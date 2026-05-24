Explicação: Por que Erling Haaland ficou de fora do confronto da última rodada do Manchester City contra o Aston Villa, no momento em que Pep Guardiola se despede

A decisão de deixar Haaland fora da lista de convocados surgiu quando Guardiola fez várias alterações para sua emocionante despedida do Etihad.

Depois de ver o título da Premier League escapar para o Arsenal após o empate no meio da semana contra o Bournemouth, o técnico catalão optou por priorizar um clima de comemoração e a preparação para os jogos internacionais em vez de escalar seu time titular habitual.

Guardiola fez nove alterações no total, optando por homenagear aqueles que foram fundamentais para seu sucesso em Manchester. “É uma mistura, muitos jogadores que não jogavam há muito tempo”, explicou Guardiola antes do início da partida.

“Queremos uma ovação de pé para Bernardo [Silva] e John [Stones]. Se fosse o jogo final para conquistar a Premier League, a escalação não seria a mesma.”