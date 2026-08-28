STEINSIEK.CH
Traduzido por
Exequiel Palacios conclui transferência impressionante para o Ipswich Town, enquanto estrela do Bayer Leverkusen se muda para a Premier League
Tractor Boys fecham contratação de impacto
O recém-promovido à Premier League oficializou a contratação do meio-campista argentino com um contrato de quatro anos, entregando a ele a camisa 25. Chegando por uma taxa não revelada, Palacios se torna a 11ª contratação do Town na janela de transferências de verão e o primeiro campeão da Copa do Mundo na história do clube. O jogador de 27 anos deixa a BayArena após seis temporadas repletas de troféus, somando 186 partidas e 15 gols em todas as competições.
- Beautiful Sports International
Meia aprecia teste inglês
O diretor de futebol do Leverkusen, Simon Rolfes, explicou que o clube atendeu ao desejo do meio-campista de se testar na Inglaterra: "Com esta transferência, estamos realizando o grande desejo de Exequiel Palacios de se provar na Premier League após sua destacada passagem pela Bundesliga. Pala demonstrou repetidamente sua excepcional qualidade no futebol e, por meio de sua personalidade e postura, conquistou grande apreço dentro da equipe e em todo o clube. Desejamos a ele nada além do melhor em sua passagem pela Inglaterra."
Ao se despedir do clube alemão, Palacios disse: "Cresci como jogador no Leverkusen. O clube confiou em mim, e eu consegui desenvolver tudo o que me define em campo hoje. Sempre vou me sentir ligado aos caras, a toda a comissão e aos torcedores, e estarei torcendo pelo Leverkusen em cada partida. Obrigado por tudo, obrigado a um grande clube."
Dando as boas-vindas à sua chegada a Portman Road, o meio-campista disse ao site oficial do Town: "Estou muito feliz por ter assinado com o Ipswich Town. Este é um clube com grande ambição e estou empolgado para jogar futebol na Inglaterra e competir contra alguns dos melhores clubes e jogadores do mundo. Gostei de conversar com todos no clube e agora estou ansioso para conhecer todo mundo e começar em campo com meus companheiros de equipe, além de encontrar os torcedores o mais rápido possível."
Experiência de elite reforça o meio-campo
O técnico Gary O'Neil celebrou a chegada de um vencedor comprovado, que deve elevar a mentalidade do elenco na elite do futebol inglês. Ao falar sobre o impacto da nova contratação, O'Neil disse: "Estamos muito satisfeitos por termos acrescentado ao grupo um jogador da qualidade de Exequiel. Ele é um jogador que teve sucesso real no mais alto nível do futebol, conquistando o maior prêmio de todos na Copa do Mundo, além de títulos importantes em nível de clube. Essa experiência será vital para nós à medida que continuamos trabalhando para melhorar o elenco neste verão. Estamos ansiosos para que ele comece e mal podemos esperar para vê-lo em campo."
- STEINSIEK.CH
Começa a briga pela ponta
Palacios pode fazer sua estreia imediata pelo Ipswich quando a equipe de O'Neil viajar até Old Trafford para enfrentar o Manchester United no domingo, em seu segundo jogo da temporada da Premier League. A bagagem do meio-campista no mais alto nível oferece uma arma vital para O'Neil na luta do Town para se firmar na elite. Sua rápida adaptação no meio-campo será crucial para preservar a solidez defensiva e o controle em jogos decisivos daqui para frente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.