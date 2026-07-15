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EXCLUSIVO: O herói da Inglaterra, Jude Bellingham, explicou como pode superar Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro, enquanto Michael Owen incentiva os Três Leões a elevarem o ritmo na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina
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Imortais e a Geração de Ouro: as jornadas da Inglaterra em busca de títulos
Imitar os imortais de 1966 tem sido o desafio lançado a todas as seleções da Inglaterra que disputaram grandes torneios desde que o troféu Jules Rimet começou a brilhar sob o sol de Wembley, há cerca de seis décadas.
Algumas chegaram mais perto do que outras de acabar com essa sequência de insucessos, com Gazza e Gary Lineker contribuindo significativamente para a chegada às semifinais da Copa do Mundo de 1990. Sir Gareth Southgate levou os Três Leões à mesma fase em 2018, além de duas finais consecutivas do Campeonato Europeu.
A lendária “Geração de Ouro” nunca passou das quartas de final em nenhuma competição — com Cristiano Ronaldo provando ser um adversário formidável para Owen, Rooney, David Beckham e companhia —, mas a esperança é eterna e uma torcida sedenta por conquistas ainda ousa sonhar.
Mais uma semifinal foi alcançada em solo norte-americano, com o maior jogador de todos os tempos da Argentina, Lionel Messi, se preparando para o primeiro confronto com a Inglaterra em sua carreira que quebra recordes. Ele vai causar muitos problemas para os jogadores de Thomas Tuchel, mas os Três Leões têm seus próprios craques decisivos, prontos para rugir.
Bellingham, o “Galáctico” do Real Madrid, tornou-se mais uma vez uma presença carismática — após suas façanhas “inevitáveis” na Euro 2024 —, com seis gols marcados em outras tantas partidas, incluindo duplas de gols de valor inestimável contra o México e a Noruega.
Bellingham segue os passos de Gazza e Rooney
Questionado sobre se Bellingham herdou a coroa que já foi de Gascoigne e Rooney quando se trata de proporcionar momentos mágicos, o ex-atacante da Inglaterra Owen — embaixador no Reino Unido do Casino.org, conhecido por ajudar os jogadores a comparar marcas confiáveis de cassinos online britânicos — disse ao GOAL: “Estamos falando de um dos melhores, não é mesmo? Ele ainda é jovem, mas ganha vida nos grandes torneios. Ele joga pelo Real Madrid, é uma das estrelas do time do Real Madrid. É obviamente um dos melhores jogadores do mundo.
“É assustador como, há pouco tempo, as pessoas questionavam se ele deveria sair ou se deveria estar no time. Não temos muitos jogadores de nível mundial, e tentar se livrar de um deles é algo e tanto.
“Mas, de qualquer forma, ele é excepcional. Fisicamente, ele é um Rolls-Royce, não é mesmo? A maneira como se move, como corre, a distância que percorre, o espaço que cobre. Mentalmente também, ele se destaca nas grandes ocasiões.
“Se quisermos ganhar uma Copa do Mundo, precisamos de três ou quatro jogadores do nível dele. Olhe para a França e seleções como essa: elas têm, literalmente, quatro ou cinco jogadores no nível mais alto. Nós temos um ou dois. Harry Kane não vai ficar aqui para sempre. O aqui e agora é o que importa, mas precisamos de um punhado de Jude Bellinghams se quisermos ganhar uma Copa do Mundo. Sem dúvida, ele é o tipo de jogador em torno do qual se pode construir uma equipe.”
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Será que Bellingham ou Kane podem ganhar a Bola de Ouro em 2026?
O desempenho de Bellingham levou alguns a sugerir que ele poderia — depois de ter ficado em terceiro lugar em 2024 — voltar a ser candidato ao prêmio de Bola de Ouro. Owen sabe o que é preciso para conquistar esse prêmio de prestígio, já que ele próprio o conquistou em 2001. Ele continua sendo o último inglês a ter conquistado o prêmio.
Kane — que acaba de marcar 61 gols pelo Bayern de Munique, campeão da Bundesliga na última temporada — também está na disputa pela Bola de Ouro. O problema para as duas superestrelas dos Três Leões é que a França parecia temível na Copa do Mundo de 2026 antes de ser eliminada pela Espanha — com jogadores como Kylian Mbappé e Michael Olise liderando o ataque, enquanto Lamine Yamal, caso tenha uma atuação espetacular na final, também poderia entrar na disputa.
Questionado se Bellingham faz parte da discussão quando se trata do título de “melhor jogador do planeta”, Owen acrescentou: “Depende de quem ganhar a Copa do Mundo. Se ganharmos a Copa do Mundo, então sim, acho que ele tem uma boa chance.
“Se ganharmos a Copa do Mundo, o que Harry Kane fez no futebol de clubes pode dar uma vantagem a ele. Mas nunca se sabe: se Jude Bellingham marcar o gol da vitória na final da Copa do Mundo, isso pode mudar a balança a favor dele.
“Em primeiro lugar, precisamos vencer a Copa do Mundo para que um desses dois jogadores conquiste o título. Mas, se realmente ganharmos a Copa do Mundo, obviamente muito dependerá do que acontecer nas semifinais e na final, porque, para ser justo com os dois, ambos tiveram atuações igualmente boas na Copa do Mundo.”
O que a Inglaterra precisa fazer para vencer a Argentina
Kane e Bellingham têm seis gols cada um no principal torneio da FIFA. Juntos, eles levaram a Inglaterra às semifinais — superando, ao longo do caminho, defesas obstinadas, altitude elevada e temperaturas sufocantes.
Messi e a Argentina são os próximos adversários. Owen ganhou fama ao se destacar no maior palco do futebol ao marcar um gol espetacular em jogada individual contra a Albiceleste na Copa do Mundo de 1998. Ele voltou para assombrá-los ao marcar dois gols dramáticos no final de um amistoso em novembro de 2005 — a última vez que os dois velhos adversários se enfrentaram.
Bellingham e Kane esperam ganhar mais destaque em Atlanta, mas precisariam de um pouco mais de apoio dos companheiros. Embora não haja dúvidas quanto à garra e ao espírito demonstrados pelos Três Leões até agora, as atuações têm sido um pouco frenéticas em alguns momentos, e é necessária mais astúcia para complementar o esforço.
Owen disse: “Concordo plenamente. Talvez eu tenha sido um pouco atípico na partida contra o México. Todo mundo está dizendo que foi a melhor atuação que já viram. Quero dizer, devo ter assistido a um jogo diferente.
“Achei que foi o mais dramático. A Inglaterra já esteve envolvida em alguns jogos realmente dramáticos ao longo dos anos, mas achei que foi emocionante, foi dramático, foi heróico, foi muitas coisas, e foi uma boa atuação. Mas, como você disse, não conseguimos manter a posse de bola por três passes no primeiro tempo. E então ficamos com 10 jogadores e não conseguimos manter a posse de bola por dois passes. Na metade do tempo, estávamos apenas afastando a bola.
“Não foi um desempenho que te faça pensar: ‘certo, tudo bem, vamos repetir isso contra a França e vamos vencê-los’. De jeito nenhum. De jeito nenhum vamos jogar assim contra a França — vamos levar uma surra! Temos que jogar melhor do que isso.
“Agora, foi ótimo em muitos outros aspectos, e obviamente por termos levado um cartão vermelho e todas essas outras coisas, claro que foi, e foi incrível. E, como eu disse, heróico e tudo mais. Mas, sabe, ainda há mais, acredito, ainda há atuações melhores nesses jogadores.
“Dá para argumentar que a Noruega jogou melhor do que a gente. E quantos jogadores da Noruega entrariam no nosso time? Nenhum. Talvez um. Se você preferir [Erling] Haaland a Kane, tudo bem, vou discutir com você, mas, sabe, tudo bem. Eles jogaram melhor do que a gente.
“Então, ainda podemos jogar muito melhor e precisaremos jogar muito melhor. Mas acho que as seleções que estamos prestes a enfrentar — ou a seleção, espero que sejam várias — vão nos fazer apresentar desempenhos melhores, porque teremos que fazer isso. Acho que é algo natural que a gente consiga se superar nesse tipo de jogo. Acho que vamos precisar jogar melhor e acho que vamos conseguir.”
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“Wonderwall” e “Three Lions”: a Inglaterra sonha com mais uma comemoração na Copa do Mundo
Um confronto histórico contra Messi e os atuais campeões mundiais de futebol oferece à Inglaterra uma oportunidade ideal para provar seu valor, justificar algumas das decisões polêmicas tomadas pelo técnico Tuchel e dar ao seu exército de torcedores que viajou para acompanhar a equipe um motivo para comemorar.
O plano é fazer com que o hino do Oasis, “Wonderwall”, ressoe novamente no Mercedes-Benz Stadium, na Geórgia — junto com “Three Lions” — e, se Kane ou Bellingham conseguirem trazer o título de volta para casa, há todas as chances de que uma notável conquista dupla — a Copa do Mundo e a Bola de Ouro — seja saboreada, à medida que os livros de recordes são reescritos e uma nova era de sucesso é inaugurada.
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