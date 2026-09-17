Segundo a BBC Sport, a Football Association aumentou a pressão sobre o presidente da Fifa, Infantino, com Hewitt exigindo a divulgação completa de documentos antes da próxima reunião do Conselho da Fifa, em 15 de outubro. Em uma carta também endereçada ao secretário-geral Mattias Grafstrom, Hewitt destacou o que descreveu como falhas de governança e um colapso fundamental na cultura dentro da entidade máxima do futebol mundial.

No centro da disputa está a proposta agora abortada da FIFA Forward Enterprise (FFE), que buscava revolucionar a forma como a organização administra seus ativos mais lucrativos. O plano envolvia a criação de uma nova empresa para cuidar dos direitos comerciais e de bilheteria de todas as principais competições, incluindo a Copa do Mundo, com uma participação de 21% sendo vendida a uma empresa privada de investimentos.