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Keira Barry GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

EXCLUSIVO: Keira Barry, promessa das Lionesses, fala sobre sua saída do Manchester United, como a transferência para o Bay FC levou à primeira convocação de Sarina Wiegman e o influxo de talentos ingleses na NWSL

Futebol feminino
Inglaterra F
NWSL
Bay FC
K. Barry
Manchester United Women
WSL
Especiais e Opinião

É justo dizer que a primeira convocação de Keira Barry para a seleção principal da Inglaterra foi inesperada. Depois que lesões marcaram os primeiros anos de sua carreira profissional, foi em fevereiro que a jovem atacante encerrou sua trajetória de 10 anos no Manchester United e se mudou para os Estados Unidos para assinar contrato com o Bay FC. Exatamente um mês após sua estreia, ela ficou no banco de reservas quando as Lionesses venceram a Espanha por 1 a 0 no Estádio de Wembley.

O fato de Barry estar dormindo no sofá quando seu celular tocou com a notícia deve ter tornado tudo ainda mais desorientador. Ao abrir os olhos e ver o rosto de Sarina Wiegman na tela, esperando que ela atendesse, a jovem de 21 anos descreve toda a situação como “um choque enorme”.

“Obviamente, eu sempre quis receber essa ligação”, ela conta ao GOAL. “Mas não estava esperando por ela.”

Depois de agradecer à técnica da Inglaterra várias vezes – “Acho que as únicas palavras que disse foram ‘obrigada’, várias vezes” –, Barry ligou para a mãe, que muitos transeuntes no noroeste da Inglaterra devem ter visto pulando de alegria no shopping local ao receber a notícia.

Esse é o maior momento até agora no que já tem sido um 2026 verdadeiramente maravilhoso para uma jogadora que já passou por bastante azar. Mas tudo isso está começando a mudar agora, com Barry descrevendo a ligação de Wiegman como algo que “apenas confirmou que tomei a decisão certa ao me transferir para o Bay FC”.

  • Keira Barry Man Utd Women 2025-26Getty Images

    O momento certo para partir

    O potencial de Barry já é conhecido há muito tempo. Integrante da base do United desde os 10 anos, a atacante teve momentos de destaque nas categorias de base dos Red Devils, revelando-se uma grande promessa que os torcedores do United queriam ver ter mais oportunidades no time principal.

    No entanto, lesões no tornozelo atrapalharam seu caminho, prejudicando suas passagens por empréstimo pelo Crystal Palace e pelo Sunderland, o que fez com que ela disputasse apenas duas partidas pelo clube de sua infância antes de encerrar essa etapa de sua carreira em fevereiro.

    “É sempre difícil deixar um clube no qual você cresceu”, reflete Barry. “Para mim, no United, nunca foi apenas futebol. Passei toda a minha infância lá e isso é muito importante para minha família também, já que somos torcedores do United; por isso, nunca seria uma decisão fácil e sempre seria uma mudança difícil, não importa para onde eu fosse.

    “Mas era o momento certo para eu partir. Sinto que precisava desse desafio e dessa nova experiência.”

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  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Um desafio totalmente novo

    Isso aconteceria no Bay FC, na região de San Jose, na Califórnia, para onde alguns rostos conhecidos haviam acabado de se mudar. No início de dezembro, Emma Coates, treinadora principal da seleção sub-23 da Inglaterra, deixou o cargo para assumir o comando do time da NWSL, levando consigo a assistente Gemma Davies. Em poucas semanas, Anouk Denton, titular constante nas seleções sub-23 de Coates, deixou o West Ham para se juntar ao Bay FC e, dois dias depois, foi anunciada a chegada de Barry após uma conversa com Coates na qual a treinadora “não disse nada que me desanimasse”.

    “Obviamente, é uma mudança enorme, é me afastar bastante da minha família, mas tudo foi simplesmente positivo”, explica Barry. “Para ser justa com meus pais, os dois disseram: ‘Você precisa ir. É uma oportunidade grande demais para recusar’.”

    “É uma daquelas chances na vida que nem sempre aparecem. Eu não podia dizer não. Não fazia sentido eu recusar, porque era exatamente o que eu queria, tanto na vida quanto no futebol.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Getty Images

    Adaptando-se bem

    O que a jogadora de 21 anos vivenciou desde que chegou a San José só serviu para justificar seu raciocínio. Fora de campo, Barry descreve o estilo de vida como algo que combina com ela “na perfeição”, seja por causa de seu amor pelo clima agradável ou pela facilidade com que consegue dormir durante os voos, o que torna todas as viagens um pouco mais fáceis.

    Mas nem tudo tem sido fácil. É normal sentir saudades de casa de vez em quando, especialmente quando a diferença de fuso horário torna um pouco mais complicado falar com quem está na Inglaterra, e também houve algumas barreiras de sotaque. “Anouk fala de maneira bastante formal e ninguém consegue entender o que eu digo em comparação com ela”, ri Barry.

    A presença de Denton ajudou Barry a se adaptar um pouco mais, assim como o fato de conhecer bem a comissão técnica e, com isso, o estilo de jogo.

    “Sempre gostei de trabalhar com a Emma, desde muito jovem”, diz Barry sobre Coates. “Acho que sempre joguei um futebol muito bom sob o comando dela e ela sempre depositou muita confiança em mim, o que eu gosto muito, especialmente como jogadora de ataque.

    “Você quer ter certeza de que, seja o que for que faça, vai ter apoio da comissão técnica. Acho que isso é fundamental, principalmente depois de me recuperar de duas lesões graves. Acho que é tudo o que eu poderia pedir, na verdade.”

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  • Keira Barry Alessia Russo England training 2026Getty Images

    Receber a ligação

    Isso se refletiu em campo, com Barry marcando seu primeiro gol na estreia como titular pelo Bay FC, entrando em velocidade pela esquerda para mandar a bola no canto inferior após um passe oportuno da estrela italiana Cristiana Girelli. Três dias depois, ela foi convocada para a seleção sub-23 da Inglaterra para a janela de jogos internacionais de abril, mas quando Freya Godfrey teve que se retirar da seleção principal na semana seguinte, foi a Barry que Wiegman chamou.

    “Sarina tem feito um trabalho incrível ao integrar e envolver as jogadoras jovens”, diz a jogadora de 21 anos. “Mesmo quando estávamos nos estágios da seleção sub-23, ela sempre era um rosto familiar. Isso é fundamental para nós, jogadoras jovens: saber que a distância não é tão grande assim. Acho que isso só faz com que todas nós queiramos lutar muito mais por essa convocação, sabendo que está ao nosso alcance.”

    Há vários exemplos disso, incluindo Denton e Godfrey, mas também Jess Park, Aggie Beever-Jones, Laura Blindkilde Brown, Michelle Agyemang e Erica Parkinson. Barry se juntou à lista quando se integrou ao elenco em abril e ficou entre as reservas na vitória nas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Espanha, em Wembley, embora sua participação no estágio tenha sido interrompida por uma contusão no tornozelo.

    “Naquela primeira semana, ao ter um vislumbre de como são os treinos, como são as jogadoras, quais são os padrões delas, percebi que é um ambiente realmente muito bom. Eu diria que aprendi imenso só naquela semana”, acredita Barry. “Foi realmente muito proveitoso.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Pausa oportuna

    Agora, o objetivo dela é voltar a esse nível. Após um mês afastada por lesão, Barry fez duas participações saindo do banco antes da NWSL entrar em uma pausa no meio da temporada, no início de junho. Essa pausa acabou sendo bastante oportuna, permitindo que ela passasse algumas semanas na academia recuperando a forma física, e também para a equipe como um todo, depois de vencer apenas três das primeiras 11 partidas.

    “É sempre difícil tentar implementar um estilo de jogo totalmente novo para um grupo de jogadoras que provavelmente nunca jogou dessa maneira antes”, diz Barry. “Acho que nos nossos últimos jogos, estivemos bem perto disso. Começamos a jogar um futebol realmente bom e acho que, com o que Emma e Gemma estão implementando diariamente, já dá para ver que os benefícios estão aparecendo. Agora é só incorporar isso aos poucos nas partidas. Acho que, se nos derem um pouco de tempo, vamos chegar lá.”

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Diferenças bem-vindas

    Em uma liga reconhecida mundialmente por sua competitividade e pelo fato de que qualquer time pode, de fato, derrotar qualquer outro, a diferença entre o Bay FC e os play-offs também pode ser recuperada rapidamente. “Acho que isso foi algo que definitivamente atraiu tanto a mim quanto à Anouk para a liga: o fato de que qualquer time pode derrotar qualquer outro”, concorda Barry.

    Outro elemento atraente da NWSL para as jogadoras na Europa tem sido o contraste de estilos. A jogadora da seleção inglesa Jess Carter, atualmente no Gotham, atual campeão, explicou anteriormente que sentiu que trocar a Superliga Feminina pela liga dos EUA lhe permitiu se concentrar em seus pontos fracos, devido às diferenças entre as ligas.

    “Concordo plenamente com isso”, responde Barry. “A liga em si é muito dinâmica. Não há tempo para relaxar com a bola, tudo acontece a 100 milhas por hora, direto para o gol. Mas eu diria que isso meio que me ajuda, porque sinto que as coisas que eu precisava desenvolver eram aquelas em que eu estava sob pressão em alta intensidade; então, tenho gostado muito de enfrentar essa pressão e esse desafio.”

  • Keira Barry England Women 2025Getty Images

    A oportunidade bate à porta

    Esse contraste está permitindo que Barry se desenvolva de uma forma que já chamou a atenção de Wiegman, e ela não é a única jovem promissora da Inglaterra a dar o salto para o outro lado do oceano. Denton é companheira de equipe no Bay FC; a jogadora da seleção sub-20 Princess Ademiluyi trocou o West Ham pelo Gotham no ano passado; e a meio-campista do Arsenal, Laila Harbert, está sendo fortemente cotada para uma transferência para o San Diego Wave, após passar a última temporada emprestada ao Portland Thorns.

    Com a dupla do Arsenal, Vivienne Lia e Cecily Wellesley-Smith, também atualmente emprestadas na Suécia, surgiram questionamentos sobre se a WSL está dando às jovens jogadoras formadas no país as oportunidades que deveria. De fato, entre as cinco principais ligas da Europa e a NWSL, nenhuma divisão concedeu uma porcentagem menor de minutos a jogadoras formadas no país com menos de 23 anos na temporada 2025-26.

    Barry não pode se pronunciar muito sobre isso. “Minha trajetória não foi exatamente tão simples quanto, digamos, a de outra jovem”, diz ela, observando que suas duas lesões graves no tornozelo fizeram com que ela “simplesmente não pudesse jogar” quando tentava se firmar no United.

    O que ela pode comentar, porém, são as oportunidades na NWSL. Entre as seis principais ligas do esporte, ela ocupa o primeiro lugar em média de minutos concedidos a adolescentes e o segundo para jogadoras sub-23, ficando atrás apenas da Liga F da Espanha.

    “É uma ótima liga”, diz Barry. “Você tem liberdade para se destacar e ser o tipo de jogadora que quer ser.”

    Barry certamente fez isso em suas primeiras semanas nos Estados Unidos. Se continuar assim, qualquer nova convocação de Wiegman não será tão surpreendente assim.