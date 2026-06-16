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Explicação: Por que a transferência de Casemiro para o Inter Miami foi adiada, enquanto o astro do Manchester United, prestes a deixar o clube, sonha em jogar ao lado de Lionel Messi na MLS
Disputa sobre direitos de exibição adia mudança para Miami
A esperada transferência de Casemiro para o Inter Miami foi adiada devido a um desentendimento entre o clube e o LA Galaxy sobre os direitos de descoberta da MLS. O brasileiro deixará o Manchester United no final deste mês, após o término de seu contrato, e vem buscando uma transferência para a MLS. O Inter Miami surgiu recentemente como favorito para contratar o experiente meio-campista, mas os regulamentos da MLS complicaram o processo.
De acordo com o DailyMail, o LA Galaxy registrou seu interesse em Casemiro antes do Miami e, portanto, garantiu seus direitos de descoberta. Como resultado, o Galaxy estaria exigindo £ 750.000 (US$ 1 milhão) por esses direitos. Até que os dois clubes cheguem a um acordo, o próximo destino de Casemiro não pode ser definido.
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As regras da MLS criam o mais recente obstáculo
Relatos indicam que Casemiro e seus representantes mantiveram conversações com o LA Galaxy, que apresentou propostas de contrato na tentativa de trazer o ex-meio-campista do Real Madrid para a Califórnia. No entanto, após visitar Miami com sua família, Casemiro teria decidido que o Inter Miami era seu destino preferido. A oportunidade de se juntar a um time que conta com Lionel Messi teria sido um fator determinante nessa decisão.
Sistema de descoberta volta a ser alvo de escrutínio
A situação não é isolada na MLS. Os clubes têm negociado regularmente pacotes de compensação para resolver disputas sobre direitos de descoberta e concluir transferências. Um exemplo recente envolveu Marco Reus, cujos direitos pertenciam ao Charlotte FC antes de sua transferência para o LA Galaxy. O Charlotte inicialmente solicitou US$ 800.000, mas acabou aceitando US$ 400.000 em General Allocation Money, permitindo que a transferência fosse concretizada.
O caso de Casemiro provavelmente exigirá um acordo semelhante. O sistema de direitos de descoberta tem enfrentado críticas dentro da MLS, com alguns clubes considerando-o ultrapassado e difícil de explicar aos jogadores e representantes da Europa.
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Miami busca uma solução
O Inter Miami precisa agora chegar a um acordo com o LA Galaxy para superar o último obstáculo à chegada de Casemiro, que atualmente está a serviço da seleção brasileira na Copa do Mundo. Um acordo sobre os direitos de formação parece ser o caminho mais provável para concretizar a transferência. Enquanto isso, o Man Utd já está se preparando para a vida após a saída do brasileiro. Espera-se que o clube tente contratar o meio-campista Mateus Fernandes, do West Ham, enquanto Ederson estaria prestes a se juntar ao time vindo da Atalanta em uma transação de 38 milhões de libras.