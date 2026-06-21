Explicação: o “enorme” obstáculo que ameaça frustrar o “sonho” do Manchester United de tirar Victor Osimhen do Galatasaray na janela de transferências de verão

Após a sólida temporada de estreia de Sesko — com 12 gols em 32 partidas e 1.817 minutos em campo —, o clube concluiu que precisa de mais um atacante de comprovada qualidade para concluir sua reconstrução. Osimhen é visto como o alvo dos sonhos, segundo o CaughtOffside.

A avaliação astronômica do nigeriano é totalmente justificada por seu histórico letal, com 22 gols em 33 partidas na temporada 2025-26 e 59 gols em 74 jogos no total pelo Galatasaray. No entanto, contratá-lo representa um grande obstáculo; desde sua transferência definitiva por € 75 milhões em 2025, o valor colossal exigido ameaça frustrar essa busca, forçando o United a avaliar opções mais flexíveis.