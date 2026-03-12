Goal.com
Exclusivo com Thierry Henry: Kylian Mbappé sempre oferecia caviar às pessoas — agora ele está sendo criticado

Thierry Henry saiu em defesa do atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, insistindo que seu compatriota francês tem sido injustamente criticado em sua carreira devido aos altos padrões esperados dele. Mbappé alcançou o estrelato no AS Monaco antes de garantir uma transferência milionária para o Paris Saint-Germain e conquistar a Copa do Mundo com a França como titular importante, ainda na adolescência. Até o momento, Mbappé marcou 365 gols em 460 partidas pelo clube, além de 55 gols em 94 partidas pela França, ficando atrás apenas de Olivier Giroud na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da seleção francesa. Apesar de tantos elogios, Mbappé nunca ganhou a Liga dos Campeões como jogador e, apesar de ser cotado para levar para casa muitos prêmios Ballon d'Or em uma era pós-duopólio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ele ainda não conquistou uma Bola de Ouro para si mesmo.

  • Henry defende a carreira de Mbappé

    Em entrevista exclusiva à GOAL, em parceria com a Lay's, Henry afirmou que Mbappé foi julgado injustamente durante a maior parte de sua carreira devido aos altos padrões que as pessoas estabeleceram para ele quando era jovem.

    Henry disse: “Para mim, nem penso na Bola de Ouro, isso vem com o que você faz. Só penso que este é um cara que começou com... ele só jogou duas Copas do Mundo e chegou a duas finais. Ele marcou em duas, ganhou uma, perdeu uma. Poucas pessoas podem dizer isso. Poucas pessoas fizeram isso.

    Mas, infelizmente para Kylian, você se encontra em uma situação em que dá caviar para as pessoas o tempo todo e, em apenas um dia do ano em que não dá, cara, você vai ser massacrado. É loucura, mas é assim que as coisas são. Esse é o nível em que ele está.

    Às vezes, ele é julgado pelo que não está fazendo ou pelo que ainda não fez. E as pessoas meio que ignoram o que ele fez, e eu fico pensando: 'OK, eu entendo, não estou dizendo que ele está isento, mas podemos ser justos às vezes?'. Há tanta expectativa em relação a esse cara desde os 16 anos, e ele quase sempre correspondeu. Com a maneira como ele tem se comportado, e olhe as estatísticas, se você olhar os troféus, se você olhar os números, eles não são ruins.

    Mas, como eu disse, um dia você não leva caviar para o seu anfitrião, eles vão reclamar. É assim que as coisas são, e o jogador que ele é, acho que, de certa forma, ele tem que aceitar isso. Isso mostra que você é um jogador excepcional, porque, se não fosse, eles não estariam falando sobre você. Mas tudo o que eu sei é que esse cara jogou apenas duas Copas do Mundo e chegou a duas finais. Quero dizer, se ele chegar à terceira, não é mais a história da França, você está falando da história da Copa do Mundo.”

    As esperanças de Mbappé na Copa do Mundo com a França

    Mbappé tem a chance de igualar o recorde de Cafu de disputar três finais de Copa do Mundo, mas a seleção francesa com a qual ele joga agora é muito diferente daquela com a qual ele venceu o torneio em 2018. Henry acredita que a força do elenco dos Bleus irá ajudá-los, embora ele tenha evitado nomear quem escolheria como titulares.

    “Bem, isso vai ter que ser tarefa do Didier Deschamps, para ser justo!”, respondeu ele quando questionado sobre quem gostaria de ver jogar. “Temos sorte na França por termos muitas opções, mas não apenas no ataque. Pense no meio-campo, pense na defesa, nos goleiros, seja o que for, somos abençoados nesse sentido.

    Não sei como vamos jogar. As pessoas vão falar sobre Mbappé. Você tem um jogador como [Hugo] Ekitike agora que está se destacando. Seis meses atrás, ninguém diria que Ekitike poderia ir ou irá para a Copa do Mundo. Isso é com Deschamps. E agora as pessoas estão novamente dizendo: 'Meu Deus, a França'. Então, como eu disse, não gosto muito de entrar em detalhes sobre quem deve ir, quem não deve ir ou o que vai acontecer.

    “Sei que temos [opções], não dá para negar isso. Temos escolhas. Temos um bom elenco, mas o elenco só pode ter um certo número de jogadores. Você vai ter que deixar alguns bons jogadores para trás. Essa é a qualidade da França. Tudo o que eu quero, para ser sincero, é que a gente tenha um bom desempenho, consiga chegar a outra final e garanta a vitória. Mas isso é uma esperança, um desejo. Eu quero isso para os meus ex-companheiros e para o meu país. Isso é certo.”

  • Será que a Inglaterra vai acabar com 60 anos de sofrimento?

    Henry acredita que a França enfrentará uma forte concorrência se quiser se tornar campeã mundial pela terceira vez, com a Inglaterra de Thomas Tuchel entre os candidatos a chegar até o fim na América do Norte. A França de Mbappé eliminou os Três Leões nas quartas de final a caminho da final de 2022.

    “Olha, você nunca pode estar muito confiante. A única coisa que te dá algum tipo de positividade é que chegamos às duas últimas finais. E se você for além, nas últimas sete Copas do Mundo, chegamos a quatro finais”, continuou Henry. “Então, sim, mas como você pode não pensar na Inglaterra agora? Como você pode não pensar nas pessoas que sempre colocam a Alemanha de lado, ou pensar que o Brasil pode voltar, sabe? Quero dizer, a Itália ainda precisa se classificar, mas como não pensar nisso? Portugal ou Argentina como campeões mundiais, sabe? Então, sou francês, sempre vou torcer para que tenhamos uma boa Copa do Mundo, mas vai ser difícil. É sempre difícil. É muito difícil dizer.

    “Desde que Tuchel assumiu a equipe, parece que Harry Kane está diferente do que vimos na Eurocopa. Talvez ele tenha jogado muitas partidas na Eurocopa. Eu já passei por isso, sempre digo às pessoas que você não se prepara para torneios, você joga. Porque alguns desses caras às vezes chegam de joelhos por causa da longa temporada que jogaram.

    “Mas veja, você tem que dar muito crédito àquela equipe e também a [Gareth] Southgate pelo que ele construiu, porque não é mais o técnico. Todos sabemos que é Tuchel, e eu sou um grande fã de Tuchel, mas estou apenas dizendo que foram duas finais, uma semifinal antes, quartas de final contra a França. Você está lá ou quase lá, então agora precisa encontrar uma maneira de cruzar essa linha, que é uma linha, como você sabe, na Inglaterra, que as pessoas esperam que muitos jogadores e times cruzem desde 1966. Não é fácil cruzar. Se você olhar para a história das equipes que não venceram, dos grandes jogadores que não venceram, isso simplesmente não acontece assim. Se você olhar para as equipes que ganharam, não há muitas equipes que ganharam. Se você olhar para os nomes, na maioria das vezes, são os mesmos nomes. A Espanha chegou recentemente para colocar seu nome lá, mas se você cortar os nomes da equipe que ganha, muitas vezes você volta quase ao mesmo, então você sabe que não é fácil.

    “Eu moro em Londres, moro na Inglaterra. Eu estava com Bukayo [Saka] outro dia e devo dizer que desejo tudo de bom para ele, obviamente não contra a França, porque isso é óbvio, é a norma, obviamente. Mas estou pensando que essa equipe está muito perto de conseguir.

    “Mas há Portugal e muitas outras equipes também. Se você entende o que quero dizer. Às vezes, para estar lá, disputar a Copa do Mundo e conseguir, você precisa de um pouquinho de sorte. Você precisa que todos cheguem em forma. Você precisa não perder jogadores ao longo do caminho. Você precisa ter algum tempo, um jogador que vai chegar na sua frente e perder uma chance fácil. Há tantas coisas sobre as quais podemos falar que precisam se encaixar para você vencer. Então, como eu disse, isso é tudo o que posso desejar para alguns dos rapazes, porque seria brilhante para vocês, mas estou pensando a mesma coisa para o meu país, mas acho que eles têm capacidade para vencer. Obviamente, eles estão entre os favoritos por um motivo, e se você olhar para o histórico recente da Inglaterra em torneios, eles estão lá ou por perto. Agora é hora de cruzar a linha.

    Henry, o “Fã do Jogo” da Lay's e um chat especial no WhatsApp

    Henry conversou com a GOAL em parceria com a Lay's, antecipando a Copa do Mundo. Tendo participado anteriormente de outras campanhas da Lay's, como a bem-sucedida iniciativa “No Lay's, No Game” do ano passado, o enigmático francês está de volta ao lado de Lionel Messi, Sir David Beckham, Alexia Putellas e Steve Carell, com a chance de os fãs acessarem seu grupo de bate-papo exclusivo no WhatsApp. Eles também revelaram o plano “Fã do Jogo”, com 104 torcedores sortudos — um para cada jogo do torneio — tendo a chance de receber acesso exclusivo ao campo, ingressos premium para os jogos, reconhecimento no intervalo no telão do estádio e seu próprio troféu Lay's Fã do Jogo.

    “Estamos nos aproximando dos fãs mais uma vez”, disse Henry, radiante. “[Nos últimos anos] éramos nós, ou melhor, eu, que íamos bater na porta das pessoas para ir ao estádio [para o 'No Lay's, No Game']. Então, este ano, com um grupo no WhatsApp e o Fã do Jogo, [os fãs podem] ganhar um troféu, ingressos premium e ir ao estádio após o jogo. Isso vai ser incrível. Quando eu era jovem, gostaria de ter tido a oportunidade de estar nessa situação como torcedor. Acho que é um sonho, na verdade.”

    Então, o que podemos esperar ver do Henry neste chat do WhatsApp? “Bem, não posso contar tudo! Não posso estragar a surpresa. Com certeza, vocês vão me ver sorrindo, isso é certo”, admitiu.

    “O [importante] é ter acesso a isso, acho que essa é a beleza. Não posso entrar em detalhes, porque, se não, não será uma surpresa para todos lá, mas o mais importante é se sentir realmente conectado com todos e ter aquela 'brincadeira'. Vocês verão que será algo engraçado mais uma vez.

    Estou [animado], vou ser sincero com você. Sabe, este é o meu quarto [com a Lay's]. E depois do primeiro, quando me disseram que eu deveria ir à casa das pessoas e bater na porta, eu fiquei tipo, sério? E então, sabe de uma coisa? Foi incrível a reação das pessoas que abriram a porta, sem imaginar que era eu, tentando me contar histórias para me fazer ficar, mesmo sem ter Lay's. Uma vez, um cara veio com uma batata e disse: 'posso cozinhar um pouco para você?', tipo, do que você está falando? Sem Lay's, sem jogo! Não posso ficar.

    Mas a reação deles e a interação foram brilhantes. Porque eu sempre digo que, na minha época [como jogador], foi quando vocês passaram de antes de eu chegar ao Arsenal, com os jogadores indo beber no bar com os fãs, para parar com isso, então minha geração não teve isso. Até agora, os jogadores conversam com os fãs no Instagram, respondendo diretamente aos fãs. Então, eu pulei essa parte. Então, para mim, foi legal adicionar essa pequena conexão, indo à casa das pessoas, e como vocês vão me ver brincando com os torcedores, o que é legal.”

    A Lay's está concedendo aos torcedores acesso ao grupo de bate-papo mais lendário do WhatsApp, onde as estrelas Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Steve Carell e Thierry Henry estão planejando a melhor festa épica para assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026™. Clique aqui para mais detalhes.

