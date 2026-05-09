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Explicação: Por que Florian Wirtz não vai jogar pelo Liverpool contra o Chelsea
Lesão tira Wirtz do confronto contra o Chelsea
O Liverpool não contou com o importante meia Wirtz no confronto da Premier League contra o Chelsea. O jogador da seleção alemã não foi incluído na lista de convocados para a partida em Anfield. Slot confirmou antes do início da partida que o meio-campista havia sido descartado devido a uma indisposição. O jogador de 23 anos vinha enfrentando dificuldades ao longo da semana e acabou sendo considerado inapto para jogar.
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Slot explica a infecção estomacal
Em entrevista à TNT Sports antes da partida, Slot explicou que Wirtz havia tentado se recuperar a tempo, mas seu estado piorou nos dias que antecederam o jogo.
“Ele tentou de tudo para estar em campo. Mas teve uma infecção no estômago”, explicou Slot. “Ele não se sentiu bem durante a semana. Tentou treinar no início da semana, mas no fim as coisas pioraram e ele não conseguiu treinar conosco ontem e não pode estar conosco hoje.”
O Liverpool foi obrigado a se adaptar sem seu principal criador de jogadas
A ausência de Wirtz obrigou Slot a reorganizar seu esquema ofensivo contra o Chelsea. Slot escalou Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha e Jeremie Frimpong para apoiar Cody Gakpo, que atuou como atacante. Por outro lado, apesar de um início de temporada difícil, Wirtz tem, de forma lenta mas segura, provado seu valor na Premier League. Até o momento, ele contribuiu com 17 gols em 47 partidas em todas as competições.
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Os Reds esperam uma recuperação rápida
Os torcedores do Liverpool esperam que a doença seja apenas um contratempo passageiro para Wirtz. Com três jogos pela frente — incluindo o confronto contra o Chelsea —, os jogadores de Slot enfrentam um calendário difícil na busca pela classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Se o meio-campista se recuperar rapidamente, espera-se que ele retorne ao seu papel fundamental no esquema de Slot.