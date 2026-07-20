Explicação: O que precisa acontecer para que o Real Madrid apresente uma proposta por Michael Olise - com especulações de que a transferência do ponta do Bayern de Munique pode ultrapassar os 200 milhões de euros

Olise surgiu como o jogador que Pérez quer trazer para a capital espanhola neste verão. O ponta de 24 anos tem impressionado bastante na Bundesliga e, apesar de o time já contar com um ataque repleto de estrelas, a diretoria do Real Madrid acredita que o francês pode elevar ainda mais o nível do elenco.

No entanto, o Real está determinado a lidar com essa situação com o máximo profissionalismo. O clube deixou claro que não se envolverá em nenhuma “disputa” pela contratação do jogador. De acordo com o Mundo Deportivo, o clube tem mantido um diálogo transparente com o Bayern, prometendo notificar o gigante alemão sobre qualquer ação oficial que pretenda tomar em relação a Olise.







