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Exclusivo: Liverpool e Chelsea lideram a disputa por James Trafford, já que o goleiro do Manchester City busca jogar regularmente após perder a vaga de titular para Gianluigi Donnarumma
Clubes da Premier League fazem fila para contratar Trafford
Trafford não terá falta de pretendentes quando a janela de transferências se abrir. O GOAL apurou que Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle e Aston Villa já manifestaram interesse em contratar o jogador de 22 anos. O Newcastle tentou contratar Trafford no verão passado, quando ele ainda estava no Burnley, e fez uma oferta por ele antes que o City exercesse a cláusula de igualação prevista em seu contrato, levando-o de volta ao Etihad Stadium.
Os Magpies ainda estão em busca de um goleiro titular de longo prazo, tendo contratado Aaron Ramsdale por empréstimo do Southampton após perderem a chance de contratar Trafford. Ramsdale recentemente tomou o lugar de Nick Pope como primeira opção de Eddie Howe, após o retorno deste último de lesão. O Tottenham também está em busca de um goleiro, já que Guglielmo Vicario deve se juntar à Inter, embora uma possível contratação de Trafford seja quase certamente descartada caso o time do norte de Londres seja rebaixado.
O Chelsea também teve problemas na baliza nesta temporada. Robert Sanchez foi deixado de lado pelo técnico Liam Rosenior antes da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, com consequências terríveis, já que seu substituto, Filip Jorgensen, cometeu um erro crucial na derrota por 5 a 2 na primeira partida e não jogou mais desde então.
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O regresso ao City foi ofuscado pela rivalidade com Donnarumma
Enquanto isso, espera-se que Alisson Becker encerre sua passagem de oito anos pelo Liverpool neste verão, um ano antes do término de seu contrato, abrindo uma vaga em Anfield, embora os Reds tenham contratado Giorgi Mamardashvili em 2024 por 29 milhões de libras, com a intenção de que ele venha a assumir o lugar do brasileiro.
Trafford ingressou na base do City aos 12 anos e passou um total de oito anos no clube antes de se transferir para o Burnley em 2023 por 15 milhões de libras. Ele retornou ao City no verão passado depois que a equipe de Pep Guardiola exerceu a cláusula em seu contrato com o Burnley que lhes permitia igualar qualquer oferta de outro clube. Quando chegou, esperava-se que ele disputasse com Ederson a vaga de titular antes de assumir o lugar do brasileiro quando seu contrato expirasse em 2026.
Em vez disso, Ederson foi para o Fenerbahçe e Trafford começou a temporada como titular do City, sendo titular nas três primeiras partidas da Premier League. Mas sua posição como titular logo ficou ameaçada quando Gianluigi Donnarumma foi contratado por 26 milhões de libras pouco antes do fechamento da janela de transferências, recém-saído da conquista da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain.
"Uma experiência diferente"
Trafford não joga uma partida da Premier League desde então, tendo que se contentar com atuações na Carabao Cup e na FA Cup, além de uma partida da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen. Ele somou 14 partidas em todas as competições e admitiu que avaliará suas opções no meio do ano, tendo concordado em voltar ao City no mês passado partindo do princípio de que nenhum outro goleiro seria contratado.
“Não esperava que a situação [com Donnarumma] acontecesse, mas aconteceu, então é só seguir em frente”, disse Trafford em fevereiro. “Aconteceu, então trabalho muito duro todos os dias e vejo o que acontece, dou o meu melhor. É futebol, é o que é, você tem que continuar se esforçando todos os dias e, nos jogos que vierem, jogar o mais forte que puder. É apenas mais uma experiência a acrescentar à minha carreira e tem sido um bom aprendizado.”
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O retorno a Wembley aguarda após a atuação heroica na final da Carabao Cup
Trafford deve ser titular na semifinal da FA Cup deste sábado contra o Southampton, em Wembley. Ele foi o destaque em sua última partida pelo City em Wembley, realizando uma impressionante sequência de três defesas na final da Carabao Cup contra o Arsenal, conquistando assim o primeiro grande título de sua carreira. Trafford estreou pela seleção principal da Inglaterra na semana seguinte contra o Uruguai, tendo sido o herói quando os Três Leões conquistaram o Campeonato Europeu Sub-21 em 2023. Sua última partida pelo City foi a partida das quartas de final da FA Cup contra o Liverpool, quando coroou uma vitória esmagadora por 4 a 0 ao defender um pênalti de Mohamed Salah.