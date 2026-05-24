Getty Images Sport
Traduzido por
Explicação: Por que Erling Haaland ficou de fora do confronto da última rodada do Manchester City contra o Aston Villa, no momento em que Pep Guardiola se despede
Rodízio para a despedida final
A decisão de deixar Haaland fora da lista de convocados surgiu quando Guardiola fez várias alterações para sua emocionante despedida do Etihad.
Depois de ver o título da Premier League escapar para o Arsenal após o empate no meio da semana contra o Bournemouth, o técnico catalão optou por priorizar um clima de comemoração e a preparação para os jogos internacionais em vez de escalar seu time titular habitual.
Guardiola fez nove alterações no total, optando por homenagear aqueles que foram fundamentais para seu sucesso em Manchester. “É uma mistura, muitos jogadores que não jogavam há muito tempo”, explicou Guardiola antes do início da partida.
“Queremos uma ovação de pé para Bernardo [Silva] e John [Stones]. Se fosse o jogo final para conquistar a Premier League, a escalação não seria a mesma.”
- AFP
De olho na Copa do Mundo
Além do lado sentimental do momento, há motivos práticos para a ausência de Haaland. Haaland deve se juntar à seleção da Noruega para a Copa do Mundo, marcando o fim de mais uma temporada exaustiva em que ele mais uma vez dominou a artilharia.
Apesar de perder a última rodada, Haaland está praticamente garantido como vencedor da Chuteira de Ouro da Premier League. Ele está cinco gols à frente de seu rival mais próximo, Igor Thiago, do Brentford, tendo marcado 27 gols nesta temporada.
Guardiola reconheceu o desgaste físico de seu elenco, afirmando: “Muitos jogadores acumularam muitos minutos nos últimos jogos. Muitos deles têm sido incríveis pelo que fizeram por este clube. Estou mais do que satisfeito em dar a eles a chance de jogar hoje.”
Homenageando as lendas que se despedem
A escalação contra o Aston Villa serve como uma homenagem à era de domínio do City, com Silva e Stones como titulares. Ambos os jogadores seguirão Guardiola na saída neste verão, encerrando carreiras lendárias no Etihad Stadium. Silva e Antoine Semenyo são os únicos dois jogadores mantidos da equipe que enfrentou o Bournemouth na terça-feira.
A defesa foi reforçada com a inclusão de Ruben Dias, Nathan Ake e Rico Lewis, enquanto Phil Foden começou em uma função criativa. A escolha de Guardiola garantiu que os torcedores pudessem demonstrar seu apreço pelo grupo principal de jogadores que ajudou a definir seus dez anos no comando.
- Getty Images Sport
Emery presta homenagem a um gênio
Antes do início da partida, o técnico do Aston Villa, Unai Emery, compartilhou um momento emocionante com seu compatriota Guardiola, presenteando-o com uma pequena réplica da estátua do leão que fica no Villa Park.
Emery, que já enfrentou Guardiola 19 vezes ao longo de sua carreira, falou com grande admiração sobre o homem que tem dominado o futebol inglês desde sua chegada em 2016, dizendo: “Para mim, ele é o melhor técnico, mas também, como pessoa, é fantástico. Eu o respeito porque acho que ele é humilde. Ele é sempre muito respeitoso comigo, e vejo isso também com outros treinadores, no futebol e até mesmo na vida.”