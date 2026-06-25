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EXCLUSIVO: José Mourinho reage às notícias de que venderia sem piedade vários jogadores-estrela do Real Madrid
Mourinho volta ao Bernabéu
Mourinho assume oficialmente o cargo no Real Madrid no início de julho, após assinar um contrato de três anos que marca seu retorno notável ao Bernabéu, onde já atuou como técnico entre 2010 e 2013, conquistando três troféus, incluindo um título da La Liga que bateu recordes.
O ex-técnico do Chelsea tem, no entanto, um grande desafio pela frente, já que o Real Madrid passou por uma temporada 2025-26 abaixo do esperado, que resultou na demissão de Xabi Alonso antes de Álvaro Arbeloa assumir o comando. Em meio a relatos frequentes de tensão dentro do clube, o Real Madrid conseguiu apenas o segundo lugar no campeonato, enquanto a vergonhosa eliminação da Copa del Rey para o Albacete — além da eliminação da Liga dos Campeões nas quartas de final — fez com que a mudança fosse inevitável.
- AFP
Reagindo às notícias sobre a saída de jogadores de renome
Após a confirmação da contratação de Mourinho, começaram a circular rumores na imprensa espanhola sugerindo que o técnico de 63 anos estaria planejando mudanças radicais, incluindo até seis vendas de jogadores de renome.
Em entrevista a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”, Mourinho aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre essas especulações, dizendo: “Não deveríamos estar falando sobre o Real Madrid, mas posso apenas abordar um pequeno ponto... Li algumas coisas em que as pessoas diziam: ‘José Mourinho está chegando aqui e vai dispensar alguns dos principais jogadores com quem, supostamente, houve problemas durante a temporada’. Não.
“Eu quero esses jogadores! Quero os melhores jogadores. Agora tenho que encontrar uma maneira de montar um time e não ter problemas como, eventualmente, não sei, estou apenas lendo, que eles tiveram nas temporadas anteriores. Se você tem problemas com jogadores que não são muito bons, isso é um GRANDE problema. Os grandes jogadores são os grandes jogadores.”
As qualidades que Mourinho procura em seus jogadores
Mourinho está assumindo o comando de um elenco repleto de estrelas e talento no Real Madrid, tendo o português já reforçado suas fileiras com as contratações de nomes como Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.
Quando questionado sobre o que ele procura especificamente em um jogador — já que é provável que haja mais contratações no Bernabéu nos próximos meses —, Mourinho acrescentou: “Qualidades. Às vezes as pessoas dizem: ‘Esse jogador tem uma qualidade incrível, mas fisicamente não é muito bom’. [Então isso significa] que ele não é bom. ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas não é consistente, tem altos e baixos’. Portanto, ele não é um grande jogador.
“O grande jogador é o pacote completo. Tem que ser bom tecnicamente, tem que ser bom fisicamente, tem que ser bom mentalmente. Tem que ser um jogador de equipe. É isso que procuro. Às vezes você tem muitos deles no time, e isso é o paraíso; às vezes você tem menos e o trabalho fica um pouco mais difícil. Sempre acredito que uma das qualidades do técnico é também fazer com que os jogadores sigam a sua linha.”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho
Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.