Exclusivo com Weston McKennie: o meio-campista da Juventus revela os bastidores do vestiário da seleção americana e a liderança antes da Copa do Mundo em casa neste verão
McKennie tornou-se líder na Juventus e na seleção americana
Os Estados Unidos, juntamente com seus vizinhos Canadá e México, estão se preparando para sediar um espetáculo esportivo global neste verão. Mauricio Pochettino é o homem encarregado de cumprir as expectativas, enquanto uma “geração de ouro” de talentos americanos busca fazer história.
Vários membros dessa equipe, muitos dos quais atuam em clubes importantes da Europa, devem estar chegando ao auge de suas carreiras quando um grande torneio internacional chegar ao seu próprio país.
McKennie, que deixou seu estado natal, o Texas, para jogar na Alemanha pelo Schalke em 2016, se enquadra nessa categoria como um jogador experiente, com 62 partidas pela seleção principal e experiência na Liga dos Campeões. Ele é, ao lado de jogadores como Christian Pulisic e Tyler Adams, o tipo de figura inspiradora com quem a seleção americana contará fortemente quando subir ao palco da Copa do Mundo.
Capitão fantástico: as qualidades que McKennie vê nos melhores líderes
Em entrevista à GOAL, McKennie, em parceria com a Vita Coco, foi questionado sobre quais são as qualidades mais importantes em um capitão: “Para mim, as qualidades de liderança mais importantes são consistência, responsabilidade e liderança pelo exemplo, todos os dias, nos treinos e nas partidas. Tive a sorte de jogar ao lado de capitães fortes na Juventus FC e na seleção dos Estados Unidos, jogadores que estabelecem padrões por meio de seu ritmo de trabalho, comunicação e comportamento dentro e fora do campo.”
McKennie já vestiu a braçadeira de capitão, assumindo essa função pela primeira vez na Juventus em janeiro de 2025. Ele continuou como capitão da Bianconeri contra o Al Ain e o Wydad na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um evento que também aconteceu nos Estados Unidos.
Ele foi desafiado a crescer nessa responsabilidade, com o ex-astro da seleção americana Stuart Holden dizendo ao podcast State of the Union: “Quando há confusão em campo e é o México, e a coisa fica feia, ele é o primeiro a querer brigar. E eu adoro isso. Adoro essa tenacidade que ele tem.
Acho que ele é um competidor nato. Acho que, quando o jogo começa, ele está lá. Mas ele é um cara que, às vezes, eu olho e quero um pouco mais dele — um pouco mais de comando, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de presença tranquilizadora, às vezes, nos momentos mais importantes, para mostrar aos caras ao seu redor que ele está com eles.”
Jogadores felizes: Seleção dos EUA repleta de grandes personalidades
McKennie é uma das figuras mais importantes da seleção americana, dentro e fora do campo, com sua energia contagiante e sua alegria de viver, que contagiam todos ao seu redor. Ele falou ao GOAL sobre os colegas com quem adora participar dos treinamentos internacionais: “Temos muitas personalidades fortes no grupo, o que mantém o ambiente competitivo e divertido ao mesmo tempo. É sempre ótimo estar perto de pessoas que trazem energia todos os dias, mantêm o clima descontraído fora do campo e se concentram quando é hora de trabalhar.”
Como McKennie está se preparando para a Copa do Mundo de 2026
McKennie consegue ativar e desativar esse interruptor com a ajuda da Vita Coco, tendo se tornado um embaixador global da marca líder de água de coco dos Estados Unidos, que fornece ingredientes simples e eletrólitos naturais para atletas de elite e fãs de esportes em geral.
Questionado sobre os benefícios que essa parceria traz para seu jogo e estilo de vida, o carismático jogador de 27 anos acrescentou: “Essa parceria parece muito alinhada com o momento da minha carreira, pois estou focado na longevidade, consistência e cuidados com meu corpo para poder continuar tendo um alto desempenho. A Vita Coco já fazia parte da minha rotina diária, então a parceria com eles pareceu muito natural. Eu bebo ao longo do dia para me manter hidratado, e isso ajuda no meu treinamento, recuperação e equilíbrio. Manter a consistência me ajuda a atender às demandas físicas do esporte, e a Vita Coco é uma opção fácil que se encaixa perfeitamente nesse ritmo diário.”
Essa agenda está prestes a se intensificar. A Juventus continua buscando a classificação para a Liga dos Campeões de 2026-27 através de seus esforços na Série A, enquanto a seleção americana tem quatro amistosos pela frente — incluindo um contra o Portugal de Cristiano Ronaldo — antes de iniciar sua campanha na Copa do Mundo em um confronto com o Paraguai em 13 de junho.
