O Liverpool escalou Barcola em duas de suas três primeiras aparições em todas as competições, mas suas atuações iniciais já atraíram críticas contundentes. O ponta chegou do Paris Saint-Germain por uma taxa gigantesca de £123 milhões, criando enormes expectativas entre a torcida.

No entanto, Nevin insiste que os torcedores devem conter a empolgação e, em entrevista à BetPack, destacou as fraquezas gritantes em seu jogo como um todo. "Espero que os torcedores do Liverpool saibam o que estão recebendo com Bradley Barcola", afirmou Nevin. "Há uma razão para ele não estar jogando toda semana no PSG."