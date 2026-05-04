Explicação: Por que Alejandro Garnacho e Pedro ficaram de fora da escalação do Chelsea para enfrentar o Nottingham Forest, enquanto Jesse Derry, de 18 anos, faz sua estreia na Premier League

O Chelsea sofreu um revés antes da partida desta segunda-feira, já que tanto Neto quanto Garnacho foram descartados da escalação. Os dois não constavam na lista de convocados apresentada uma hora antes do início da partida.

De acordo com o Standard Sport, acredita-se que ambos os jogadores estejam se recuperando de contusões sofridas nos treinos que antecederam a partida. O clube ainda não divulgou mais detalhes sobre a natureza das lesões ou por quanto tempo eles ficarão afastados dos gramados.