Exclusivo: Liverpool e Chelsea lideram a disputa por James Trafford, já que o goleiro do Manchester City busca jogar regularmente após perder a vaga de titular para Gianluigi Donnarumma

Trafford não terá falta de pretendentes quando a janela de transferências se abrir. O GOAL apurou que Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle e Aston Villa já manifestaram interesse em contratar o jogador de 22 anos. O Newcastle tentou contratar Trafford no verão passado, quando ele ainda estava no Burnley, e fez uma oferta por ele antes que o City exercesse a cláusula de igualação prevista em seu contrato, levando-o de volta ao Etihad Stadium.

Os Magpies ainda estão em busca de um goleiro titular de longo prazo, tendo contratado Aaron Ramsdale por empréstimo do Southampton após perderem a chance de contratar Trafford. Ramsdale recentemente tomou o lugar de Nick Pope como primeira opção de Eddie Howe, após o retorno deste último de lesão. O Tottenham também está em busca de um goleiro, já que Guglielmo Vicario deve se juntar à Inter, embora uma possível contratação de Trafford seja quase certamente descartada caso o time do norte de Londres seja rebaixado.

O Chelsea também teve problemas na baliza nesta temporada. Robert Sanchez foi deixado de lado pelo técnico Liam Rosenior antes da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, com consequências terríveis, já que seu substituto, Filip Jorgensen, cometeu um erro crucial na derrota por 5 a 2 na primeira partida e não jogou mais desde então.