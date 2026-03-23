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Moataz Elgammal

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Explicação: Por que a Community Shield NÃO será disputada em Wembley na próxima temporada, já que a FA revelou o estádio escolhido para sediar a partida de abertura da temporada 2026-27

A Federação Inglesa de Futebol anunciou uma mudança significativa no calendário do futebol nacional, revelando que a FA Community Shield de 2026 não será disputada no Estádio de Wembley. Devido a conflitos de agenda com shows já agendados para o verão, a partida anual de abertura da temporada entre o campeão da Premier League e o vencedor da FA Cup será realizada no Principality Stadium, no País de Gales.

  • Um novo local para a estreia da temporada

    De acordo com um comunicado oficial divulgado pela FA, o tradicional jogo de abertura da temporada 2026-27 atravessará a fronteira para o País de Gales. A entidade reguladora confirmou os detalhes exatos, declarando: “O FA Community Shield de 2026 será disputado no Principality Stadium, em Cardiff, no domingo, 16 de agosto.” Essa decisão representa uma grande mudança, já que o jogo de grande visibilidade está quase exclusivamente vinculado ao estádio nacional em Londres. No entanto, obstáculos logísticos relacionados à programação de verão forçaram os organizadores a garantir um palco alternativo, mas familiar, para o tão aguardado confronto de agosto.

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    Por que o Wembley não estará disponível neste mês de agosto

    A principal razão por trás dessa mudança está relacionada a um conflito direto de agenda no icônico estádio com capacidade para 90 mil pessoas. A FA explicou que o estádio “não está disponível no sábado, 15, e no domingo, 16 de agosto, devido a shows já agendados”. Esses eventos comerciais tiveram prioridade sobre o fim de semana de futebol. Além disso, a campanha da próxima temporada da primeira divisão terá início no sábado, 22 de agosto. Como o Shield é tradicionalmente disputado no fim de semana anterior ao início do campeonato, os organizadores tiveram que marcar a data para meados de agosto, que infelizmente coincidiu exatamente com as datas em que a arena londrina estava totalmente reservada, com The Weeknd se apresentando por cinco noites no estádio.

  • A rica história do Cardiff nesta competição

    A capital galesa certamente não é novata na organização de grandes eventos do futebol inglês. O estádio possui uma rica história com essa competição específica, tendo-a sediado em seis ocasiões entre os anos de 2001 e 2006. Além de seu significado histórico, o estádio com capacidade para 74.500 pessoas oferece um campo estritamente neutro para os clubes participantes.

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    Mais detalhes e o formato da competição

    Normalmente, a partida opõe o campeão da Premier League ao vencedor da Emirates FA Cup. Caso um clube conquiste a dobradinha nacional — o que tanto o Arsenal quanto o Manchester City ainda podem conseguir nesta temporada —, o vice-campeão da liga assumirá o papel de adversário. Os torcedores que aguardam informações sobre ingressos e transmissão devem ser pacientes, já que a entidade organizadora prometeu que “Mais detalhes sobre o FA Community Shield de 2026, que opõe o vencedor da Emirates FA Cup ao campeão da Premier League, serão anunciados assim que possível após o término da temporada de futebol 2025-26.”

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