Exclusivo para o Koora... O Zamalek receberá uma isenção para disputar a competição africana? E qual é a posição do Al Ahly?

A posição do Zamalek egípcio em relação à participação na próxima temporada da Liga dos Campeões da África suscitou muitas dúvidas, especialmente porque o clube enfrenta, no âmbito administrativo, uma suspensão de registro em 18 processos junto à Federação Internacional de Futebol (FIFA), o que o impede de obter a licença para participar da competição continental, de acordo com os regulamentos da Confederação Africana de Futebol (CAF).

O Zamalek conquistou o título da Primeira Divisão egípcia na última temporada, pela primeira vez desde 2021-2022, voltando a disputar a Liga dos Campeões, a mais importante competição continental de clubes da África.

Apesar dos problemas que o Zamalek enfrenta, Tharwat Suweilam, membro da Associação de Clubes Egípcios, fez uma declaração polêmica, afirmando que Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, usará suas influências para garantir a participação do time branco na competição, o que gerou especulações sobre a forma legal de resolver a crise.

O site Koora consultou o especialista jurídico e advogado internacional libanês Ralph Charbel para saber qual é a situação do Zamalek em relação à participação na competição continental e se o Al Ahly, terceiro colocado na Liga Egípcia, poderia participar no lugar de seu rival.