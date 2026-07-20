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Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL
Donny Afroni

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Explicação: O que precisa acontecer para que o Real Madrid apresente uma proposta por Michael Olise - com especulações de que a transferência do ponta do Bayern de Munique pode ultrapassar os 200 milhões de euros

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M. Olise
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O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, teria identificado Michael Olise como sua principal prioridade para a janela de transferências de verão, considerando o jogador da seleção francesa como o próximo potencial “Galáctico” do Santiago Bernabéu. No entanto, o gigante espanhol está agindo com extrema cautela para evitar um desentendimento diplomático com o Bayern de Munique.

  • A transparência é o primeiro passo

    Olise surgiu como o jogador que Pérez quer trazer para a capital espanhola neste verão. O ponta de 24 anos tem impressionado bastante na Bundesliga e, apesar de o time já contar com um ataque repleto de estrelas, a diretoria do Real Madrid acredita que o francês pode elevar ainda mais o nível do elenco.

    No entanto, o Real está determinado a lidar com essa situação com o máximo profissionalismo. O clube deixou claro que não se envolverá em nenhuma “disputa” pela contratação do jogador. De acordo com o Mundo Deportivo, o clube tem mantido um diálogo transparente com o Bayern, prometendo notificar o gigante alemão sobre qualquer ação oficial que pretenda tomar em relação a Olise.



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  • Michael OliseGetty Images

    O único caminho para a candidatura de Madri

    Para que o Real Madrid realmente apresente uma proposta formal, a situação precisa mudar por parte do jogador. A única maneira de quebrar o impasse atual é se Olise informar explicitamente ao Bayern que deseja se transferir para o Santiago Bernabéu. Até que esse gesto específico ocorra, o Real Madrid permanecerá à margem, respeitando o contrato vigente de Olise com o Bayern e a harmonia entre os dois gigantes europeus.

    No fim das contas, os campeões espanhóis deixaram a porta ligeiramente entreaberta, por mais mínima que a possibilidade possa parecer. Eles estão preparados para agir caso a relação entre Olise e o Bayern se deteriore ou se o jogador expresse um desejo ardente de se transferir.

  • O obstáculo da avaliação de 200 milhões de euros

    Um dos maiores obstáculos para a concretização dessa possível negociação sensacional é a avaliação astronômica atribuída ao ex-jogador do Crystal Palace. Relatos sugerem que o clube alemão está tão determinado a manter seu principal ativo que não está considerando vendê-lo nem mesmo por 200 milhões de euros.

    Nos escritórios do Bernabéu, cresce a sensação de que uma negociação neste verão é praticamente impossível. A combinação da recusa do Bayern em negociar e da aparente satisfação do jogador em Munique torna o caminho a seguir incrivelmente difícil. Embora algumas reportagens na França sugiram que o jogador possa estar aberto à transferência, a opinião predominante na Espanha é de que a situação atual está estagnada.

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  • Michael OliseGetty Images

    O Real deve manter a paciência

    Na Alemanha, a impressão geral é de que é improvável que o jogador force uma transferência, o que tem mantido a diretoria do Bayern relativamente tranquila. O clube da Bundesliga está bem ciente de como o Real atua e não espera nenhuma “facada nas costas” por parte de seus colegas espanhóis.

    A relação entre o Real e o Bayern é atualmente descrita como perfeita, e os dirigentes do Bernabéu não estão dispostos a comprometer esse vínculo por causa de uma única transferência. Embora Olise seja o alvo principal, o clube está seguindo um protocolo rigoroso de respeito. Não há intenção de agir pelas costas do Bayern ou usar táticas agressivas, e é por isso que a diretoria continua paciente.

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