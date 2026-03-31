Explicação: Por que Harry Kane não está jogando pela Inglaterra no amistoso no Japão

Harry Kane não entrará em campo pela Inglaterra contra o Japão na noite desta terça-feira, após sofrer uma pequena lesão durante um treino. Apesar do contratempo, a Federação Inglesa de Futebol confirmou que o capitão permanecerá com a seleção nesta fase, em vez de retornar à Alemanha para tratamento.

A decisão de deixá-lo fora da escalação para a partida é vista como uma medida de precaução para evitar agravar o problema.

Em comunicado divulgado no X, a conta oficial da Inglaterra esclareceu a situação tanto do capitão quanto do meio-campista Jordan Henderson: “Harry Kane ficará de fora esta noite por precaução, após sofrer uma pequena lesão no treino, mas permanece com a seleção para passar por novas avaliações. Jordan Henderson voltou ao Brentford antes da partida desta noite.”



