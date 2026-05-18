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Explicação: Por que Casemiro cancelou a coletiva de despedida do Manchester United após a vitória sobre o Nottingham Forest
Despedida emocionante para o brasileiro
O experiente meio-campista disputou seu último jogo em casa como “Diabo Vermelho” no domingo, mas o peso do momento acabou sendo grande demais para uma última aparição diante da imprensa. Embora Casemiro estivesse programado para falar com os repórteres após a vitória apertada, dirigentes do clube confirmaram que ele não estava em condições de participar, depois de ficar visivelmente emocionado em campo ao final da partida.
O jogador de 34 anos chegou ao United vindo do Real Madrid em uma transferência de 70 milhões de libras em 2022. Durante sua passagem de quatro anos por Manchester, ele se tornou um dos favoritos da torcida, disputando 161 partidas e marcando 26 gols. Apesar de suas contribuições, que incluem a conquista de dois troféus, ele deve deixar o clube em uma transferência gratuita neste verão.
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Uma mensagem final aos torcedores de Old Trafford
Embora a coletiva de imprensa tenha sido cancelada, Casemiro encontrou forças para se dirigir diretamente aos torcedores em campo. Ao receber uma camisa emoldurada em homenagem à sua passagem pelo clube, ele compartilhou um momento breve, mas comovente, com a torcida. “Obrigado e cuidem-se todos. Obrigado aos jogadores, obrigado à comissão técnica. O melhor deste clube são vocês, torcedores”, disse ele.
Em seguida, ele publicou um post longo e sincero no Instagram para expressar ainda mais sua gratidão. Ele escreveu: “Há lugares pelos quais passamos na vida… e há lugares que se tornam parte de quem somos. Manchester será para sempre o meu lar. À cidade, ao clube e a todos os torcedores, meu mais sincero agradecimento. Esses últimos quatro anos foram inesquecíveis, repletos de momentos que minha família e eu levaremos conosco pelo resto de nossas vidas. Simplesmente não há palavras suficientes para descrever a felicidade e o carinho que sentimos aqui. Obrigado por cada torcida, cada lembrança e por nos fazerem sentir em casa desde o primeiro dia. Para sempre um Red Devil.”
Carrick presta homenagem ao astro veterano
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, elogiou o meio-campista que está de saída, destacando seu profissionalismo durante os últimos meses da temporada. Carrick observou que a dedicação de Casemiro nunca vacilou, mesmo depois que ficou claro que seu futuro estava longe de Old Trafford. O técnico não hesitou em destacar o vínculo especial que o jogador mantinha com a torcida do United.
Falando sobre o impacto do veterano, Carrick disse: “Acho que ele foi fantástico para nós, para mim pessoalmente, para nós como grupo. Acho que o que ele nos deu, já disse isso antes, acho que a clareza ajuda a entender a situação, e para ele manter a cabeça no lugar certo, dando absolutamente tudo de si em todos os aspectos, sabendo que tudo iria chegar ao fim no final da temporada. É claro que ele teve altos e baixos, assim como todos nós no futebol e ao longo dos anos, mas terminar com tanta força e ver essa conexão que ele tem com a torcida é realmente muito bom de se ver.”
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O que vem a seguir para a lenda do Real Madrid?
Enquanto sua passagem pela Premier League chega ao fim, as especulações sobre o próximo destino de Casemiro se intensificam. O volante ainda não confirmou onde jogará na próxima temporada, embora, segundo relatos, várias opções lucrativas estejam em jogo para o experiente jogador da seleção nacional.
De fato, o Inter Miami, da Major League Soccer, teria surgido como o principal candidato a garantir sua contratação. O clube da Flórida está interessado em contratar o meio-campista em uma transferência sem custos, oferecendo-lhe potencialmente a chance de se reunir com vários ex-rivais da La Liga nos Estados Unidos, à medida que ele entra nos capítulos finais de sua carreira lendária.