Explicação: Por que Florian Wirtz não vai jogar pelo Liverpool contra o Chelsea

Em entrevista à TNT Sports antes da partida, Slot explicou que Wirtz havia tentado se recuperar a tempo, mas seu estado piorou nos dias que antecederam o jogo.

“Ele tentou de tudo para estar em campo. Mas teve uma infecção no estômago”, explicou Slot. “Ele não se sentiu bem durante a semana. Tentou treinar no início da semana, mas no fim as coisas pioraram e ele não conseguiu treinar conosco ontem e não pode estar conosco hoje.”