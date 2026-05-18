Explicação: Por que Casemiro cancelou a coletiva de despedida do Manchester United após a vitória sobre o Nottingham Forest

Embora a coletiva de imprensa tenha sido cancelada, Casemiro encontrou forças para se dirigir diretamente aos torcedores em campo. Ao receber uma camisa emoldurada em homenagem à sua passagem pelo clube, ele compartilhou um momento breve, mas comovente, com a torcida. “Obrigado e cuidem-se todos. Obrigado aos jogadores, obrigado à comissão técnica. O melhor deste clube são vocês, torcedores”, disse ele.

Em seguida, ele publicou um post longo e sincero no Instagram para expressar ainda mais sua gratidão. Ele escreveu: “Há lugares pelos quais passamos na vida… e há lugares que se tornam parte de quem somos. Manchester será para sempre o meu lar. À cidade, ao clube e a todos os torcedores, meu mais sincero agradecimento. Esses últimos quatro anos foram inesquecíveis, repletos de momentos que minha família e eu levaremos conosco pelo resto de nossas vidas. Simplesmente não há palavras suficientes para descrever a felicidade e o carinho que sentimos aqui. Obrigado por cada torcida, cada lembrança e por nos fazerem sentir em casa desde o primeiro dia. Para sempre um Red Devil.”