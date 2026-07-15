Kane e Bellingham têm seis gols cada um no principal torneio da FIFA. Juntos, eles levaram a Inglaterra às semifinais — superando, ao longo do caminho, defesas obstinadas, altitude elevada e temperaturas sufocantes.

Messi e a Argentina são os próximos adversários. Owen ganhou fama ao se destacar no maior palco do futebol ao marcar um gol espetacular em jogada individual contra a Albiceleste na Copa do Mundo de 1998. Ele voltou para assombrá-los ao marcar dois gols dramáticos no final de um amistoso em novembro de 2005 — a última vez que os dois velhos adversários se enfrentaram.

Bellingham e Kane esperam ganhar mais destaque em Atlanta, mas precisariam de um pouco mais de apoio dos companheiros. Embora não haja dúvidas quanto à garra e ao espírito demonstrados pelos Três Leões até agora, as atuações têm sido um pouco frenéticas em alguns momentos, e é necessária mais astúcia para complementar o esforço.

Owen disse: “Concordo plenamente. Talvez eu tenha sido um pouco atípico na partida contra o México. Todo mundo está dizendo que foi a melhor atuação que já viram. Quero dizer, devo ter assistido a um jogo diferente.

“Achei que foi o mais dramático. A Inglaterra já esteve envolvida em alguns jogos realmente dramáticos ao longo dos anos, mas achei que foi emocionante, foi dramático, foi heróico, foi muitas coisas, e foi uma boa atuação. Mas, como você disse, não conseguimos manter a posse de bola por três passes no primeiro tempo. E então ficamos com 10 jogadores e não conseguimos manter a posse de bola por dois passes. Na metade do tempo, estávamos apenas afastando a bola.

“Não foi um desempenho que te faça pensar: ‘certo, tudo bem, vamos repetir isso contra a França e vamos vencê-los’. De jeito nenhum. De jeito nenhum vamos jogar assim contra a França — vamos levar uma surra! Temos que jogar melhor do que isso.

“Agora, foi ótimo em muitos outros aspectos, e obviamente por termos levado um cartão vermelho e todas essas outras coisas, claro que foi, e foi incrível. E, como eu disse, heróico e tudo mais. Mas, sabe, ainda há mais, acredito, ainda há atuações melhores nesses jogadores.

“Dá para argumentar que a Noruega jogou melhor do que a gente. E quantos jogadores da Noruega entrariam no nosso time? Nenhum. Talvez um. Se você preferir [Erling] Haaland a Kane, tudo bem, vou discutir com você, mas, sabe, tudo bem. Eles jogaram melhor do que a gente.

“Então, ainda podemos jogar muito melhor e precisaremos jogar muito melhor. Mas acho que as seleções que estamos prestes a enfrentar — ou a seleção, espero que sejam várias — vão nos fazer apresentar desempenhos melhores, porque teremos que fazer isso. Acho que é algo natural que a gente consiga se superar nesse tipo de jogo. Acho que vamos precisar jogar melhor e acho que vamos conseguir.”