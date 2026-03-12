Exclusivo com Thierry Henry: Kylian Mbappé sempre oferecia caviar às pessoas — agora ele está sendo criticado

Em entrevista exclusiva à GOAL, em parceria com a Lay's, Henry afirmou que Mbappé foi julgado injustamente durante a maior parte de sua carreira devido aos altos padrões que as pessoas estabeleceram para ele quando era jovem.
Henry disse: “Para mim, nem penso na Bola de Ouro, isso vem com o que você faz. Só penso que este é um cara que começou com... ele só jogou duas Copas do Mundo e chegou a duas finais. Ele marcou em duas, ganhou uma, perdeu uma. Poucas pessoas podem dizer isso. Poucas pessoas fizeram isso.
Mas, infelizmente para Kylian, você se encontra em uma situação em que dá caviar para as pessoas o tempo todo e, em apenas um dia do ano em que não dá, cara, você vai ser massacrado. É loucura, mas é assim que as coisas são. Esse é o nível em que ele está.
Às vezes, ele é julgado pelo que não está fazendo ou pelo que ainda não fez. E as pessoas meio que ignoram o que ele fez, e eu fico pensando: 'OK, eu entendo, não estou dizendo que ele está isento, mas podemos ser justos às vezes?'. Há tanta expectativa em relação a esse cara desde os 16 anos, e ele quase sempre correspondeu. Com a maneira como ele tem se comportado, e olhe as estatísticas, se você olhar os troféus, se você olhar os números, eles não são ruins.
Mas, como eu disse, um dia você não leva caviar para o seu anfitrião, eles vão reclamar. É assim que as coisas são, e o jogador que ele é, acho que, de certa forma, ele tem que aceitar isso. Isso mostra que você é um jogador excepcional, porque, se não fosse, eles não estariam falando sobre você. Mas tudo o que eu sei é que esse cara jogou apenas duas Copas do Mundo e chegou a duas finais. Quero dizer, se ele chegar à terceira, não é mais a história da França, você está falando da história da Copa do Mundo.”