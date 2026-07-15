Explicação: Por que Andrey Santos insistiu em deixar o Chelsea e na transferência de 50 milhões de libras para o Manchester United

De acordo com o Daily Mail, Santos tomou a iniciativa de deixar o Chelsea porque o meio-campo do time simplesmente ficou superlotado.

Após a renovação de contrato de Moises Caicedo e a exigência do clube de 120 milhões de libras para sequer considerar a venda de Enzo Fernández, Santos viu suas oportunidades diminuírem.

Com Romeo Lavia e Dario Essugo também disputando vagas no meio-campo, o brasileiro sabia que seu tempo de jogo seria severamente limitado.

O Chelsea enfrenta uma temporada sem competições europeias, o que significa que haverá menos rodízio no elenco. Consequentemente, Santos pediu a seus representantes que explorassem outras opções, levando o Manchester United a garantir sua contratação por um valor inicial de 48 milhões de libras, mais 2 milhões de libras em bônus.