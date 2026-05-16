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Explicação: Por que a frustração de Kylian Mbappé chegou ao limite no Real Madrid, em meio à sua reação por ser considerado a “quarta opção”
Mbappé afirma ser a "quarta opção" em declaração pública
O astro francês surpreendeu o Real Madrid ao afirmar que foi relegado a um papel secundário sob o comando do técnico interino Álvaro Arbeloa. Em declarações na zona mista após a vitória por 2 a 0 sobre o Real Oviedo, o atacante não mediu palavras ao falar sobre sua situação atual. “Estou 100% bem. Não fui titular porque o técnico me disse que sou o quarto atacante da equipe, atrás de [Franco] Mastantuono, Vinicius e Gonzalo [García]”, disse Mbappé aos repórteres no estádio. “Eu estava pronto para ser titular; a decisão é dele, e a gente sempre tem que respeitar. Não estou zangado.”
No entanto, Arbeloa não demorou a rebater, negando que tal hierarquia exista. O técnico do Real Madrid expressou confusão quanto à interpretação do jogador sobre suas conversas particulares. “Eu gostaria de ter quatro atacantes. Não tenho quatro atacantes e, com certeza, não disse nada parecido para Mbappé. Ele provavelmente não me entendeu. Não sei bem o que dizer. Eu nunca poderia ter dito a ele que ele é o quarto atacante. Está claro que, se eu não o escalar, ele não pode jogar. Sou o técnico e sou eu quem decide quem joga e quem não joga”, rebateu Arbeloa.
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Por que a frustração de Mbappé chegou ao limite
As origens dessa frustração remontariam à chegada de Xabi Alonso, que inicialmente fez de Mbappé o ponto central da equipe. Durante esse breve período, o francês brilhou, enquanto Vinícius Jr. parecia ficar em segundo plano. No entanto, quando Arbeloa assumiu o comando, o pêndulo tático voltou a pender na direção do brasileiro. Arbeloa deixou suas intenções claras desde o primeiro dia: “Vou trabalhar para tirar o melhor proveito do Vini. Vou exigir que seus companheiros o procurem e passem a bola para ele.”
De acordo com o Marca, essa mudança deixou Mbappé se sentindo isolado. A filosofia de Arbeloa valoriza a garra em vez do glamour, com o técnico afirmando em sua famosa frase: “Não criamos o Real Madrid com jogadores que entram em campo de smoking, mas com jogadores que terminam com as camisas cobertas de suor, lama e trabalho duro.” A reportagem afirma que essa crítica aparentemente velada à suposta falta de trabalho defensivo de Mbappé ampliou ainda mais o abismo entre o craque e a comissão técnica.
Perez manifesta apoio público em meio a relatos de desentendimentos
No meio dessa situação está o presidente do clube, Florentino Pérez, que tem tentado proteger seu principal investimento. Apesar do atrito com a comissão técnica, Pérez continua convicto de que o francês é a joia da coroa do projeto. “Mbappé é o melhor jogador do Real Madrid neste momento”, afirmou Pérez, embora tenha admitido que não conversa diretamente com os jogadores sobre as decisões do técnico.
O chefe do Real Madrid também abordou os relatos crescentes de instabilidade no vestiário, após uma temporada consecutiva sem títulos em que o Real Madrid foi humilhado na Copa del Rey pelo Albacete, eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique e perdeu o título da La Liga para o arquirrival Barcelona. Ele apontou o cansaço físico causado pela Copa do Mundo de Clubes como o principal culpado pela queda de rendimento, e não a falta de harmonia. “A origem disso está na Copa do Mundo de Clubes. Não conseguimos recuperar o aspecto físico”, explicou o presidente.
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Vaias no Bernabéu e um futuro incerto
A tensão já se espalhou pelas arquibancadas, com Mbappé enfrentando vaias ensurdecedoras da torcida madridista. Durante o confronto contra o Oviedo, parte da torcida vaiou enquanto ele se aquecia e, por fim, entrou em campo aos 69 minutos. Mbappé, no entanto, tentou manter uma postura desafiadora diante da hostilidade local. “É preciso aceitar isso. Acho que são apenas as pessoas expressando suas opiniões. Não acho que se deva levar para o lado pessoal. Ninguém vai morrer hoje à noite. É normal que, quando não ganhamos, as pessoas escolham jogadores para vaiar”, comentou.
Com apenas algumas partidas restantes na temporada e Vinicius Jr. aparentemente consolidado como o líder preferido de Arbeloa, o futuro da era Mbappé no Real Madrid parece cada vez mais incerto. A menos que a diretoria consiga amenizar as tensões entre os dois Galácticos, este verão poderá trazer mudanças drásticas no Bernabéu.