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Explicação: Por que Andrey Santos insistiu em deixar o Chelsea e na transferência de 50 milhões de libras para o Manchester United
Competição acirrada em Stamford Bridge
De acordo com o Daily Mail, Santos tomou a iniciativa de deixar o Chelsea porque o meio-campo do time simplesmente ficou superlotado.
Após a renovação de contrato de Moises Caicedo e a exigência do clube de 120 milhões de libras para sequer considerar a venda de Enzo Fernández, Santos viu suas oportunidades diminuírem.
Com Romeo Lavia e Dario Essugo também disputando vagas no meio-campo, o brasileiro sabia que seu tempo de jogo seria severamente limitado.
O Chelsea enfrenta uma temporada sem competições europeias, o que significa que haverá menos rodízio no elenco. Consequentemente, Santos pediu a seus representantes que explorassem outras opções, levando o Manchester United a garantir sua contratação por um valor inicial de 48 milhões de libras, mais 2 milhões de libras em bônus.
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Frustrações sob o comando de Enzo Maresca
Embora o Chelsea já tivesse rejeitado uma oferta de 45 milhões de libras do West Ham, Santos teve dificuldades para manter a regularidade quando recebeu a chance. Durante uma partida contra o Brighton, um toque ruim de Santos o forçou a dar um passe desesperado, o que acabou levando Trevoh Chalobah a receber um cartão vermelho e o Chelsea a perder por 3 a 1.
Enzo Maresca, o técnico da época, ficou profundamente insatisfeito com o erro. Após esse incidente, Maresca tirou Santos de campo no intervalo da partida contra o Nottingham Forest e, posteriormente, limitou sua participação à titularidade apenas em partidas menos importantes de copas e competições europeias. Apesar de possuir talento evidente, Santos teve cada vez mais dificuldade em reconquistar a confiança total de Maresca, enquanto o time afundava e terminava em 10º lugar na Premier League.
Liam Rosenior perde a confiança
Esperava-se que a chegada de Liam Rosenior revitalizasse Santos no Chelsea, especialmente porque os dois já haviam tido sucesso juntos no Estrasburgo. Inicialmente, Santos teve uma sequência de partidas como titular sob o comando de Rosenior. No entanto, a relação azedou durante uma partida contra o Burnley, em fevereiro. Rosenior criticou duramente um jogador por não ter marcado Zian Flemming, que marcou de cabeça nos acréscimos para garantir o empate em 1 a 1.
Pouco depois, Santos foi visto marcando Flemming em outro escanteio, dando a entender que ele era o culpado. Com o decorrer da temporada, Rosenior deixou Santos no banco, mantendo-o como reserva não utilizado nos dois últimos jogos. Durante a passagem interina de Calum McFarlane, Santos também cometeu um erro grave de marcação contra o Manchester City.
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O que vem por aí para Andrey Santos?
O Manchester United está apostando no potencial de Santos, e não em um jogador já pronto. O brasileiro precisa agora se concentrar em se adaptar à vida em Old Trafford e garantir tempo de jogo regular na escalação titular. Se Santos conseguir eliminar seus erros defensivos que custam caro e mostrar suas inegáveis habilidades de passe, ele terá uma excelente oportunidade de provar que o Chelsea estava errado e se tornar uma figura fundamental para o United.
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