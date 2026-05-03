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Explicação: O motivo “absurdo” pelo qual Neymar não participou do clássico do Santos contra o Palmeiras - enquanto o astro brasileiro aguarda ansiosamente a convocação para a Copa do Mundo de 2026
O impasse pelo território
O Clássico entre Palmeiras e Santos, no sábado, terminou empatado em 1 a 1, mas o principal assunto foi a ausência de Neymar na escalação dos visitantes. Apesar de ter disputado os 90 minutos no meio da semana, o craque se recusou a jogar no Allianz Parque devido à sua política rígida contra atuar em gramados sintéticos. Essa omissão tática permitiu que o veterano descansasse, evitando ao mesmo tempo uma superfície que ele já havia classificado como “absurda” e perigosa para atletas profissionais.
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Campanha contra os campos sintéticos
Neymar tem sido uma figura de destaque no movimento pela proibição dos campos sintéticos no Brasil, argumentando que eles não têm lugar no futebol de alto nível. Ao falar sobre suas limitações e a situação geral do esporte, ele comentou anteriormente: “Jogar no Allianz é praticamente impossível para mim. Jogar em grama artificial é uma das coisas que mais me incomoda como jogador, independentemente das minhas lesões.
“O rumo que o futebol brasileiro está tomando é preocupante. É absurdo que tenhamos que falar sobre grama artificial em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e a importância do nosso futebol, isso nem deveria ser uma opção.”
Sonhos da Copa do Mundo
Embora Neymar continue sendo o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção Brasileira, com 79 gols, ele não joga pela Seleção desde a derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em outubro de 2023. Sob o comando de Ancelotti, sua vaga na seleção final continua sendo tema de intenso debate nacional. Ao falar sobre suas ambições ao TyC Sports, o jogador de 34 anos deixou suas intenções claras: “É claro, é nisso que todo jogador brasileiro pensa, estar lá, e espero poder estar lá.”
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A audição final
Neymar tem apenas quatro partidas pela frente para convencer Ancelotti de que está pronto antes do anúncio da lista final de 26 convocados para a Copa do Mundo, na segunda-feira, 18 de maio. Sua agenda inclui uma viagem para a Recoleta pela Copa Sul-Americana, seguida de confrontos pelo campeonato nacional contra o Bragantino e uma dupla rodada crucial contra o Coritiba. Com o Brasil em um grupo favorável na Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, o veterano precisa demonstrar boa forma física consistente para evitar ser a baixa de maior destaque na seleção final de Ancelotti.