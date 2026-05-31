Explicação: Por que Gabriel Magalhães cobrou um pênalti pelo Arsenal na disputa de pênaltis da final da Liga dos Campeões, enquanto Mikel Arteta reage à falha devastadora do zagueiro brasileiro

Após a derrota por 4 a 3 na Puskas Arena, surgiram questionamentos sobre a escolha de Gabriel como último cobrador de pênaltis. O zagueiro brasileiro se preparou para a quinta cobrança, mas viu a bola passar por cima do travessão, entregando o troféu ao gigante francês. Arteta revelou que o zagueiro se ofereceu para assumir a responsabilidade nesse momento de alta pressão, já que os especialistas habituais do Arsenal não estavam mais em campo.

Em declarações à imprensa após a partida, Arteta disse: “Ele (Gabriel) queria cobrar o quinto, sinceramente. Nós nos preparamos e treinamos para esse momento. Normalmente, os cobradores de pênaltis seriam Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] e Kai [Havertz], com certeza. Sabíamos que, se chegássemos à prorrogação nos pênaltis, os cobradores seriam jogadores diferentes, mas ainda com qualidade. Quando você vê o Ebz [Eberechi Eze] cobrar pênaltis nos treinos, ele não erra nenhum, mas aí você tem que fazer isso nesse momento. É uma pena não ter tido a mesma precisão e eficiência que eles tiveram, e essa é a razão pela qual não vencemos.”



