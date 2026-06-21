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Explicação: o “enorme” obstáculo que ameaça frustrar o “sonho” do Manchester United de tirar Victor Osimhen do Galatasaray na janela de transferências de verão
A busca do United por um atacante para dar apoio a Sesko
Após a sólida temporada de estreia de Sesko — com 12 gols em 32 partidas e 1.817 minutos em campo —, o clube concluiu que precisa de mais um atacante de comprovada qualidade para concluir sua reconstrução. Osimhen é visto como o alvo dos sonhos, segundo o CaughtOffside.
A avaliação astronômica do nigeriano é totalmente justificada por seu histórico letal, com 22 gols em 33 partidas na temporada 2025-26 e 59 gols em 74 jogos no total pelo Galatasaray. No entanto, contratá-lo representa um grande obstáculo; desde sua transferência definitiva por € 75 milhões em 2025, o valor colossal exigido ameaça frustrar essa busca, forçando o United a avaliar opções mais flexíveis.
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Explorando alternativas mais baratas
O site Caught Offside citou o atacante francês Jean-Philippe Mateta entre as alternativas, que traz uma valiosa experiência na Premier League, um físico confiável e atributos sólidos. Embora não tenha a aura de superestrela de Osimhen, Mateta representa uma contratação altamente prática, já que conhece bem os rigores do futebol inglês. Além disso, Dusan Vlahovic surgiu como um candidato intrigante, já que seu futuro na Juventus permanece altamente incerto. Diz-se que o United vê o sérvio como uma oportunidade de mercado promissora, que possui o porte imponente, a capacidade de finalização precisa e a experiência de elite necessárias para dar ao ataque um tipo de ameaça física totalmente diferente.
Equilibrar os investimentos na juventude com a experiência
A lista de candidatos reflete ainda uma estratégia deliberada, focada em equilibrar perfis, em vez de simplesmente fazer uma contratação precipitada. Eli Junior Kroupi, a sensação do Bournemouth, está firmemente no radar como um investimento inteligente de longo prazo.
Por outro lado, Robert Lewandowski, estrela do Barcelona que está de saída, se destaca como a inclusão mais surpreendente. Conforme noticiado pela talkSPORT, a lenda polonesa está sendo apontada como uma opção fascinante a curto prazo, principalmente devido à orientação inestimável e à imensa experiência que ele poderia oferecer a Sesko.
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O que vem a seguir para os Red Devils?
Como se espera que Sesko mantenha seu status de atacante titular indiscutível na próxima temporada, o United precisa reduzir rapidamente sua lista de candidatos. Nas próximas semanas, a diretoria provavelmente iniciará negociações formais com o atacante de apoio que considera a melhor opção. Por enquanto, porém, o foco continua na pré-temporada, com o primeiro amistoso contra o Wrexham marcado para 18 de julho.