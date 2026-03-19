Getty
Traduzido por
Explicação: O papel fundamental que Matt Turner poderia desempenhar na Seleção dos EUA na Copa do Mundo, apesar de ter perdido a posição na hierarquia dos goleiros
Turner é a pessoa certa para desempenhar um papel de apoio a Pochettino
É aí que entra Turner, que disputou todos os 360 minutos da campanha dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022. Ele pode não ser a primeira opção no momento, tendo somado apenas três partidas às suas 52 convocações ao longo do ano civil de 2025, mas possui uma experiência potencialmente inestimável.
O ex-goleiro do Arsenal e do Nottingham Forest, que voltou à sua terra natal no verão passado após o Lyon autorizar uma transferência por empréstimo para o Revolution, é considerado o perfil certo para desempenhar um papel de apoio nos planos de Pochettino.
Essa é uma opinião compartilhada pelo ex-goleiro da seleção americana Friedel — que foi o segundo goleiro atrás de Tony Meola na Copa do Mundo de 1994, antes de se tornar a última linha de defesa mais confiável nas edições de 1998 e 2002 do principal evento da FIFA.
- Getty/GOAL
Quem fará parte da lista de goleiros da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo?
Friedel, falando em nome do OLBG, disse ao GOAL quando questionado sobre como Pochettino e sua comissão técnica irão montar o elenco de goleiros: “É uma questão interessante na hora de formar o elenco. Se você vai ter Matt Freese como titular, que tem pouca experiência em torneios como este, então é muito bom ter um reserva experiente como Matt Turner. E o Matt também é um cara muito legal, um bom companheiro de equipe, um bom profissional.
“Se você tem esse guia experiente, então talvez consiga trazer um goleiro jovem como terceiro e dar a ele a experiência de estar no meio de um grupo em uma competição de torneio.
“Acho que essa é provavelmente a direção que eles estão buscando seguir. Se você tem dois goleiros inexperientes como titular e reserva, então precisa trazer um terceiro goleiro experiente. Então, se o Matt for mesmo como reserva, eu o conheço muito bem, ele será um ótimo companheiro de equipe, ajudará o goleiro titular e será uma influência muito positiva no ambiente. Esse é o tipo de pessoa que ele é.”
Turner ainda não desistiu de voltar a ser o goleiro titular da seleção americana, mas enfrenta uma corrida contra o tempo para conquistar essa responsabilidade. Questionado sobre se a vaga de titular pode ser recuperada por um jogador com quem ele já trabalhou na Nova Inglaterra, Friedel acrescentou: “Acho que será difícil para ele. Ele tem concorrência. Matt Freese, é claro, e depois Chris Brady e Patrick Schulte. Ele terá muito trabalho pela frente para se tornar o titular.”
Quem são os jogadores mais importantes da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos?
Quem quer que seja o goleiro da seleção masculina dos EUA neste verão terá um papel importante a desempenhar. No entanto, não é considerado a peça mais crucial de uma máquina bem lubrificada. Para que a equipe de Pochettino corresponda às expectativas, os craques do campo de jogo precisam assumir a responsabilidade.
Friedel falou sobre os principais destaques da equipe: “Os três, na verdade quatro, melhores jogadores para mim neste momento: eu diria Antonee Robinson. Ele vai ser um dos melhores laterais-esquerdos do torneio. Chris Richards, Weston McKennie. Esses são os meus jogadores. Depois, um Tyler Adams em plena forma e Christian Pulisic. Mas acho que é preciso dominar o meio-campo nas partidas da Copa do Mundo. Então, acho que Tyler e Weston se tornam extremamente importantes.
“Christian é importante para os EUA, é claro, mas é muito bom ver o excelente desempenho de Chris Richards na Premier League. E Antonee, especialmente se formos jogar com cinco na defesa como lateral-ala, será muito bom porque tem velocidade e qualidade e pode ajudar tanto no ataque quanto na defesa.
“Esses são os jogadores que eu esperaria que liderassem a equipe. Quanto ao desempenho deles, acho que vão passar da fase de grupos, e depois tudo vai depender de quem for o adversário no sorteio. Eles têm capacidade para chegar às quartas de final? Sim, têm. Mas é difícil. É por isso que apenas oito nações já ganharam uma Copa do Mundo. Quando chegarem às fases eliminatórias mais adiante no torneio, terão que vencer uma Espanha, uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Bélgica, uma Argentina ou o Brasil. Terão que enfrentar alguém que seja realmente bom, provavelmente melhor do que eles.
“Espero que eles saiam do grupo. Espero que provavelmente passem para a próxima fase eliminatória. E a partir daí é uma questão de sorte, dependendo de quem for o adversário, do que acontecer com o árbitro, do que acontecer com o VAR, se um pênalti for a favor ou contra eles, ou se houver uma expulsão. Coisas assim. É assim que espero que aconteça.”
- Getty Images Sport
Calendário da Seleção Masculina dos EUA: De Bruyne e Ronaldo serão adversários em amistosos
A seleção masculina de futebol dos Estados Unidos disputará quatro amistosos antes do início da Copa do Mundo, contra o Paraguai, no dia 12 de junho. A equipe poderá enfrentar alguns nomes conhecidos — como Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e Jamal Musiala — nos confrontos contra Bélgica, Portugal, Senegal e Alemanha.
Publicidade