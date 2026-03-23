Explicação: Por que a Community Shield NÃO será disputada em Wembley na próxima temporada, já que a FA revelou o estádio escolhido para sediar a partida de abertura da temporada 2026-27

A principal razão por trás dessa mudança está relacionada a um conflito direto de agenda no icônico estádio com capacidade para 90 mil pessoas. A FA explicou que o estádio “não está disponível no sábado, 15, e no domingo, 16 de agosto, devido a shows já agendados”. Esses eventos comerciais tiveram prioridade sobre o fim de semana de futebol. Além disso, a campanha da próxima temporada da primeira divisão terá início no sábado, 22 de agosto. Como o Shield é tradicionalmente disputado no fim de semana anterior ao início do campeonato, os organizadores tiveram que marcar a data para meados de agosto, que infelizmente coincidiu exatamente com as datas em que a arena londrina estava totalmente reservada, com The Weeknd se apresentando por cinco noites no estádio.