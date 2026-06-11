Em vez disso, os Tricky Trees exigem — sem cláusulas adicionais — pelo menos cerca de 145 milhões de libras, ou seja, o valor recorde de transferência no futebol britânico, que o Liverpool pagou ao Newcastle United no verão passado pela contratação do atacante Alexander Isak.

Anderson, de 23 anos, já está há algum tempo na lista de desejos do Manchester City. Graças ao seu excelente desempenho na última temporada pelo Nottingham, ele chamou a atenção de vários grandes clubes europeus e conquistou uma vaga na seleção inglesa para a próxima Copa do Mundo.

Lá, ele deve ser titular no meio-campo central sob o comando do técnico Thomas Tuchel. No jogo-teste contra a Costa Rica na madrugada de quarta para quinta-feira (3 a 0), ele entrou em campo desde o início e só foi substituído aos 71 minutos.