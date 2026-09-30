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Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Exílio de três décadas de Guernsey chega ao fim quando a estrela do Bournemouth, Alex Scott, faz sua estreia pela Inglaterra em vitória contra a Tchéquia

A. Scott
Inglaterra
Tchéquia
Liga das Nações A

Alex Scott descreveu sua primeira partida pela seleção principal da Inglaterra como um marco significativo em sua carreira após sua participação saindo do banco contra a Tchéquia. A chegada do meio-campista do Bournemouth ao cenário internacional marca um momento histórico para sua terra natal, Guernsey, encerrando uma espera de quase 30 anos por um representante das Ilhas do Canal.

  • Uma noite histórica para a estrela de Guernsey

    Scott realizou um sonho de infância na noite de terça-feira ao conquistar sua primeira convocação pela seleção principal da Inglaterra durante um duelo da Liga das Nações contra a Tchéquia. O jogador de 23 anos, nascido em Guernsey, fez história ao se tornar o primeiro atleta masculino das Ilhas do Canal a representar a Inglaterra desde a última vez em que o lendário meia do Southampton Matt Le Tissier atuou, em 1997. Foi uma noite significativa tanto para o jogador quanto para sua região natal, já que ele entrou em campo para confirmar sua rápida ascensão na pirâmide do futebol inglês.

    A Inglaterra já estava em posição de controle quando Scott foi chamado para a partida. Depois de um primeiro tempo sem gols, Anthony Gordon abriu o placar de cabeça apenas dois minutos após o reinício, e o capitão Harry Kane ampliou a vantagem aos 69 minutos. Quase imediatamente após o segundo gol, o técnico interino Lee Carsley recorreu ao banco e deu a Scott sua estreia, ao colocá-lo em campo aos 70 minutos no lugar de Elliott Anderson para confirmar a vitória por 2 a 0 diante de uma torcida da casa em festa.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Refletindo sobre o avanço internacional

    Em entrevista à ITV Sport, Scott foi rápido em reconhecer o peso da conquista e o crescimento pessoal necessário para chegar a esse nível. Ele admitiu que suas experiências anteriores com a seleção principal forneceram a base necessária para este momento. O meio-campista tem sido presença constante nas categorias de base da Inglaterra, mas o salto para a equipe principal representa a culminação de anos de dedicação desde seus primeiros dias na academia do Bristol City. "Aprendi muito, com certeza. Acho que no meu primeiro período de treinos, em novembro passado, eu provavelmente não estava pronto para jogar", explicou Scott.

    O jogador do Bournemouth expressou imenso orgulho por alcançar um objetivo que muitos jovens das Ilhas do Canal costumam ver como inatingível devido ao isolamento geográfico em relação aos principais centros do continente. "Estou obviamente muito feliz. É algo com que você sonha quando criança, e, quando é jovem, você nunca realmente acha que isso vai se tornar realidade, então houve muito trabalho duro para chegar até aqui", acrescentou.

  • A evolução de um talento da Premier League

    Apesar de ter que esperar por sua chance em campo, Scott insistiu que o tempo que passou treinando ao lado de estrelas consagradas como Kane e Jude Bellingham foi vital para seu entendimento tático. Ele viu seu período na periferia do elenco como um aprendizado necessário. "Fazer parte do elenco e do time... é uma honra enorme", disse Scott.

    O meio-campista acredita que amadureceu significativamente nos últimos doze meses, tanto em termos de desempenho físico quanto de resiliência mental. Ao refletir sobre sua transição de promessa para jogador da seleção principal, ele destacou o período de verão como o ponto de virada para sua confiança. "Senti que foi um grande passo para mim, mas aprendi muito em campo, fora de campo, nos treinos, e me senti mais pronto no verão", observou.

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    Ansioso por um futuro brilhante

    Com sua primeira convocação já assegurada, Scott está em busca de mais oportunidades com a atual comissão técnica da Inglaterra. Ele credita ao ambiente criado em St George’s Park o fato de tê-lo ajudado a se sentir confortável o suficiente para atuar no mais alto nível. Depois de se firmar como presença constante na Premier League no Vitality Stadium, Scott agora tentará se tornar peça permanente no elenco da Inglaterra enquanto a equipe se prepara para futuros torneios.

    "Definitivamente estou pronto agora. Foi muito trabalho duro, e sou muito grato à comissão e ao treinador por terem me colocado", concluiu.

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