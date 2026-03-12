Exclusivo com Thierry Henry: Kylian Mbappé sempre oferecia caviar às pessoas — agora ele está sendo criticado

Henry acredita que a França enfrentará uma forte concorrência se quiser se tornar campeã mundial pela terceira vez, com a Inglaterra de Thomas Tuchel entre os candidatos a chegar até o fim na América do Norte. A França de Mbappé eliminou os Três Leões nas quartas de final a caminho da final de 2022.

“Olha, você nunca pode estar muito confiante. A única coisa que te dá algum tipo de positividade é que chegamos às duas últimas finais. E se você for além, nas últimas sete Copas do Mundo, chegamos a quatro finais”, continuou Henry. “Então, sim, mas como você pode não pensar na Inglaterra agora? Como você pode não pensar nas pessoas que sempre colocam a Alemanha de lado, ou pensar que o Brasil pode voltar, sabe? Quero dizer, a Itália ainda precisa se classificar, mas como não pensar nisso? Portugal ou Argentina como campeões mundiais, sabe? Então, sou francês, sempre vou torcer para que tenhamos uma boa Copa do Mundo, mas vai ser difícil. É sempre difícil. É muito difícil dizer.

“Desde que Tuchel assumiu a equipe, parece que Harry Kane está diferente do que vimos na Eurocopa. Talvez ele tenha jogado muitas partidas na Eurocopa. Eu já passei por isso, sempre digo às pessoas que você não se prepara para torneios, você joga. Porque alguns desses caras às vezes chegam de joelhos por causa da longa temporada que jogaram.

“Mas veja, você tem que dar muito crédito àquela equipe e também a [Gareth] Southgate pelo que ele construiu, porque não é mais o técnico. Todos sabemos que é Tuchel, e eu sou um grande fã de Tuchel, mas estou apenas dizendo que foram duas finais, uma semifinal antes, quartas de final contra a França. Você está lá ou quase lá, então agora precisa encontrar uma maneira de cruzar essa linha, que é uma linha, como você sabe, na Inglaterra, que as pessoas esperam que muitos jogadores e times cruzem desde 1966. Não é fácil cruzar. Se você olhar para a história das equipes que não venceram, dos grandes jogadores que não venceram, isso simplesmente não acontece assim. Se você olhar para as equipes que ganharam, não há muitas equipes que ganharam. Se você olhar para os nomes, na maioria das vezes, são os mesmos nomes. A Espanha chegou recentemente para colocar seu nome lá, mas se você cortar os nomes da equipe que ganha, muitas vezes você volta quase ao mesmo, então você sabe que não é fácil.

“Eu moro em Londres, moro na Inglaterra. Eu estava com Bukayo [Saka] outro dia e devo dizer que desejo tudo de bom para ele, obviamente não contra a França, porque isso é óbvio, é a norma, obviamente. Mas estou pensando que essa equipe está muito perto de conseguir.

“Mas há Portugal e muitas outras equipes também. Se você entende o que quero dizer. Às vezes, para estar lá, disputar a Copa do Mundo e conseguir, você precisa de um pouquinho de sorte. Você precisa que todos cheguem em forma. Você precisa não perder jogadores ao longo do caminho. Você precisa ter algum tempo, um jogador que vai chegar na sua frente e perder uma chance fácil. Há tantas coisas sobre as quais podemos falar que precisam se encaixar para você vencer. Então, como eu disse, isso é tudo o que posso desejar para alguns dos rapazes, porque seria brilhante para vocês, mas estou pensando a mesma coisa para o meu país, mas acho que eles têm capacidade para vencer. Obviamente, eles estão entre os favoritos por um motivo, e se você olhar para o histórico recente da Inglaterra em torneios, eles estão lá ou por perto. Agora é hora de cruzar a linha.