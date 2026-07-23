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Donny Afroni

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Explicação: Como José Mourinho está frustrando o Manchester United na busca por Eduardo Camavinga - com a posição do meio-campista do Real Madrid em relação à transferência sendo revelada

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E. Camavinga
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J. Mourinho

A ambiciosa tentativa do Manchester United de contratar Eduardo Camavinga enfrentou um grande obstáculo, já que o francês prioriza um futuro na capital espanhola. Apesar do otimismo inicial dos Red Devils, a atração de trabalhar sob o comando de José Mourinho no Real Madrid mudou a perspectiva do meio-campista em relação a uma transferência para a Premier League.

  • O United inicia contato com a equipe de Camavinga

    O United intensificou sua busca por reforços para o meio-campo ao iniciar um diálogo com os representantes de Camavinga. Após as contratações de Andrey Santos e Youri Tielemans, a INEOS e o técnico Michael Carrick continuam determinados a trazer jogadores de alto nível para o meio-campo, enquanto o clube se prepara para o retorno à Liga dos Campeões.

    O especialista em transferências Fabrizio Romano, por meio de seu canal no YouTube, revelou que os Red Devils mantiveram conversas com os agentes do jogador para avaliar a viabilidade de uma transferência neste verão. Romano afirmou que o United conversou com os representantes de Camavinga para avaliar o interesse dele em uma transferência, enquanto continua a busca por um meio-campista defensivo.


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  • Camavinga(C)Getty Images

    O fator José Mourinho no Real Madrid

    Um grande obstáculo no caminho do United é a presença de Mourinho, que assumiu o comando do Real e é fundamental no processo de tomada de decisão de Camavinga. Romano explicou que o jogador está determinado a provar seu valor sob o comando do técnico português. O ex-técnico do United é conhecido por valorizar meio-campistas com alta intensidade e presença física, características que Camavinga possui em abundância.

    “Camavinga quer ficar”, afirmou Romano de forma explícita.

  • É só esperar para ver o que vai acontecer com os Red Devils

    Embora, no momento, a porta pareça fechada, o United continua atento a quaisquer mudanças na situação à medida que o prazo final para transferências se aproxima. O clube está empenhado em proporcionar a Carrick um elenco capaz de disputar o título da Premier League, e a contratação de um volante defensivo continua sendo a prioridade. Romano observou que a Premier League é um “destino muito provável” caso a transferência venha a se concretizar, mas nada está iminente.

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  • EDUARDO CAMAVINGA REAL MADRID Getty Images

    Plano de treinamento rigoroso

    A última temporada foi difícil para o francês, já que a falta de regularidade e vários contratempos devido a lesões fizeram com que ele fosse deixado de fora da seleção de Didier Deschamps para a Copa do Mundo. No entanto, o meio-campista usou essa decepção como motivação, supostamente seguindo um plano de treinamento rigoroso e até mesmo participando de um programa executivo na Harvard Business School para ampliar seus horizontes durante o período de folga.

    Apesar de ter sido colocado na lista de “jogadores transferíveis” por alguns setores da mídia espanhola, a postura do jogador permanece firme. Ele não está dando ouvidos a ofertas externas e tem se concentrado inteiramente em impressionar a nova comissão técnica em Valdebebas. O meio-campista se preparou minuciosamente para conquistar Mourinho, sabendo que um bom desempenho nos primeiros amistosos de verão poderia mudar sua posição dentro do elenco.

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