O diretor de futebol do Leverkusen, Simon Rolfes, explicou que o clube atendeu ao desejo do meio-campista de se testar na Inglaterra: "Com esta transferência, estamos realizando o grande desejo de Exequiel Palacios de se provar na Premier League após sua destacada passagem pela Bundesliga. Pala demonstrou repetidamente sua excepcional qualidade no futebol e, por meio de sua personalidade e postura, conquistou grande apreço dentro da equipe e em todo o clube. Desejamos a ele nada além do melhor em sua passagem pela Inglaterra."

Ao se despedir do clube alemão, Palacios disse: "Cresci como jogador no Leverkusen. O clube confiou em mim, e eu consegui desenvolver tudo o que me define em campo hoje. Sempre vou me sentir ligado aos caras, a toda a comissão e aos torcedores, e estarei torcendo pelo Leverkusen em cada partida. Obrigado por tudo, obrigado a um grande clube."

Dando as boas-vindas à sua chegada a Portman Road, o meio-campista disse ao site oficial do Town: "Estou muito feliz por ter assinado com o Ipswich Town. Este é um clube com grande ambição e estou empolgado para jogar futebol na Inglaterra e competir contra alguns dos melhores clubes e jogadores do mundo. Gostei de conversar com todos no clube e agora estou ansioso para conhecer todo mundo e começar em campo com meus companheiros de equipe, além de encontrar os torcedores o mais rápido possível."