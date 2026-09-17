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Exigência por respostas! Presidente da FA, Hewitt, ordena que Infantino divulgue arquivos sobre plano de venda da Copa do Mundo e polêmica com Balogun
Hewitt mira a governança da Fifa
Segundo a BBC Sport, a Football Association aumentou a pressão sobre o presidente da Fifa, Infantino, com Hewitt exigindo a divulgação completa de documentos antes da próxima reunião do Conselho da Fifa, em 15 de outubro. Em uma carta também endereçada ao secretário-geral Mattias Grafstrom, Hewitt destacou o que descreveu como falhas de governança e um colapso fundamental na cultura dentro da entidade máxima do futebol mundial.
No centro da disputa está a proposta agora abortada da FIFA Forward Enterprise (FFE), que buscava revolucionar a forma como a organização administra seus ativos mais lucrativos. O plano envolvia a criação de uma nova empresa para cuidar dos direitos comerciais e de bilheteria de todas as principais competições, incluindo a Copa do Mundo, com uma participação de 21% sendo vendida a uma empresa privada de investimentos.
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O mistério da suspensão de Balogun
Além das questões comerciais, a FA busca esclarecimentos sobre a decisão controversa de anular uma suspensão do atacante dos Estados Unidos Folarin Balogun durante a Copa do Mundo. O atacante de 25 anos havia recebido cartão vermelho direto por uma falta no defensor Tarik Muharemovic durante a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia-Herzegovina nos 16 avos de final, mas foi inesperadamente liberado para atuar no confronto das oitavas de final contra a Bélgica, em vez de cumprir a suspensão automática de uma partida.
A FA havia inicialmente apoiado a campanha de reeleição de Infantino, mas a saga Balogun acendeu um sério alerta sobre uma possível interferência política, especialmente depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitir ter telefonado pessoalmente para o chefe da FIFA a fim de pressionar por uma revisão. A FIFA ofereceu pouca explicação para a repentina mudança de rumo, além de apontar para uma cláusula que permite que suspensões sejam colocadas em espera, deixando as associações nacionais cobrando respostas.
Batalhas judiciais e confiança abalada
As consequências da proposta da FFE desencadearam uma severa ação judicial, com a Uefa iniciando processos criminais contra Infantino em três tribunais dos Estados Unidos, enquanto exige a divulgação completa de todos os documentos relacionados. A medida ocorre após uma carta aberta da Uefa, da Concacaf e da Confederação Asiática de Futebol, que acusou a Fifa e seu presidente de quebra de confiança motivada por enganação.
A Fifa rebateu as acusações, afirmando que a Uefa está promovendo uma "campanha de difamação" contra a entidade e sua liderança. Apesar da postura defensiva de Zurique, a pressão sobre Infantino está aumentando rapidamente, com as federações inglesa, galesa e escocesa entre várias que revogaram formalmente seu apoio à campanha de reeleição dele.
- AFP
Infantino enfrenta uma disputa pela reeleição
O dirigente de 56 anos deve buscar um quarto mandato no cargo em março do ano que vem, com os possíveis desafiantes tendo até 18 de novembro para apresentar uma candidatura. Apesar de perder apoio na Europa e na América do Norte, Infantino mantém uma formidável base de poder global, respaldada por apoios firmes das confederações africana, sul-americana e da Oceania.
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