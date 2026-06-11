Segundo o The Athletic, o Skyblues teria feito uma oferta de 140 milhões de euros (123 milhões de euros de valor base + 17 milhões de euros em bônus) pelo jogador da seleção inglesa, mas o Forest teria recusado a proposta.
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Exigida uma quantia recorde de transferência! O Manchester City leva um fora com mais uma megaoferta pela estrela em ascensão da Premier League
Em vez disso, os Tricky Trees exigem — sem cláusulas adicionais — pelo menos cerca de 145 milhões de libras, ou seja, o valor recorde de transferência no futebol britânico, que o Liverpool pagou ao Newcastle United no verão passado pela contratação do atacante Alexander Isak.
Anderson, de 23 anos, já está há algum tempo na lista de desejos do Manchester City. Graças ao seu excelente desempenho na última temporada pelo Nottingham, ele chamou a atenção de vários grandes clubes europeus e conquistou uma vaga na seleção inglesa para a próxima Copa do Mundo.
Lá, ele deve ser titular no meio-campo central sob o comando do técnico Thomas Tuchel. No jogo-teste contra a Costa Rica na madrugada de quarta para quinta-feira (3 a 0), ele entrou em campo desde o início e só foi substituído aos 71 minutos.
- Getty Images Sport
O Manchester United também está interessado em Elliot Anderson
Anderson passou sua juventude no Newcastle United, onde se tornou profissional. No verão de 2024, ele se transferiu para o Nottingham, onde se tornou titular no meio-campo central. Na última temporada, ele atuou em todos os jogos da Premier League, marcou quatro gols e deu quatro assistências.
Enquanto isso, o City enfrenta uma ameaça de concorrência por uma transferência vinda da própria cidade: o Manchester United também teria demonstrado interesse em Anderson. No entanto, a reportagem doAthletic afirma que os Red Devils provavelmente não conseguiriam igualar a oferta feita pelos Citizens.
O contrato de Anderson com o Nottingham vai até 30 de junho de 2029.