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Exclusivo para o Koora... O Zamalek receberá uma isenção para disputar a competição africana? E qual é a posição do Al Ahly?

Zamalek SC
Al Ahly
CAF Champions League
Egito

Especialista jurídico explica as condições para a participação do Al-Abyad na Liga dos Campeões da África

A posição do Zamalek egípcio em relação à participação na próxima temporada da Liga dos Campeões da África suscitou muitas dúvidas, especialmente porque o clube enfrenta, no âmbito administrativo, uma suspensão de registro em 18 processos junto à Federação Internacional de Futebol (FIFA), o que o impede de obter a licença para participar da competição continental, de acordo com os regulamentos da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O Zamalek conquistou o título da Primeira Divisão egípcia na última temporada, pela primeira vez desde 2021-2022, voltando a disputar a Liga dos Campeões, a mais importante competição continental de clubes da África.

Apesar dos problemas que o Zamalek enfrenta, Tharwat Suweilam, membro da Associação de Clubes Egípcios, fez uma declaração polêmica, afirmando que Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, usará suas influências para garantir a participação do time branco na competição, o que gerou especulações sobre a forma legal de resolver a crise.

O site Koora consultou o especialista jurídico e advogado internacional libanês Ralph Charbel para saber qual é a situação do Zamalek em relação à participação na competição continental e se o Al Ahly, terceiro colocado na Liga Egípcia, poderia participar no lugar de seu rival.

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    Regras rígidas... e uma única condição para participar

    Charbel afirmou, em entrevista ao Koora: “De acordo com os artigos 59 a 63 do Regulamento de Licenciamento de Clubes emitido pela CAF, o clube tem até 31 de março para comprovar que não possui dívidas pendentes, e, caso se verifique que possui dívidas, será concedido um prazo de tolerância de dois meses, ou seja, até 31 de maio, para comprovar que pagou as dívidas ou chegou a um acordo com os credores, ou que o processo ainda está pendente (no caso de recurso da sentença)”.

    Ele acrescentou: “Entendemos por dívida comprovada: aquela sobre a qual foi proferida sentença por tribunal competente e que se tornou definitiva. A sentença não se considera definitiva caso tenha sido proferida a favor de um jogador quanto aos seus direitos e o clube tenha interposto recurso perante tribunal competente; portanto, a CAF não tem o direito de recusar a concessão da licença ao clube nessa situação”.

    O advogado internacional esclareceu que o Zamalek tem até 31 de maio (correspondente ao próximo domingo) como prazo máximo para comprovar que pagou os valores devidos ou que chegou a um acordo para parcelar as dívidas ou adiar a data de pagamento; caso contrário, não receberá a licença para participar da Liga dos Campeões da África ou de qualquer uma das competições organizadas pela CAF.

    Ele ressaltou que o regulamento de licenciamento de clubes emitido pela CAF estabelece regras rígidas para garantir que os clubes paguem suas dívidas, seja com jogadores, outros clubes, a própria federação continental ou até mesmo com a autoridade tributária do país.

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  • Sem exceções

    Quando questionado sobre as declarações de Suleiman, que afirmou, no canal egípcio “ON”, que Abu Rida iria intervir para resolver a crise do Zamalek de forma amigável, por ser um dos representantes do Egito nas competições continentais, Charbel enfatizou que não pode haver exceções e que o único caminho para resolver a crise é o pagamento das dívidas acumuladas ou a sua liquidação.

    Charbel acrescentou, em declarações ao Koora: “Acredito que o que ele quer dizer é intervir entre os jogadores credores e o clube Zamalek para encontrar um acordo amigável sobre os direitos dos jogadores, permitindo que o Zamalek obtenha a licença”.

  • No final de maio ou junho?

    Quando questionado sobre o prazo final para o Zamalek apresentar garantias de quitação de suas dívidas a fim de participar das competições continentais, o especialista jurídico explicou: “Originalmente, o prazo final é 31 de maio de cada ano, mas pode ser prorrogado para outra data, com base nos artigos 68 e 69 do Regulamento de Licenciamento de Clubes emitido pela CAF”.

    Ele acrescentou: “O artigo 68 do Regulamento de Licenciamento de Clubes concede ao Comitê Executivo da Confederação Africana ampla liberdade para tomar decisões relacionadas à organização de competições entre clubes na ausência de disposições legais, e isso se aplica à prorrogação do prazo que termina em 31 de maio”.

    Reportagens da imprensa egípcia indicaram que a CAF informou aos clubes que o prazo seria prorrogado até o final de junho.

    Charbel continuou: “O Comitê Executivo pode prorrogar o prazo, mas desde que haja circunstâncias que justifiquem tal medida, e não simplesmente por vontade própria, pois a decisão de prorrogação é passível de recurso perante o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).”

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    E o Al-Ahly?

    Quando questionado se o Al-Ahly teria o direito, de acordo com as notícias divulgadas, de apresentar um pedido à CAF para participar no lugar do Zamalek devido aos processos pendentes, ou de contestar a concessão de licenças ao seu rival por qualquer motivo, a resposta do especialista foi clara.

    Ele disse ao Koora: “O pedido deve ser apresentado à Comissão de Licenças da Federação Egípcia de Futebol, com base no artigo 5º do Regulamento de Licenças dos Clubes emitido pela CAF”.

    Quanto a um substituto para o Zamalek caso este não cumpra as condições de participação na Liga dos Campeões da África, Charbel indicou que a Comissão de Organização de Competições de Clubes da CAF é quem tem competência para decidir sobre o assunto, de acordo com os regulamentos.

    Sobre se o Al-Ahly, que terminou o campeonato em terceiro lugar, participará da competição ao lado do Pyramids, segundo colocado, no lugar do Zamalek, ele respondeu: “Sim, é natural que participe o clube com a melhor classificação para a competição, pois essa é a solução mais justa, desde que cumpra as condições exigidas”.

    Ele acrescentou: “Se uma determinada federação não tiver nenhum clube que cumpra os requisitos, ela não representará o país com nenhum clube na competição. Isso aconteceu na temporada 2024-2025, quando nenhum clube da Gâmbia participou das competições da CAF”.

    Quanto ao seu conselho aos clubes árabes para evitar sanções de suspensão de inscrições, o advogado libanês disse: “Não se deve celebrar contratos que excedam a capacidade financeira do clube, e é necessário que haja um advogado esportivo internacional ao lado do clube diariamente para acompanhar todos os detalhes dos contratos e possíveis disputas, e trabalhar para encontrar soluções amigáveis e justas para todas as partes”.