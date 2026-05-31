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Explicação: Por que Gabriel Magalhães cobrou um pênalti pelo Arsenal na disputa de pênaltis da final da Liga dos Campeões, enquanto Mikel Arteta reage à falha devastadora do zagueiro brasileiro
Arteta esclarece o papel de Gabriel na disputa de pênaltis
Após a derrota por 4 a 3 na Puskas Arena, surgiram questionamentos sobre a escolha de Gabriel como último cobrador de pênaltis. O zagueiro brasileiro se preparou para a quinta cobrança, mas viu a bola passar por cima do travessão, entregando o troféu ao gigante francês. Arteta revelou que o zagueiro se ofereceu para assumir a responsabilidade nesse momento de alta pressão, já que os especialistas habituais do Arsenal não estavam mais em campo.
Em declarações à imprensa após a partida, Arteta disse: “Ele (Gabriel) queria cobrar o quinto, sinceramente. Nós nos preparamos e treinamos para esse momento. Normalmente, os cobradores de pênaltis seriam Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] e Kai [Havertz], com certeza. Sabíamos que, se chegássemos à prorrogação nos pênaltis, os cobradores seriam jogadores diferentes, mas ainda com qualidade. Quando você vê o Ebz [Eberechi Eze] cobrar pênaltis nos treinos, ele não erra nenhum, mas aí você tem que fazer isso nesse momento. É uma pena não ter tido a mesma precisão e eficiência que eles tiveram, e essa é a razão pela qual não vencemos.”
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Rice defende as vítimas do tiroteio
Embora o clima no vestiário fosse de desânimo, Declan Rice não hesitou em sair em defesa dos companheiros. Tanto Gabriel quanto Eze falharam na cobrança de pênalti, mas o jogador da seleção inglesa insistiu que os dois não deveriam ser transformados em bodes expiatórios pelo resultado.
“Devastado. Perder um pênalti na final da Liga dos Campeões não é nada bom. Mas nós os amamos. Olha, isso acontece no futebol. Eles não serão os últimos jogadores a perder um pênalti em finais. Todo mundo já perdeu um pênalti. Sem esses dois nesta temporada, não teríamos vencido a Premier League. É cruel, mas vamos levar o lado positivo”, disse Rice.
Não há desculpas para o técnico do Arsenal
Embora a disputa de pênaltis tenha sido o destaque, Arteta também se manifestou sobre as decisões tomadas durante a partida, especialmente uma falta cometida contra Noni Madueke no final da partida que não foi punida. No entanto, ele se recusou a especular se uma decisão diferente poderia ter alterado o resultado do jogo. “Se, se, se... não foi o que aconteceu e ponto final”, afirmou Arteta com firmeza. “Precisamos jogar melhor, teremos que melhorar e encontrar novas margens para alcançar o resultado que queremos.” Apesar da derrota, o técnico chega ao verão com o título da Premier League garantido, encerrando um jejum de 22 anos para os Gunners e consolidando o status da equipe como uma verdadeira potência sob sua liderança.
- AFP
Um desfile de campeões, apesar da dor
A derrota em Budapeste não impedirá as comemorações planejadas em Londres, já que o clube se prepara para celebrar o título do campeonato com a torcida. Arteta expressou sua gratidão pelo apoio incondicional que a equipe recebeu ao longo de uma campanha exaustiva. Embora o troféu da Liga dos Campeões tivesse sido o prêmio máximo, o técnico acredita que a conexão entre os jogadores e os torcedores está mais forte do que nunca.
“Para a torcida, eu já sei o que a equipe sente por ela. Somos muito gratos pelo apoio que nos deram ao longo da temporada, nos momentos difíceis, pois estiveram conosco, e foi uma verdadeira alegria conquistar o campeonato após 22 anos. Dói, dói muito para eles não terem vencido, porque eu nem consigo imaginar o que teria acontecido. Todos nós tínhamos um enorme desejo de conquistar o título e amanhã será, com certeza, um dia maravilhoso”, concluiu Arteta.