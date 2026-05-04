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Explicação: Por que Alejandro Garnacho e Pedro ficaram de fora da escalação do Chelsea para enfrentar o Nottingham Forest, enquanto Jesse Derry, de 18 anos, faz sua estreia na Premier League
Dois jogadores do Chelsea ficaram de fora
O Chelsea sofreu um revés antes da partida desta segunda-feira, já que tanto Neto quanto Garnacho foram descartados da escalação. Os dois não constavam na lista de convocados apresentada uma hora antes do início da partida.
De acordo com o Standard Sport, acredita-se que ambos os jogadores estejam se recuperando de contusões sofridas nos treinos que antecederam a partida. O clube ainda não divulgou mais detalhes sobre a natureza das lesões ou por quanto tempo eles ficarão afastados dos gramados.
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Derry estreou-se como titular na Premier League
Devido à onda de lesões, o técnico interino McFarlane recorreu à base do clube para preencher a lacuna. O ponta de 18 anos, Jesse Derry, foi lançado aos holofotes, sendo escalado no time titular para fazer sua estreia completa na Premier League pela ala esquerda. Derry, filho do ex-meio-campista do Crystal Palace e do QPR, Shaun Derry, já havia entrado como reserva nesta temporada, mas esta é sua primeira partida como titular na equipe principal.
A inclusão do jovem é uma prova da confiança do clube em seu sistema de formação de jovens durante um período de transição. Derry tem impressionado na equipe sub-21 e agora buscará causar uma boa impressão no grande palco contra o resistente Nottingham Forest.
Derry foi retirado de maca em meio a um início desastroso
O Chelsea viu-se a perder por 2 a 0 nos primeiros 15 minutos do confronto em Stamford Bridge, com Taiwo Awoniyi abrindo o placar antes de Igor Jesus, de pênalti, ampliar a vantagem. No final do primeiro tempo, porém, ocorreu um acidente grave quando Derry e Zach Abbott bateram de cabeça ao disputarem a bola, resultando na retirada do jovem jogador do Chelsea em maca e na substituição do zagueiro do Forest. O Chelsea recebeu um pênalti, mas Cole Palmer não conseguiu convertê-lo antes do intervalo.
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Uma espera tensa antes da viagem a Liverpool
O momento em que as lesões ocorreram é particularmente frustrante para o Chelsea, tendo em vista a agenda de jogos que se aproxima. Após o término do confronto contra o Forest, os Blues precisam se preparar para uma difícil viagem para enfrentar o Liverpool em Anfield, no jogo com início ao meio-dia do próximo sábado. A equipe médica trabalhará sem parar para determinar se Neto ou Garnacho conseguirão se recuperar a tempo para a viagem a Merseyside.
Espera-se que McFarlane forneça informações mais detalhadas sobre a condição física de sua dupla de estrelas durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Por enquanto, o foco permanece nos jogadores disponíveis, enquanto o Blues busca superar um período complicado da temporada.