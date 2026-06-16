Exemplo a seguir! Kobbie Mainoo é fonte de “inspiração” para Kai Rooney, jovem promessa da base do Manchester United, enquanto Wayne, o artilheiro recordista, envia uma mensagem “especial” ao meio-campista da seleção inglesa

A mensagem de Rooney — divulgada pela BBC Sport — teve um profundo significado pessoal, especialmente no que diz respeito ao seu filho, Kai Rooney, que atualmente vem se destacando nas categorias de base do United. “Oi, Kobbie, só uma mensagem para te desejar boa sorte na Copa do Mundo”, escreveu o ex-atacante. “Seja você mesmo e você vai brilhar lá, amigo. Além disso, a maneira como você lidou com tudo nesta temporada tem sido uma lição para todos os jovens jogadores de futebol, um grande exemplo para jogadores de todas as idades.”

Rooney continuou enfatizando o papel de Mainoo como um farol para aqueles que seguem seus passos: “E, por fim, talvez você não perceba, mas, por ter dois garotos na Academia do United, você deve entender que é uma inspiração para eles e para os jovens de lá. Continue fazendo o que está fazendo. Seja você mesmo. Com muito carinho, Wazza.” A referência a Kai, que estreou na equipe sub-18 durante a temporada 2025-26, ressalta o padrão que Mainoo estabeleceu.











