Exclusivo com Weston McKennie: o meio-campista da Juventus revela os bastidores do vestiário da seleção americana e a liderança antes da Copa do Mundo em casa neste verão

Em entrevista à GOAL, McKennie, em parceria com a Vita Coco, foi questionado sobre quais são as qualidades mais importantes em um capitão: “Para mim, as qualidades de liderança mais importantes são consistência, responsabilidade e liderança pelo exemplo, todos os dias, nos treinos e nas partidas. Tive a sorte de jogar ao lado de capitães fortes na Juventus FC e na seleção dos Estados Unidos, jogadores que estabelecem padrões por meio de seu ritmo de trabalho, comunicação e comportamento dentro e fora do campo.”

McKennie já vestiu a braçadeira de capitão, assumindo essa função pela primeira vez na Juventus em janeiro de 2025. Ele continuou como capitão da Bianconeri contra o Al Ain e o Wydad na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um evento que também aconteceu nos Estados Unidos.

Ele foi desafiado a crescer nessa responsabilidade, com o ex-astro da seleção americana Stuart Holden dizendo ao podcast State of the Union: “Quando há confusão em campo e é o México, e a coisa fica feia, ele é o primeiro a querer brigar. E eu adoro isso. Adoro essa tenacidade que ele tem.

Acho que ele é um competidor nato. Acho que, quando o jogo começa, ele está lá. Mas ele é um cara que, às vezes, eu olho e quero um pouco mais dele — um pouco mais de comando, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de presença tranquilizadora, às vezes, nos momentos mais importantes, para mostrar aos caras ao seu redor que ele está com eles.”