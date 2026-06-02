Segundo a revista Sport Bild, o valor de rescisão estipulado no contrato de Eichhorn, válido até 2029, seria de apenas nove milhões de euros (antes, considerava-se que doze milhões seria um valor realista). Para os clubes que participam da Liga dos Campeões, esse valor seria ainda menor.
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Exigiram uma quantia absurda! O BVB desiste da disputa pela contratação, apesar da cláusula de resgate – O FC Bayern continua interessado em Kennet Eichhorn
No entanto, o BVB parece ter se retirado da disputa pelo jovem talento de apenas 16 anos, já que Eichhorn custaria, no total, cerca de 20 milhões de euros. Assim, os agentes exigem um adiantamento de mais de dez milhões de euros, pois, na visão deles, Eichhorn já teria um valor de mercado de 20 milhões de euros.
Isso teria levado o BVB a decidir internamente não se envolver mais na contratação de Eichhorn. “A opinião na diretoria é inequívoca: se Eichhorn quiser se dedicar ao desenvolvimento futebolístico, ele deve vir para o BVB. Se ele valorizar mais o dinheiro, não tem lugar no Borussia”, afirma a reportagem do Bild.
Como alternativa, o BVB foi recentemente associado à contratação de Nathan De Cat, do RSC Anderlecht. O jovem astro belga tem um perfil semelhante ao de Eichhorn, é apenas um ano mais velho, mas já acumulou muito mais experiência profissional e gols na Bélgica (8 participações em gols em 45 jogos).
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FC Bayern, Bayer Leverkusen e Liverpool parecem continuar interessados em Eichhorn
Enquanto isso, a concorrência nacional e internacional não se deixou intimidar pelas exigências de bônus de assinatura dos agentes. Tanto o FC Bayern quanto o Bayer Leverkusen continuam, portanto, buscando contratar o jovem talento. O Liverpool está, inclusive, um passo à frente nessas negociações.
Os Reds, que provavelmente vão garantir Andoni Iraola, um dos treinadores mais cobiçados da Europa, já estariam procurando um clube de empréstimo adequado para Eichhorn, a fim de mantê-lo lá até completar 18 anos. Eichhorn ainda não pode se transferir para um país fora da UE e trabalhar lá.
No entanto, tal cenário ainda era considerado improvável para o jogador. Há poucas semanas, a Sport Bild informava que Eichhorn não buscava um passo intermediário. Se ele se transferir no verão, será apenas para um clube que seja participante regular da Liga dos Campeões e que lhe ofereça imediatamente uma perspectiva realista de tempo de jogo. Um empréstimo de volta a Berlim ou um ano de aprendizado em um clube de nível médio pareciam, na verdade, descartados.
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FC Bayern ou Bayer Leverkusen: Ibrahim Maza será a moeda de troca no jogo de pôquer de Eichhorn?
O capitão da seleção sub-17 só foi prejudicado na última temporada por uma grave lesão no ligamento sindesmático, que o deixou fora dos gramados por quase três meses, e, posteriormente, por uma suspensão por cartão vermelho. Sob o comando do técnico Stefan Leitl, ele foi titular no meio-campo do time da capital e um ponto positivo, apesar de a equipe ter perdido mais uma vez a chance de subir de divisão.
Por muito tempo, o Leverkusen foi considerado o favorito para contratá-lo. Um fator decisivo: Ibrahim Maza. O ex-jogador do Hertha se transferiu para o Bayer no verão passado, e seu desenvolvimento vem ocorrendo conforme o planejado desde então. Eichhorn e Maza teriam uma relação próxima. Além disso, o estilo de posse de bola dominante do Werkself impressiona o jogador de 16 anos.
O FC Bayern de Munique, por sua vez, pode se valer de seu status de peso-pesado europeu. O argumento de que os talentos têm dificuldades no clube da Isar foi refutado por Vincent Kompany nos últimos dois anos. A fluidez do time sob o comando do belga está mais alta do que nunca.
Além disso, foi divulgado recentemente que Eichhorn “continua na lista do Bayern” de possíveis contratações para a nova temporada. O clube quer Eichhorn “a todo custo” e o vê “como um jogador do futuro”.
Kennet Eichhorn: Estatísticas do Hertha BSC
Partidas 19 Partidas com mais de 90 minutos 2 Gols 2 Assistências 0 Cartões amarelos 7 Cartões vermelhos 1