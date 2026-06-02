No entanto, o BVB parece ter se retirado da disputa pelo jovem talento de apenas 16 anos, já que Eichhorn custaria, no total, cerca de 20 milhões de euros. Assim, os agentes exigem um adiantamento de mais de dez milhões de euros, pois, na visão deles, Eichhorn já teria um valor de mercado de 20 milhões de euros.

Isso teria levado o BVB a decidir internamente não se envolver mais na contratação de Eichhorn. “A opinião na diretoria é inequívoca: se Eichhorn quiser se dedicar ao desenvolvimento futebolístico, ele deve vir para o BVB. Se ele valorizar mais o dinheiro, não tem lugar no Borussia”, afirma a reportagem do Bild.

Como alternativa, o BVB foi recentemente associado à contratação de Nathan De Cat, do RSC Anderlecht. O jovem astro belga tem um perfil semelhante ao de Eichhorn, é apenas um ano mais velho, mas já acumulou muito mais experiência profissional e gols na Bélgica (8 participações em gols em 45 jogos).