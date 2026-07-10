EXCLUSIVO: Keira Barry, promessa das Lionesses, fala sobre sua saída do Manchester United, como a transferência para o Bay FC levou à primeira convocação de Sarina Wiegman e o influxo de talentos ingleses na NWSL

O fato de Barry estar dormindo no sofá quando seu celular tocou com a notícia deve ter tornado tudo ainda mais desorientador. Ao abrir os olhos e ver o rosto de Sarina Wiegman na tela, esperando que ela atendesse, a jovem de 21 anos descreve toda a situação como “um choque enorme”.

“Obviamente, eu sempre quis receber essa ligação”, ela conta ao GOAL. “Mas não estava esperando por ela.”

Depois de agradecer à técnica da Inglaterra várias vezes – “Acho que as únicas palavras que disse foram ‘obrigada’, várias vezes” –, Barry ligou para a mãe, que muitos transeuntes no noroeste da Inglaterra devem ter visto pulando de alegria no shopping local ao receber a notícia.

Esse é o maior momento até agora no que já tem sido um 2026 verdadeiramente maravilhoso para uma jogadora que já passou por bastante azar. Mas tudo isso está começando a mudar agora, com Barry descrevendo a ligação de Wiegman como algo que “apenas confirmou que tomei a decisão certa ao me transferir para o Bay FC”.