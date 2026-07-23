Explicação: Como José Mourinho está frustrando o Manchester United na busca por Eduardo Camavinga - com a posição do meio-campista do Real Madrid em relação à transferência sendo revelada

O United intensificou sua busca por reforços para o meio-campo ao iniciar um diálogo com os representantes de Camavinga. Após as contratações de Andrey Santos e Youri Tielemans, a INEOS e o técnico Michael Carrick continuam determinados a trazer jogadores de alto nível para o meio-campo, enquanto o clube se prepara para o retorno à Liga dos Campeões.

O especialista em transferências Fabrizio Romano, por meio de seu canal no YouTube, revelou que os Red Devils mantiveram conversas com os agentes do jogador para avaliar a viabilidade de uma transferência neste verão. Romano afirmou que o United conversou com os representantes de Camavinga para avaliar o interesse dele em uma transferência, enquanto continua a busca por um meio-campista defensivo.



