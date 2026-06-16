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Exemplo a seguir! Kobbie Mainoo é fonte de “inspiração” para Kai Rooney, jovem promessa da base do Manchester United, enquanto Wayne, o artilheiro recordista, envia uma mensagem “especial” ao meio-campista da seleção inglesa
Um selo de aprovação lendário
A rápida ascensão de Mainoo, de jovem promessa da base a jogador da seleção inglesa, conquistou o mundo do futebol, e ninguém está mais impressionado do que o ícone do Manchester United, Rooney. Enquanto Mainoo se prepara para a estreia dos Três Leões na Copa do Mundo contra a Croácia, ele recebeu uma mensagem comovente de apoio do homem que, em tempos, carregou as esperanças da nação sobre seus próprios ombros.
Rooney, que atualmente trabalha na América do Norte como parte da equipe de transmissão do torneio, fez questão de deixar claro ao jovem meio-campista o quanto seu progresso significa para quem está em Manchester. Após receber a mensagem, Mainoo, visivelmente emocionado, compartilhou o conteúdo da mensagem, que destacou o impacto significativo que ele está causando na atual geração de jovens do clube.
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Inspiração para a próxima geração
A mensagem de Rooney — divulgada pela BBC Sport — teve um profundo significado pessoal, especialmente no que diz respeito ao seu filho, Kai Rooney, que atualmente vem se destacando nas categorias de base do United. “Oi, Kobbie, só uma mensagem para te desejar boa sorte na Copa do Mundo”, escreveu o ex-atacante. “Seja você mesmo e você vai brilhar lá, amigo. Além disso, a maneira como você lidou com tudo nesta temporada tem sido uma lição para todos os jovens jogadores de futebol, um grande exemplo para jogadores de todas as idades.”
Rooney continuou enfatizando o papel de Mainoo como um farol para aqueles que seguem seus passos: “E, por fim, talvez você não perceba, mas, por ter dois garotos na Academia do United, você deve entender que é uma inspiração para eles e para os jovens de lá. Continue fazendo o que está fazendo. Seja você mesmo. Com muito carinho, Wazza.” A referência a Kai, que estreou na equipe sub-18 durante a temporada 2025-26, ressalta o padrão que Mainoo estabeleceu.
Superando as adversidades em Old Trafford
A trajetória do jogador de 21 anos rumo ao cenário internacional não foi isenta de obstáculos. Na última temporada, Mainoo teve que demonstrar imensa paciência e profissionalismo ao trabalhar sob o comando do técnico Ruben Amorim. Sua capacidade de manter o foco durante períodos difíceis acabou valendo a pena, já que ele se tornou uma peça indispensável no meio-campo do United assim que foi escalado para o time titular por Michael Carrick.
A ascensão de Mainoo é vista como um modelo de sucesso na academia de Carrington. Ao se destacar sob a pressão da Premier League e conquistar uma vaga na seleção da Inglaterra, ele provou que o caminho para o topo permanece aberto para aqueles que possuem o temperamento certo.
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Os sonhos dos Três Leões na Copa do Mundo
Em resposta à mensagem, um radiante Mainoo descreveu Rooney como um de seus principais modelos a seguir. O apoio chega no momento perfeito, já que a seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel se prepara para a campanha no Grupo L da Copa do Mundo, que começa contra a Croácia nesta quarta-feira. Após o confronto com os croatas, os Três Leões devem enfrentar Gana e o Panamá, buscando avançar para as oitavas de final.
Com o apoio do maior artilheiro da história do United ainda ecoando em seus ouvidos, Mainoo chega ao torneio como peça-chave do meio-campo inglês. Sua transição de um adolescente promissor para uma “fonte de inspiração” para jogadores como Kai Rooney marca o início do que muitos acreditam ser uma carreira longa e bem-sucedida, tanto pelo clube quanto pela seleção.