inglesa de Futebol confirmou que o capitão permanecerá com a seleção nesta fase, em vez de retornar à Alemanha para tratamento.
A decisão de deixá-lo fora da escalação para a partida é vista como uma medida de precaução para evitar agravar o problema.
Em comunicado divulgado no X, a conta oficial da Inglaterra esclareceu a situação tanto do capitão quanto do meio-campista Jordan Henderson: “Harry Kane ficará de fora esta noite por precaução, após sofrer uma pequena lesão no treino, mas permanece com a seleção para passar por novas avaliações. Jordan Henderson voltou ao Brentford antes da partida desta noite.”
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A dor de cabeça tática de Tuchel em Wembley
A ausência de Kane colocou Thomas Tuchel diante de um grande dilema tático. Em vez de recorrer a um substituto natural, como Dominic Solanke ou Marcus Rashford, o técnico alemão optou por escalar o time para o amistoso sem um atacante de ofício.
Jordan Pickford começa no gol, enquanto a linha defensiva é composta por Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi e Ben White.
A configuração do meio-campo e do ataque causou espanto entre a torcida em Wembley. Elliot Anderson e Kobbie Mainoo ocupam o meio-campo, enquanto um quarteto criativo formado por Anthony Gordon, Morgan Rogers, Cole Palmer e Phil Foden foi encarregado de criar perigo na área adversária. Espera-se que Foden atue na função de “falso nove” para liderar o ataque no lugar de Kane.
A lista crescente de lesões preocupa a equipe
A pequena lesão de Kane é apenas o mais recente revés para Tuchel, que viu oito jogadores se retirarem da concentração após o recente empate em 1 a 1 com o Uruguai. Várias estrelas, incluindo Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice e Bukayo Saka, foram todas forçadas a ficar de fora durante esta pausa para os jogos internacionais.
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Foco nos princípios da Copa do Mundo
Apesar dos problemas com a convocação, Tuchel continua focado no objetivo de longo prazo de formar um grupo coeso para a próxima Copa do Mundo. Ele elogiou o empenho dos seus jogadores, mesmo daqueles que tiveram dificuldades com a preparação física durante as duas semanas.
“Os jogadores merecem uma pausa mental do futebol, e pudemos ver a energia com que voltaram ao estágio num novo ambiente”, acrescentou Tuchel. “Isso os ajuda a regressar aos clubes e a ter um bom desempenho. Queremos que tenham um bom desempenho nos seus clubes, mas este é também o nosso último estágio antes da América, por isso queremos reconectar-nos aos nossos princípios”.