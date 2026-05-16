Explicação: Por que a frustração de Kylian Mbappé chegou ao limite no Real Madrid, em meio à sua reação por ser considerado a “quarta opção”

O astro francês surpreendeu o Real Madrid ao afirmar que foi relegado a um papel secundário sob o comando do técnico interino Álvaro Arbeloa. Em declarações na zona mista após a vitória por 2 a 0 sobre o Real Oviedo, o atacante não mediu palavras ao falar sobre sua situação atual. “Estou 100% bem. Não fui titular porque o técnico me disse que sou o quarto atacante da equipe, atrás de [Franco] Mastantuono, Vinicius e Gonzalo [García]”, disse Mbappé aos repórteres no estádio. “Eu estava pronto para ser titular; a decisão é dele, e a gente sempre tem que respeitar. Não estou zangado.”

No entanto, Arbeloa não demorou a rebater, negando que tal hierarquia exista. O técnico do Real Madrid expressou confusão quanto à interpretação do jogador sobre suas conversas particulares. “Eu gostaria de ter quatro atacantes. Não tenho quatro atacantes e, com certeza, não disse nada parecido para Mbappé. Ele provavelmente não me entendeu. Não sei bem o que dizer. Eu nunca poderia ter dito a ele que ele é o quarto atacante. Está claro que, se eu não o escalar, ele não pode jogar. Sou o técnico e sou eu quem decide quem joga e quem não joga”, rebateu Arbeloa.