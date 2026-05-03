Explicação: O motivo “absurdo” pelo qual Neymar não participou do clássico do Santos contra o Palmeiras - enquanto o astro brasileiro aguarda ansiosamente a convocação para a Copa do Mundo de 2026

Neymar tem sido uma figura de destaque no movimento pela proibição dos campos sintéticos no Brasil, argumentando que eles não têm lugar no futebol de alto nível. Ao falar sobre suas limitações e a situação geral do esporte, ele comentou anteriormente: “Jogar no Allianz é praticamente impossível para mim. Jogar em grama artificial é uma das coisas que mais me incomoda como jogador, independentemente das minhas lesões.

“O rumo que o futebol brasileiro está tomando é preocupante. É absurdo que tenhamos que falar sobre grama artificial em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e a importância do nosso futebol, isso nem deveria ser uma opção.”