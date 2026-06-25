EXCLUSIVO: José Mourinho reage às notícias de que venderia sem piedade vários jogadores-estrela do Real Madrid

Mourinho está assumindo o comando de um elenco repleto de estrelas e talento no Real Madrid, tendo o português já reforçado suas fileiras com as contratações de nomes como Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

Quando questionado sobre o que ele procura especificamente em um jogador — já que é provável que haja mais contratações no Bernabéu nos próximos meses —, Mourinho acrescentou: “Qualidades. Às vezes as pessoas dizem: ‘Esse jogador tem uma qualidade incrível, mas fisicamente não é muito bom’. [Então isso significa] que ele não é bom. ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas não é consistente, tem altos e baixos’. Portanto, ele não é um grande jogador.

“O grande jogador é o pacote completo. Tem que ser bom tecnicamente, tem que ser bom fisicamente, tem que ser bom mentalmente. Tem que ser um jogador de equipe. É isso que procuro. Às vezes você tem muitos deles no time, e isso é o paraíso; às vezes você tem menos e o trabalho fica um pouco mais difícil. Sempre acredito que uma das qualidades do técnico é também fazer com que os jogadores sigam a sua linha.”