Scott realizou um sonho de infância na noite de terça-feira ao conquistar sua primeira convocação pela seleção principal da Inglaterra durante um duelo da Liga das Nações contra a Tchéquia. O jogador de 23 anos, nascido em Guernsey, fez história ao se tornar o primeiro atleta masculino das Ilhas do Canal a representar a Inglaterra desde a última vez em que o lendário meia do Southampton Matt Le Tissier atuou, em 1997. Foi uma noite significativa tanto para o jogador quanto para sua região natal, já que ele entrou em campo para confirmar sua rápida ascensão na pirâmide do futebol inglês.

A Inglaterra já estava em posição de controle quando Scott foi chamado para a partida. Depois de um primeiro tempo sem gols, Anthony Gordon abriu o placar de cabeça apenas dois minutos após o reinício, e o capitão Harry Kane ampliou a vantagem aos 69 minutos. Quase imediatamente após o segundo gol, o técnico interino Lee Carsley recorreu ao banco e deu a Scott sua estreia, ao colocá-lo em campo aos 70 minutos no lugar de Elliott Anderson para confirmar a vitória por 2 a 0 diante de uma torcida da casa em festa.