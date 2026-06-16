Explicação: Por que a transferência de Casemiro para o Inter Miami foi adiada, enquanto o astro do Manchester United, prestes a deixar o clube, sonha em jogar ao lado de Lionel Messi na MLS

A esperada transferência de Casemiro para o Inter Miami foi adiada devido a um desentendimento entre o clube e o LA Galaxy sobre os direitos de descoberta da MLS. O brasileiro deixará o Manchester United no final deste mês, após o término de seu contrato, e vem buscando uma transferência para a MLS. O Inter Miami surgiu recentemente como favorito para contratar o experiente meio-campista, mas os regulamentos da MLS complicaram o processo.

De acordo com o DailyMail, o LA Galaxy registrou seu interesse em Casemiro antes do Miami e, portanto, garantiu seus direitos de descoberta. Como resultado, o Galaxy estaria exigindo £ 750.000 (US$ 1 milhão) por esses direitos. Até que os dois clubes cheguem a um acordo, o próximo destino de Casemiro não pode ser definido.







