Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Florian Wirtz Liverpool 2025Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

Explicação: Por que Florian Wirtz não vai jogar pelo Liverpool contra o Chelsea

F. Wirtz
Liverpool
A. Slot
Liverpool x Chelsea
Chelsea
Premier League

Florian Wirtz ficou de fora da escalação do Liverpool para o confronto contra o Chelsea após adoecer antes da partida. O técnico Arne Slot confirmou que o jogador da seleção alemã estava com uma infecção estomacal que o impediu de treinar e de entrar em campo em Anfield.

  • Lesão tira Wirtz do confronto contra o Chelsea

    O Liverpool não contou com o importante meia Wirtz no confronto da Premier League contra o Chelsea. O jogador da seleção alemã não foi incluído na lista de convocados para a partida em Anfield. Slot confirmou antes do início da partida que o meio-campista havia sido descartado devido a uma indisposição. O jogador de 23 anos vinha enfrentando dificuldades ao longo da semana e acabou sendo considerado inapto para jogar.

    • Publicidade
  • Slot WirtzGetty Images

    Slot explica a infecção estomacal

    Em entrevista à TNT Sports antes da partida, Slot explicou que Wirtz havia tentado se recuperar a tempo, mas seu estado piorou nos dias que antecederam o jogo.

    “Ele tentou de tudo para estar em campo. Mas teve uma infecção no estômago”, explicou Slot. “Ele não se sentiu bem durante a semana. Tentou treinar no início da semana, mas no fim as coisas pioraram e ele não conseguiu treinar conosco ontem e não pode estar conosco hoje.”

  • O Liverpool foi obrigado a se adaptar sem seu principal criador de jogadas

    A ausência de Wirtz obrigou Slot a reorganizar seu esquema ofensivo contra o Chelsea. Slot escalou Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha e Jeremie Frimpong para apoiar Cody Gakpo, que atuou como atacante. Por outro lado, apesar de um início de temporada difícil, Wirtz tem, de forma lenta mas segura, provado seu valor na Premier League. Até o momento, ele contribuiu com 17 gols em 47 partidas em todas as competições.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os Reds esperam uma recuperação rápida

    Os torcedores do Liverpool esperam que a doença seja apenas um contratempo passageiro para Wirtz. Com três jogos pela frente — incluindo o confronto contra o Chelsea —, os jogadores de Slot enfrentam um calendário difícil na busca pela classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Se o meio-campista se recuperar rapidamente, espera-se que ele retorne ao seu papel fundamental no esquema de Slot.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Copa da Inglaterra
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI