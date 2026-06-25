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Jose Mourinho Beast Mode On PodcastGOAL
Stephen Darwin

Traduzido por

EXCLUSIVO: José Mourinho reage às notícias de que venderia sem piedade vários jogadores-estrela do Real Madrid

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga

José Mourinho esclareceu os rumores de que estaria se preparando para uma liquidação generalizada no Real Madrid, que levaria vários jogadores importantes a deixarem o Bernabéu na janela de transferências de verão. Em entrevista exclusiva ao podcast “Beast Mode On”, Mourinho sentiu a necessidade de se pronunciar sobre as notícias da imprensa que sugeriam que grandes nomes seriam dispensados após supostos problemas ocorridos em gestões anteriores.

  • Mourinho volta ao Bernabéu

    Mourinho assume oficialmente o cargo no Real Madrid no início de julho, após assinar um contrato de três anos que marca seu retorno notável ao Bernabéu, onde já atuou como técnico entre 2010 e 2013, conquistando três troféus, incluindo um título da La Liga que bateu recordes.

    O ex-técnico do Chelsea tem, no entanto, um grande desafio pela frente, já que o Real Madrid passou por uma temporada 2025-26 abaixo do esperado, que resultou na demissão de Xabi Alonso antes de Álvaro Arbeloa assumir o comando. Em meio a relatos frequentes de tensão dentro do clube, o Real Madrid conseguiu apenas o segundo lugar no campeonato, enquanto a vergonhosa eliminação da Copa del Rey para o Albacete — além da eliminação da Liga dos Campeões nas quartas de final — fez com que a mudança fosse inevitável.

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    Reagindo às notícias sobre a saída de jogadores de renome

    Após a confirmação da contratação de Mourinho, começaram a circular rumores na imprensa espanhola sugerindo que o técnico de 63 anos estaria planejando mudanças radicais, incluindo até seis vendas de jogadores de renome.

    Em entrevista a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”, Mourinho aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre essas especulações, dizendo: “Não deveríamos estar falando sobre o Real Madrid, mas posso apenas abordar um pequeno ponto... Li algumas coisas em que as pessoas diziam: ‘José Mourinho está chegando aqui e vai dispensar alguns dos principais jogadores com quem, supostamente, houve problemas durante a temporada’. Não.

    “Eu quero esses jogadores! Quero os melhores jogadores. Agora tenho que encontrar uma maneira de montar um time e não ter problemas como, eventualmente, não sei, estou apenas lendo, que eles tiveram nas temporadas anteriores. Se você tem problemas com jogadores que não são muito bons, isso é um GRANDE problema. Os grandes jogadores são os grandes jogadores.”

  • As qualidades que Mourinho procura em seus jogadores

    Mourinho está assumindo o comando de um elenco repleto de estrelas e talento no Real Madrid, tendo o português já reforçado suas fileiras com as contratações de nomes como Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

    Quando questionado sobre o que ele procura especificamente em um jogador — já que é provável que haja mais contratações no Bernabéu nos próximos meses —, Mourinho acrescentou: “Qualidades. Às vezes as pessoas dizem: ‘Esse jogador tem uma qualidade incrível, mas fisicamente não é muito bom’. [Então isso significa] que ele não é bom. ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas não é consistente, tem altos e baixos’. Portanto, ele não é um grande jogador.

    “O grande jogador é o pacote completo. Tem que ser bom tecnicamente, tem que ser bom fisicamente, tem que ser bom mentalmente. Tem que ser um jogador de equipe. É isso que procuro. Às vezes você tem muitos deles no time, e isso é o paraíso; às vezes você tem menos e o trabalho fica um pouco mais difícil. Sempre acredito que uma das qualidades do técnico é também fazer com que os jogadores sigam a sua linha.”

  • Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho


    Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.

    Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.

    José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.