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'Existe um motivo para ele não estar jogando' - Pat Nevin alerta torcedores do Liverpool sobre Bradley Barcola
Dificuldades para convencer apesar do ritmo acelerado
O Liverpool escalou Barcola em duas de suas três primeiras aparições em todas as competições, mas suas atuações iniciais já atraíram críticas contundentes. O ponta chegou do Paris Saint-Germain por uma taxa gigantesca de £123 milhões, criando enormes expectativas entre a torcida.
No entanto, Nevin insiste que os torcedores devem conter a empolgação e, em entrevista à BetPack, destacou as fraquezas gritantes em seu jogo como um todo. "Espero que os torcedores do Liverpool saibam o que estão recebendo com Bradley Barcola", afirmou Nevin. "Há uma razão para ele não estar jogando toda semana no PSG."
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Limitações severas na visão técnica
Embora o comentarista tenha admitido que Barcola tem uma velocidade assustadora, ele questionou seriamente sua capacidade de dar o passe final quando isso realmente importa. Nevin destacou que o ponta precisa melhorar muito sua tomada de decisão para justificar o valor investido nele.
"Ele é incrivelmente, estupidamente, ridiculamente rápido. Eu realmente não consigo enfatizar o quão rápido esse cara é, ele vai destruir defesas com sua velocidade", explicou Nevin. "Mas, quando ele passa pelas defesas, já vi gente melhor escolhendo passes. Vou tentar dizer isso com delicadeza: ele ainda não é um jogador completo."
Desafios táticos contra sistemas defensivos
Nevin argumentou ainda que velocidade pura não será suficiente para Barcola quando os adversários optarem por se defender em bloco baixo e não lhe derem nenhum espaço para agir.
O ex-jogador do Chelsea acredita que inteligência e criatividade são fundamentais nessas situações apertadas, características que, na opinião dele, faltam atualmente à contratação de £ 123 milhões. "O grande ponto, por trás de tudo isso, é que você também precisa de espaço para correr", concluiu Nevin. "Mas, se você é realmente rápido e está jogando contra um bloco baixo, não há para onde correr. Nesse momento, você precisa de habilidade pura e inteligência, não apenas velocidade."
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Provando que os céticos estavam errados sob o comando de Iraola
Barcola agora precisa se concentrar em aprimorar suas habilidades técnicas nos treinamentos sob o comando de Andoni Iraola para provar que seus críticos estão errados. O Liverpool tem um calendário cheio pela frente, e o ponta espera desesperadamente mostrar uma visão de jogo melhor em seus próximos compromissos nacionais e europeus.
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