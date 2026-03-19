Explicação: O papel fundamental que Matt Turner poderia desempenhar na Seleção dos EUA na Copa do Mundo, apesar de ter perdido a posição na hierarquia dos goleiros

Quem quer que seja o goleiro da seleção masculina dos EUA neste verão terá um papel importante a desempenhar. No entanto, não é considerado a peça mais crucial de uma máquina bem lubrificada. Para que a equipe de Pochettino corresponda às expectativas, os craques do campo de jogo precisam assumir a responsabilidade.

Friedel falou sobre os principais destaques da equipe: “Os três, na verdade quatro, melhores jogadores para mim neste momento: eu diria Antonee Robinson. Ele vai ser um dos melhores laterais-esquerdos do torneio. Chris Richards, Weston McKennie. Esses são os meus jogadores. Depois, um Tyler Adams em plena forma e Christian Pulisic. Mas acho que é preciso dominar o meio-campo nas partidas da Copa do Mundo. Então, acho que Tyler e Weston se tornam extremamente importantes.

“Christian é importante para os EUA, é claro, mas é muito bom ver o excelente desempenho de Chris Richards na Premier League. E Antonee, especialmente se formos jogar com cinco na defesa como lateral-ala, será muito bom porque tem velocidade e qualidade e pode ajudar tanto no ataque quanto na defesa.

“Esses são os jogadores que eu esperaria que liderassem a equipe. Quanto ao desempenho deles, acho que vão passar da fase de grupos, e depois tudo vai depender de quem for o adversário no sorteio. Eles têm capacidade para chegar às quartas de final? Sim, têm. Mas é difícil. É por isso que apenas oito nações já ganharam uma Copa do Mundo. Quando chegarem às fases eliminatórias mais adiante no torneio, terão que vencer uma Espanha, uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Bélgica, uma Argentina ou o Brasil. Terão que enfrentar alguém que seja realmente bom, provavelmente melhor do que eles.

“Espero que eles saiam do grupo. Espero que provavelmente passem para a próxima fase eliminatória. E a partir daí é uma questão de sorte, dependendo de quem for o adversário, do que acontecer com o árbitro, do que acontecer com o VAR, se um pênalti for a favor ou contra eles, ou se houver uma expulsão. Coisas assim. É assim que espero que aconteça.”